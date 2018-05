Sociální demokraty, kteří budou ve vnitrostranickém referendu hlasovat o vstupu ČSSD do vládní koalice s hnutím ANO, čeká těžké rozhodování. Buď schválí spojenectví s Andrejem Babišem, který odmítl část z jejich klíčových podmínek, nebo riskují další volební katastrofu.

Návrh koaliční smlouvy mezi ANO a ČSSD z minulého týdne mnohé sociální demokraty zklamal. Zajišťuje sice ČSSD pět ministerských křesel z 15, straně však přiznává slabší záruky pro vládnutí s ANO, než požadovala.

Předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi se nepodařilo dojednat, aby člen vlády musel opustit funkci, pokud jej odsoudí soud. Poslední bod smlouvy pouze uvádí, že pokud odsouzený člen vlády neodejde, přestane smlouva platit. Babiš, kterého stíhá policie kvůli podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo, by tak po případném rozsudku čelil nanejvýš rozpadu koalice s ČSSD, v premiérském křesle by však mohl zůstat.

Šéf hnutí ANO se také odmítl zavázat k tomu, že napomůže k sesazení zástupců SPD Tomia Okamury z funkcí ve sněmovně. Sociální demokraté si od jejich odvolání slibovali, že se tím zpřetrhá dosavadní spolupráce mezi okamurovci a ANO v parlamentu.

"Jsem přesvědčený, že sociální demokracie nedokázala dohodnout takové podmínky, které by zajišťovaly, aby hnutí ANO nemohlo naši dohodu případně obcházet s jinými politickými subjekty ve sněmovně," řekl místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Kromě nejistého výsledku referenda komplikují vznik vlády ANO a ČSSD také požadavky komunistů, jejichž hlasy mají kabinetu zajistit důvěru ve sněmovně. KSČM chce, aby z vlády odešli někteří současní ministři, prosazuje dosazení straníků do orgánů státních firem. Nově odmítá posilování zahraničních vojenských misí, jak předpokládá koaliční smlouva. Pro Babiše, jenž si dává hodně záležet na tom, aby jeho vláda vystupovala proevropsky a jako spolehlivý člen NATO, to znamená nepříjemný problém.

Do jednání by mohl ještě vstoupit prezident Miloš Zeman. Ten se opakovaně vyslovil proti předčasným volbám. Babišova vláda už je několik měsíců v demisi, Zeman může nakonec jmenovat premiérem někoho úplně jiného a posléze i vládu, včetně úřednické: jako v roce 2013 s kabinetem Jiřího Rusnoka.

Zatím se ale pozornost soustřeďuje na dění v ČSSD. Část vedení strany se v pátek Hamáčkovi vzepřela. Nakonec si předsednictvo odhlasovalo, že bude schvalovat kandidáty strany na ministry a že se začátek referenda posune na 21. května, aby lidé v ČSSD měli více času na diskusi. Výsledky hlasování mají být známy v polovině června.

Členové ČSSD, kteří budou chtít hlasovat proti vstupu do vlády, však musí vzít v úvahu možnost předčasných voleb do sněmovny. Pokud referendum koalici neschválí, mohly by se podle Babiše uskutečnit v květnu 2019, současně s volbami do Evropského parlamentu.

V sociální demokracii chápou Babišova slova o volbách jako pohrůžku. Některé průzkumy veřejného mínění předvídají ČSSD ještě méně než sedm procent hlasů, které dostala v loňských volbách. Straně přitom chybí peníze na další kampaň. Hlavně proto, že kvůli propadu hlasů ve volbách dostává na příspěvcích od státu sotva třetinu toho, co měla v minulém volebním období.

Pro hnutí ANO jsou naopak předčasné volby přijatelnější než dříve. Podle průzkumů může počítat s mírně lepším výsledkem než loni. Vzrostla i podpora v pořadí druhé ODS a třetích pirátů. Ve výsledku by tak mohl Babiš vytvořit dvoučlennou koalici s pohodlnou většinou − koalici s ODS původně sám navrhoval. Nyní má ANO spolu s občanskými demokraty 103 z 200 poslanců, ANO s piráty pak jen 100 hlasů.

ODS ani piráti zatím nechtějí s Babišem spolupracovat kvůli jeho trestnímu stíhání. Není však vyloučeno, že tato překážka odpadne. Státní zástupce, který dohlíží na vyšetřování případu Čapího hnízda, už zprostil obvinění například prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka. Podle deníku Právo navíc státní zástupce Jaroslav Šaroch připustil, že může zastavit trestní stíhání i proti dalším. Nové volby a případné zastavení Babišova stíhání by také hnutí ANO zbavily závislosti na komunistech.