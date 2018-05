Do nové éry vyrazila formule 1. Při nedělní Velké ceně Španělska spustila vlastní internetovou televizi a zároveň vysílání na sociální síti Twitter. Dosud prodávala přenosová práva velkým televizním společnostem, teď jde přímo k fanouškům, jimž umožní sledování nejslavnějšího světového motoristického seriálu v tabletech nebo mobilních telefonech.

"Dostanou se jednoduše k formuli 1 na všech zařízeních," prohlašuje Frank Arthofer, ředitel digitálních médií šampionátu.

Zatímco třeba velké americké sporty sledované po celém světě už podobné možnosti nabízejí, formule 1 byla pozadu. Digitální epochu zahájila symbolicky v Evropě, kde vznikla a odkud po druhé světové válce do světa vyrazila. Novinku teď přinesli američtí vlastníci, společnost Liberty Media, která šampionát předloni koupila od Bernieho Ecclestonea.

Klíčová Evropa Polovina Velkých cen se letos jede v Evropě. Formule 1 tak využije světadíl, kde má nejvíc fanoušků a kde sídlí všechny týmy šampionátu. Závody jsou tu hodně navštěvované a jsou nejdůležitější pro propagaci seriálu. Právě tady moderní šampionát vznikl přeměnou z předválečného evropského mistrovství automobilových jezdců v roce 1950.

Internetová televize F1 TV vysílá závod včetně pohledu kamer na všech vozech ve startovním poli a diváci si sami volí, se kterým pilotem se chtějí na trať dívat. Cena se v jednotlivých zemích liší, v USA, které jsou pro rozjezd služby nejdůležitější, zaplatí uživatelé ročně 99 dolarů. Fanoušci uvidí navíc i kvalifikační jízdy, tiskové konference, rozhovory nebo starší závody z archivu.

Plná verze je zatím přístupná jen tam, kde televize nemají exkluzivní práva. V Česku závody vysílají televizní programy Sport1 a Sport2, práva mají do roku 2020. Předplatitelé F1 TV tak mohou počítat jen s videoarchivem a sestřihy. Do budoucna ale formule 1 počítá s dalším rozšiřováním digitální služby. "Na těchto trzích jsme otevřeni jednání o možnostech nabídky naší služby," potvrzuje Arthofer.

Po skončení každého závodu se rozjede i živé video na Twitteru, přístupné po celém světě. Nabízí rozhovory s jezdci, konstruktéry a šéfy týmů, jako hlavní hvězdu slibuje předloňského mistra světa Nika Rosberga. Následuje opakování záběrů ze závodu. Formule 1 se tak snaží spojit s fanoušky přes sociální sítě. Na Twitteru ji sleduje jen 3,6 milionu uživatelů, celosvětově se k ní ale hlásí půl miliardy lidí.

Nejvíc fanoušků má v Evropě, kde se letos jede 10 závodů, tedy skoro polovina z celkového počtu 21. Do kalendáře se vrátila Francie s Německem a místní příznivci si oddechli. Byznysmeni z Liberty Media je ale obratem vyděsili tím, že chtějí v příštích letech závody v Miami a New Yorku. Radní v Miami dokonce minulý týden plán na pořádání Velké ceny ve svém městě schválili. Jet by se mohla poprvé už příští rok v říjnu. Navržený okruh uvnitř města se moc nezamlouvá jezdcům, je ale čas plán doladit.

Pět hlavních Velkých cen Monako (63 ročníků)

Nejslavnější evropský závod se jezdí v úzkých uličkách knížecího Monte Carla a každý jezdec si přeje vyhrát právě tady. Od šéfů seriálu má spoustu výjimek. I letos se na něm objeví grid girls, tedy sličné dívky na startovním roštu, které už jinde vedení šampionátu zakázalo. Nejvíc vítězství (šest) tu má Ayrton Senna, v počátcích moderní F1 tu zářil Juan Manuel Fangio. Velká Británie (68 ročníků)

Okruh v Silverstonu hostil v roce 1950 vůbec první závod mistrovství světa F1, patří k nejrychlejším v celém seriálu. Ačkoli je Británie kolébkou motoristického sportu, může o svoji Velkou cenu přijít. Kvůli nevýhodným podmínkám jednají pořadatelé o nové smlouvě, jinak ze šampionátu odejdou. Lewis Hamilton tu letos může jít do čela historického pořadí vítězů závodu. Itálie (68 ročníků)

Spolu s britskou Grand Prix jde o jediný závod, který se jel pokaždé od založení novodobé F1. Trať v Monze je známá dlouhými, rychlými rovinkami a zákeřnými zatáčkami, kde se často bourá. Velká cena Itálie se jela i na okruhu v Imole. V Monze zahynul Wolfgang von Trips, když s kolegou Philem Hillem z Ferrari soupeřil roku 1961 o titul mistra světa. Belgie (62 ročníků)

Sedmikilometrový okruh ve Spa­-Francorchamps fanoušci milují. Postavený je v zalesněných Ardenách, na závodníky čeká velké převýšení, velkou roli hraje počasí. Na startu může být sucho, zatímco nahoře v kopcích prší. Kromě Spa se závod jezdil i v Zolderu a Nivelles. Ze současných jezdců tu má nejvíc trofejí Kimi Räikkönen, který vyhrál čtyřikrát. Německo (62 ročníků)

Závody se v Německu pořádají už od předválečné doby, Grand Prix se vystřídala na třech okruzích, současném Hockenheimu, dále Nürburgringu – zvaném pro někdejší náročnost "zelené peklo" – a trati AVUS v Berlíně. Velká cena se pyšní dvěma slavnými domácími vítězi, v novodobé historii tu vyhrával sedminásobný mistr světa Michael Schumacher, před válkou Rudolf Caracciola.

Evropané se teď bojí, aby kvůli dalšímu podniku v USA o některou ze svých Velkých cen zase nepřišli. Zvlášť když není jistá budoucnost závodů v Belgii a Německu.

"Aby bylo jasno, rozšíření nebude na úkor Evropy. Ta je základnou a domovem našeho sportu a já ho budu vždycky stavět na těchto základech," uklidňuje situaci šéf formule 1 Chase Carey.

Seriál plánuje rozšířit až na 25 závodů. Příležitosti vidí nejen ve Spojených státech, ale také v jihovýchodní Asii, hlavně ve Vietnamu. Mluví o tom, že Velké ceny už nemohou lákat jen na samotný závod, ale do dějiště musí přivést lidi na celý víkend.

K tomu potřebují velká a návštěvnicky vděčná americká města, jakým Miami bezpochyby je. Zatím se Velká cena USA jezdí v texaském Austinu, jenž není pro zahraniční návštěvníky moc atraktivní, takže se v něm světový showbyznys provozuje těžko. S Miami nebo New Yorkem v kalendáři by se Carey nebál konkurovat americké formuli IndyCar.

Právě ze závodů IndyCar si bere inspiraci. Formule 1 je sice technologicky dál, na dráze ale většinou nudí − na rozdíl od své americké konkurence. V úvodním závodě letošní IndyCar viděli fanoušci 366 úspěšných předjetí, ve formuli 1 to loni bylo v průměru 22 předjetí za závod. Vysoká proto nebyla ani sledovanost úvodní Velké ceny Austrálie. Teprve dramatičtější závody v Číně, Bahrajnu a Ázerbájdžánu přitáhly pozornost, televize ESPN dokonce ohlásila, že bahrajnská Velká cena byla nejsledovanějším závodem formule 1 ve Spojených státech za posledních šest let.

Ve chvíli, kdy se vedení snaží šampionát pozvednout, poutá nechtěnou pozornost skandál pořadatelů Velké ceny Itálie. Organizátoři jednoho z nejtradičnějších závodů sezony jsou podezřelí, že spolu s dalšími společnostmi napojenými na závod v Monze nezaplatili na daních 80 milionů eur. Policie vyslechla 82 lidí včetně bývalého promotéra seriálu Bernieho Ecclestonea, připouští navíc, že praní špinavých peněz by se mohlo týkat i jiných závodů šampionátu.

Navzdory odporu velkých stájí schválila formule 1 změny aerodynamiky pro ročník 2019. Od širších předních i zadních křídel a nových brzdových kanálů si slibuje snížení odporu vzduchu za auty, a tedy častější předjíždění. Startovní pole chce vyrovnat i dál. Pomoct by měly levnější a spolehlivější motory nebo rozpočtový strop stájí ve výši 150 milionů dolarů bez platů pilotů. Letos má nejvyšší rozpočet Ferrari s 570 miliony, následuje Mercedes s údajnými 550 miliony. Nejmenší Haas a Force India pracují se 135 miliony.