Příznivci Donalda Trumpa mají nový úderný slogan. "No-bel, No-bel, No-bel," skandovali před dvěma týdny na setkání s americkým prezidentem v Michiganu. Za průlom při řešení desítky let trvající krize na Korejském poloostrově si podle nich Donald Trump zaslouží Nobelovu cenu míru. A ve stejném duchu se po své nedávné vrcholné schůzce se severokorejským lídrem Kim Čong-unem vyjádřil i jihokorejský prezident Mun Če-in.

Trump přišel, viděl a zkusil jiný, zdaleka údernější postup než jeho předchůdci. A na rozdíl od nich už dosáhl výsledku. Postup "strategické trpělivosti", tedy čekání, zda Pchjongjang nepřijde k rozumu, který praktikoval předchozí prezident Barack Obama, Trump vystřídal politikou "maximálního tlaku".

Ekonomického, když si na ostatních zemích − především na Číně − vynutil nové tvrdé sankce proti KLDR. A vedle toho také vygradoval hrozby silou, jež se sice zdály až šílené (když pohrozil "ohněm a zlobou, jaké svět ještě nezažil"), ale právě v podání nepředvídatelného Trumpa se mohly Pchjongjang a také Soul obávat, že Trump by nakonec mohl svůj velký vojenský (ne-li dokonce jaderný) knoflík opravdu zmáčknout.

Na oslavy je brzo

Shrnuto: Trump nově rozdal karty a přinutil ostatní účastníky vícestranného problému, aby začali věc řešit dříve, než přikročí k vlastní léčbě, a nebude se už na další zájmy a názory příliš ohlížet. Před necelými třemi týdny tak svět užasle sledoval výše zmíněnou schůzku hlav Severní a Jižní Koreje. A 12. června se v Singapuru uskuteční historicky vůbec první summit "nejvyššího vůdce" KLDR a amerického prezidenta, tedy Kim Čong-una a Donalda Trumpa.

V gestu dobré vůle Kim Čong-un minulý týden propustil tři americké vězně a podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, který minulý týden už podruhé jednal v Pchjongjangu, mají Severní Korea a USA stejnou představu o "konečných výsledcích" nadcházejícího summitu. Ze strany KLDR, jak požadují USA, by to znamenalo, že tamní režim by se vzdal svého jaderného programu.

Je to už na Nobelovu cenu? Nejen Trumpovi příznivci upozorňují, že Trump už teď dosáhl více, než co dokázal tehdejší americký prezident Barack Obama ve chvíli, kdy on dostal v září 2009 Nobelovu cenu. Tedy po pouhých necelých devíti měsících v úřadě prezidenta. A nakonec ani on sám nevěděl, jak přiznal televiznímu satirickému komentátorovi Stevu Colbertovi, za co toto ocenění vlastně získal.

Nebo jinak řečeno, jak poznamenal konzervativní komentátor Washington Post Marc Thiessen, "Obama dostal Nobelovu cenu míru za to, že nebyl George Bush". Čímž Thiessen ironicky popsal situaci, kdy "militantnímu" Bushovi, který zahájil války v Afghánistánu a v Iráku, nemohla velká část Evropy přijít na jméno. Zatímco jeho nástupce, "mírotvorce" Obamu, který sliboval, že tyto války ukončí, automaticky přivítala s otevřenou náručí. Včetně Nobelovy ceny.

V praxi pak bylo ale mnohé jinak. Na konci roku 2011 Obama sice stáhl americké jednotky z Iráku, ale ve vzniklém bezpečnostním vakuu povstal takzvaný Islámský stát a Obama se musel do regionu vojensky vrátit. A například ani jeho politika vůči Rusku, kterou zahájil pokusem o "reset", nevyšla vůbec tak, jak by si přál.

V tomto případě to samozřejmě byla především druhá strana, tedy Moskva a osobně ruský prezident Vladimir Putin, kdo usoudil, že ke kamarádství s USA a se Západem nemá žádný dobrý důvod, a naopak se rozhodl vnitropoliticky vydělávat na své asertivní zahraniční politice. Nicméně místo Obamou vysněného americko-ruského oteplení, ve které v roce 2009 zřejmě ještě doufala i akademie udělující Nobelovu cenu, přišel pravý opak, Obama v lednu 2017 opustil Bílý dům na prahu nové studené války.

"To je velmi milé, děkuji vám. Velmi milé," odpověděl očividně polichocený Trump na oslavné skandování svých příznivců na shromáždění v Michiganu.

Jsou to však kromě jiného právě uvedené příklady Obamových zahraničněpolitických neúspěchů, proč celá řada amerických analytiků a komentátorů píše, že Nobelova cena je v tuto chvíli to úplně poslední, na co by měl prezident Trump myslet. Aby totiž nedopadl právě jako Obama.

Sice možná s "Nobelem za naději", ale ve finále bez výsledku.

Především není vůbec jisté, jak vážně Kim Čong-un své aktuální sliby o zrušení jaderného programu myslí. Tři američtí prezidenti před Trumpem − Bill Clinton, George Bush a Barack Obama − dostali se severokorejským režimem dost špatnou zkušenost.

Dostali od KLDR sliby, aby pak Pchjongjang dohody porušil, případně lhal o svém jaderném programu. A otázka je, zda Kim Čong-un jen nezkouší, jestli by nemohl v této staré praxi − za použití nových triků, jako je už oznámené zrušení jaderného testovacího polygonu − "úspěšně" pokračovat.

Varovné příklady

Může se Trump této pasti vyhnout? Americký politický historik Jay Winik nabídl v listě Wall Street Journal několik rad a historických srovnání. Americká strana, tedy především sám Trump, by měla jít do summitu důkladně připravena. A během samotného summitu by měl Trump odolat nutkání k impulzivním rozhodnutím. Podle Winika by prezident rozhodně neměl přeceňovat své ego, že dokáže svého oponenta dostat svým osobním šarmem a vyjednávacím uměním. Podle Winika by to byl "recept na katastrofu".

Takřka se to čte, jako kdyby Winik varoval před všemi nebezpečnými symptomy, které právě Trump vykazuje. Takto přímo to ale historik nepojmenovává, místo toho upozorňuje na příklady z minulosti. Prezident F. D. Roosevelt podle něj vždy věřil v sílu své osobnostní diplomacie. Na konferenci do Jalty v únoru 1945 už však přijel s podlomeným zdravím, dva měsíce před smrtí. A v konfrontaci s Josifem Stalinem se to podle Winika jasně projevilo.

Během osmidenních jednání "se Roosevelt snažil improvizovat, ale jeho legendární diplomatické schopnosti ho zradily," píše Winik. Roosevelt nakonec kapituloval vůči Stalinovi v otázce Polska, a to i přes mocné výhrady třetího ze státníků Winstona Churchilla. A stejně tak se smířil se Stalinovým řešením poválečné orientace, prioritně vycházející vstříc Sovětům, "nárazníkových" států východní Evropy, tedy i Československa.

Jako další příklad uvádí Winik schůzku tehdy nového amerického prezidenta J. F. Kennedyho s ruským vůdcem Nikitou Chruščovem ve Vídni v červnu 1961. "Příliš sebejistý Kennedy si upřímně věřil, že může zkušeného, starého Sověta okouzlit. Ale neokouzlil. A dobře vycvičený Chruščov místo toho Kennedyho zasypal obviněními, že USA podporují protisovětské síly v Evropě a na Kubě," píše Winik.

Kennedy věděl, že selhal, na odjezdu z jednání bušil uvnitř do auta. A později uvedl, že to byla "nejdrsnější věc", co se mu do té doby přihodila. Škoda však už byla podle Winika napáchána. Kennedyho nejistota, jeho neschopnost se bránit, Chruščova přesvědčila, že v tomto americkém prezidentovi má proti sobě slabého soupeře. Což následně vedlo v roce 1962 ke kubánské raketové krizi, kdy se Sověti pokusili rozmístit své rakety na Kubě.

V roce 1986, na summitu v Reykjavíku to byl ale podle Winika naopak sovětský lídr Michail Gorbačov, kdo podcenil svého amerického kolegu Ronalda Reagana. Když nevěřil, že Reagan se kvůli zdánlivě podřadné otázce raketových zkoušek vzdá slibné možnosti zásadního omezení jaderných zbraní. Reagan se ale nepoddal. A i když jednání v Reykjavíku bylo v tu chvíli hodnoceno jako propadák, Reaganova důslednost, jeho jednání z pozice síly, podle Winika ve finálním výsledku vedla ke konci studené války.

Komentátor listu Wall Street Journal Gerald Seib pak vypíchl ještě jeden jiný historický summit, cestu prezidenta Richarda Nixona do Číny v roce 1972. Ve své předchozí politické kariéře byl Nixon velmi tvrdým kritikem Číny. Podle Seiba byl tak do určité míry stejně "nepravděpodobným vyjednavačem", jako se teď může zdát Trump ve vztahu ke KLDR, kterou chtěl ještě před pár měsíci "totálně zničit".

Seib ale upozorňuje, že na rozdíl od Trumpovy situace předcházela osobnímu setkání Nixona s Mao Ce-tungem trpělivá, více než dva roky dlouhá, tichá diplomacie mezi Washingtonem a Pekingem. "Nixonovo rozhodnutí (přijet na summit) rozhodně nebylo ani trochu impulzivní," píše Seib. A ještě dodává, že Nixonova předchozí známá skepse vůči Číně a jeho znalost mezinárodní politiky zároveň minimalizovaly nebezpečí, že by byl ohledně Číny jakkoli naivní a mohl by se nechat oklamat.

Obdobně jako historik Jay Winik ani novinář Gerald Seib ve svém textu přímo nehodnotí Trumpovy vyhlídky před jednáním s Kim Čong-unem.

Je ale zřejmé, že když píše o "impulzivnosti" či o "trpělivosti", srovnává Nixonovy schopnosti právě s Trumpem. Který je impulzivní a trpělivost se také nezdá být jeho předností.

Winik k tomu připojuje ještě jedno varování, opět celkem jasně zaměřené na Trumpa. Dobrý, úspěšný vyjednavač musí být imunní vůči snaze získat si jeho přízeň, případně oslabit jeho pozornost lichotkami a pochlebováním.

Podle Winika by při jednání s Kim Čong-unem nikdo neměl ani na chvíli zapomenout, že stále jedná s "diktátorem nebezpečného jaderného státu".

Velmi svůdnou formou lichotky je přitom i vidina Nobelovy ceny. A právě proto komentátor Marc Thiessen ve Washington Post poradil Trumpovi, aby tenhle přelud zatím pustil z hlavy.

"Chce-li Trump uspět, musí chtít dohodu méně, než ji chce Kim," míní Thiessen. Trump podle něho musí být připraven i na to, že z jednání odejde. "To ale neudělá, když bude mít třeba jen okrajově na mysli Nobela," upozorňuje komentátor.

"Zisk Nobelovy ceny je bezpředmětný. Reagan ji nikdy nedostal, ale pamatujeme si ho jako prezidenta, který dosáhl mírového zhroucení Sovětského svazu a konce studené války," píše Thiessen. Jinými slovy, aby Donald Trump vůbec mohl dosáhnout historického úspěchu, za který by si skutečně zasloužil Nobelovu cenu, měl by na ni teď úplně zapomenout.