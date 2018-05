Největší česká energetická společnost, kde má rozhodující podíl stát, zažije letos výsledkově horší rok. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, který ji řídí od roku 2011, ale tvrdí, že tento rok bude zlomový a hospodaření firmy se obrátí směrem vzhůru.

HN: Brzy budete nejdéle sloužícím šéfem ČEZ v historii. V čem je firma po těch osmi letech "benešovská"?

To jste si všiml správně. Taky jsem s velkým odstupem nejdéle sloužící člen představenstva, kde už jsem 13 let. Takže jsem docela matador a pamatuji už toho poměrně dost. Řekl bych, že to hlavní je dokončení modernizace uhelných elektráren a postavení paroplynu v Počeradech. To byly investice za 100 miliard korun, což není málo. A kromě toho ČEZ v posledních letech výrazně zezelenal. Významně jsme snížili emise a většina našich zdrojů je bezemisních. Dělají to sice i ostatní, ale my jsme nezůstali pozadu.

HN: ČEZ za letošní první čtvrtletí vydělal 7,3 miliardy korun čistého zisku, což je meziročně stále méně. Jsou pro vás výsledky dobré, nebo špatné?

Jsou lehce nad mým očekáváním. Můžeme potvrdit předpoklad za celý rok, tedy zisk, z něhož se vypočítávají dividendy, mezi 12 až 14 miliardami. Velkou část naší elektřiny máme předprodánu a naše výnosy jdou dobře plánovat. Letošek bude z dlouhodobého hlediska nejhorší, půjde ale zároveň o bod zlomu, kdy se ČEZ odrazí ode dna.

Daniel Beneš (49) ◼ V ČEZ začal pracovat v roce 2004 a již rok poté se stal členem představenstva firmy. Od roku 2007 byl výkonným ředitelem, v září 2011 vystřídal ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Martina Romana. ◼ Beneš, který dříve obchodoval s uhlím a palivy, řídí ČEZ v období velkých změn v energetice. Za jeho éry společnost zmodernizovala svoje uhelné elektrárny a začala zelenat. Zároveň řeší, jestli bude stavět další jaderné bloky.

HN: Ve výrobě elektřiny byl ale tím nejhorším obdobím už rok 2017, ne?

Určitě vyrobíme více elektřiny než loni, ale protože prodáváme elektřinu na několik let dopředu, abychom se zajistili proti výkyvům, tak to, co byla v době nízkých cen elektřiny naše výhoda, jde teď proti nám. Dobíhají nám hlavně tříleté kontrakty, většinu jich máme ale uzavřenou na rok. Proto nastává z hlediska tržeb to dno až teď.

HN: Na rok 2019 máte přes dvě třetiny výroby prodané za 31,5 eura za megawatthodinu…

Už nám ale budou růst zisky.

HN: Kam až podle vás cena elektřiny poroste?

Na tři roky dopředu se cena odhaduje dost dobře, protože s tříletým termínem dodání je možné obchodovat. Dále už je to horší. Vývoj ovlivňuje hlavně cena ropy, v Evropě se promítá i cenový vývoj emisních povolenek. Dělají se simulace, odhady scénářů nabídky a poptávky a cen komodit. Čím delší časový výhled, tím více je to křišťálová koule.

HN: Počítáte letos s dalšími mimořádnými příjmy, kterými si podobně jako loni vylepšíte hospodaření?

S mimořádnými příjmy se z definice nepočítá.

HN: Jsou takovým potenciálním příjmem peníze za aktiva v Bulharsku, která jste v únoru prodali?

Pokud tento příjem bude, tak v letošním roce. Dále do toho spadají soudní spory se SŽDC (se Správou železniční dopravní cesty vede ČEZ spor o 1,13 miliardy korun za elektřinu nasmlouvanou a neodebranou v roce 2010, pozn. red.).

HN: Vyjde-li Bulharsko, bude na vyšší dividendu.

Dividendu za rok 2017 schválí valná hromada, která bude 22. června 2018. Bavit se o dividendě za letošní rok je předčasné. My jsme před dvěma lety na přechodné období upravili dividendovou politiku a rozšířili ji na 60 až 100 procent z očištěného čistého zisku. A v tomto intervalu se pohybujeme. Co bude v roce 2019, si opravdu netroufám říkat. Obecně ale platí, že čím více mimořádných příjmů máte, tím větší je dividenda.

Historie ČEZ ◼ Firma ČEZ, a.s., vznikla v roce 1992 jako nástupce státního podniku České energetické závody. Největším akcionářem je stát, který přes ministerstvo financí drží 69,78 procenta.

◼ V letech 2002–2003 zařadil ČEZ do provozu Jadernou elektrárnu Temelín, která je spolu s bloky v Dukovanech nejziskovější výrobní částí firmy.

◼ Pro ČEZ byl rok 2003 důležitý i jinak, protože získal dominantní postavení v distribuci elektřiny v Česku. O rok později začala jeho expanze na Balkán, odkud se ČEZ nyní snaží stáhnout.

◼ Klíčová je pro firmu stavba nových jaderných bloků. ČEZ ale nechce jít do rizikového projektu bez podpory státu. V roce 2014 kvůli tomu firma zrušila tendr na dostavbu Temelína, nyní se podobně řeší rozšíření v Dukovanech. Kvůli jadernému tendru ČEZ předpokládá rozdělení společnosti na jaderně-uhelnou část a společnost, která se bude zabývat distribucí, energetickými službami a výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů.

◼ ČEZ musí kvůli nižším ziskům od roku 2014 vydávat mnohem větší podíl zisku na výplatu dividend, které se přitom snižují. Podle dividendové politiky může firma vydat na jejich výplatu 60 až 100 procent zisku. Navrhovaná dividenda 33 korun za rok 2017 znamená, že akcionáři dostanou 17,8 miliardy korun, což je celkem 86 procent zisku.

HN: A jak to teď v Bulharsku vypadá?

Po výběrovém řízení, které nám potvrdil auditor z velké čtyřky, a třech posudcích na ocenění, abychom měli opravdu jistotu, že se chováme s péčí řádného hospodáře, jsme distribuční síť prodali nejvyšší nabídce. V únoru jsme podepsali s tamní společností Inercom smlouvu o prodeji, která je platná. Jsou tam další podmínky, než jim předáme akcie. Třeba že nám nejdříve zaplatí. A tomu předchází souhlas bulharského antimonopolního úřadu.

HN: Obavu, že prodej nedopadne, tedy nemáte?

Čistě teoreticky − dokud nebudeme mít peníze na účtě, může se stát cokoli. Ale že bych z toho nespal, to ne.

HN: Opustí ČEZ taky Turecko?

V Bulharsku nejsou naše vztahy se státem ideální a pořád tam povedeme arbitráž. V Turecku je pro nás zase problémem kurz turecké liry vůči dolaru. To nás vede k přecenění aktiv a úvahám, že když se najde nějaký potenciální uchazeč, nebudeme se bránit diskusi o divestici.

HN: Budete opět vyjednávat o dřívějším prodeji elektrárny Počerady?

Počerady prodáváme, protože dlouhodobě nezapadají do naší strategie. Necháváme si jen uhelné elektrárny, které jsou vedle našich dolů, a ty jsme i zmodernizovali. Podle smlouvy s Czech Coalem se musíme do konce roku 2019 rozhodnout, co s Počerady uděláme. Tedy jestli elektrárnu předáme protistraně v roce 2024, kdy bude na konci životnosti, nebo jestli ji prodáme dříve. Když přijdou s nabídkou, která bude výhodnější, jsme připraveni jednat. Pro nás je to jen o číslech. Předpokládám, že jednání budou letos probíhat. Co z nich vzejde, ale nedokážu odhadnout.

HN: Ještě se vraťme k dividendové politice. Proč navrhujete 33 korun na akcii?

Je to rozumná míra dividendy, která je stále dostatečně vysoká. V poměru výplaty dividendy k ziskům patří ČEZ mezi evropskými energetikami k těm, které vyplácejí vyšší dividendu. Nynější návrh je 86 procent zisku. Podle představenstva jde o nejlepší návrh pro akcionáře i samotnou společnost.

HN: A pokud to státu přijde málo? Andrej Babiš v minulosti jako ministr financí na dividendy dost tlačil a teď je premiérem.

Já nemůžu komentovat to, jak se zachová kterýkoli akcionář na valné hromadě. Počkejme, až valná hromada rozhodne o dividendě.

HN: Pokud dá stát protinávrh, třeba na dříve vyplácených 40 korun na akcii, měl by na to ČEZ prostředky?

To už bychom se dostali přes sto procent loňského zisku. A ratingové agentury by to vnímaly dost negativně, protože bychom si půjčovali na dividendu. Zahrávat si s ratingem nepovažuji za dobrý nápad.

HN: V tomhle kontextu se chci zeptat na vaše vztahy s Milošem Zemanem. Máte podporu prezidenta?

Jak to myslíte?

HN: Že prezident pozitivně vnímá to, jak ČEZ řídíte.

Ale já přece nemůžu hodnotit, jestli mám podporu prezidenta. To je spíš otázka na něj.

HN: Navštívil jste ho ve volebním štábu a krátce nato jste se spolu setkali samostatně.

Já znám pana prezidenta dlouhá léta. Naše vztahy jsou korektní a je tam vzájemný respekt. Pan prezident ví, jak já nad energetikou přemýšlím. Ne vždycky se shodneme, ale umíme si to říct. Myslím si, že on vnímá, jakou práci v ČEZ dělám, a zatím mám z jeho vyjádření pocit, že celkově u něj převažuje pozitivní, a ne negativní hodnocení.

HN: Bude se na valné hromadě řešit rozdělení ČEZ?

Nikdy jsme nemluvili o rozdělení, ale o transformaci. Program valné hromady se všichni akcionáři dozvědí z pozvánky, kterou zveřejníme 30 dní předem. Ještě nemůžu veřejně říci, co tam bude.

HN: Letošní valná hromada může být bouřlivější než obvykle. Je tu skupina kvalifikovaných investorů, kteří drží jedno procento akcií ČEZ a mohou se začít chovat aktivisticky.

Vy jste spojil dohromady kvalifikované a aktivistické akcionáře.

HN: Já si myslím, že to v tomto případě sedí.

Posílená práva kvalifikovaných akcionářů budeme respektovat. Jiná věc je přístup aktivistických akcionářů. Dokud budu ve funkci, aktivistické akcionáře a zájmové skupiny nebudu komentovat.

HN: ČEZ chce do roku 2020 zvýšit provozní zisk o dalších šest miliard korun ze zelené energetiky. Jak tyhle plány aktuálně vypadají?

V obnovitelných zdrojích letos zahájíme ve Francii výstavbu nových větrných zdrojů. U nových energetických služeb nám byznys ročně roste o desítky procent. Potenciál pro růst je velký, takže zatím nemám důvod si myslet, že bychom ty plány nenaplnili.

HN: Dost výrazně jste si ale dokoupili EBITDA ziskem německého Elevionu.

V Elevionu částečně ano.

HN: Bude ještě nějaká podobná koupě?

Takové věci se neříkají dopředu. Já nebudu na Twitteru psát, jestli ČEZ chystá nějakou transakci. Do roku 2020 ale určitě něco bude.

HN: ČEZ se logicky bude ucházet o přidělení bezplatných emisních povolenek i po roce 2020. Pokud je dostane…

To je nejisté.

HN: Kdyby ano, řekl jste, že by se měly přidělovat proti investicím do obnovitelných zdrojů. Po roce 2020 tedy ČEZ začne v Česku výrazně více investovat do zelené energetiky?

S tím počítá i Státní energetická koncepce. Půjde hlavně o fotovoltaiku a solární panely na střechách. Nebudeme masivně stavět větrníky jako v Rakousku. V Česku pro to nejsou vhodné podmínky a neakceptuje to ani veřejnost.

HN: Dají se do toho zahrnout i investice do teplárenství?

Pokud to povede k větší účinnosti, pak je to logické.

HN: Bude se ČEZ výrazněji angažovat v bateriových úložištích?

Určitě ano. Chystáme dva velké projekty pro udržení stability sítě. První v Tušimicích, hned vedle naší elektrárny. Kromě toho jde i o menší bateriové systémy, které nabízíme jako produkt ve spojení se solární střechou.

HN: V zahraničí ČEZ, pokud jde o zelenou energetiku, investuje hlavně do větru. Proč?

Primárně jde o teritoria, kde se chceme pohybovat. Tedy stabilní, seriózní. Z toho nám vychází blízká západní Evropa a hlavně Německo. A tady dává smysl především vítr. Hodláme do něj investovat i nadále.

HN: Pokud by se ČEZ dělil, západoevropská aktiva skončí v jeho nejaderné části?

Opět bych zdůraznil, že jsme nikdy neřekli, že chceme ČEZ rozdělit. Ty úvahy nikdy nebyly o rozdělení, ale o transformaci. Rozhodně by nešlo o ztrátu kontroly nad jakoukoli částí ČEZ ze strany současného majoritního akcionáře. Obnovitelné zdroje jsou přirozenou součástí nové energetiky a určitě by měly být součástí té nové společnosti.

