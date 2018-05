Pražská burza zítra spustí samostatný trh pro menší podniky. O peníze investorů pro další rozvoj budou jako první na burze Start usilovat obuvnická firma Prabos, výrobce bezpilotních letadel Primoco a dodavatel náplní do 3D tiskáren Fillamentum.

Lidem, kteří mohou investovat alespoň půl milionu korun, se poprvé v historii domácího kapitálového trhu otevírá příležitost zhodnotit své peníze investicí do rozvíjejících se firem s ročními tržbami od desítek milionů korun. Dosud mohli na pražské burze investovat jen do velkých firem obvykle s miliardovými obraty. Mezi zájemce o investice přes burzu Start patří také jeden ze třiceti nejbohatších Čechů Ondřej Tomek, zakladatel webového portálu Centrum.cz, který dosud investoval do akcií hlavně v USA a do českých start-upů. Pro nákup akcií na trhu Start si připravil 100 milionů korun.

"Pro mě je to jeden ze způsobů, jak diverzifikovat portfolio a dát část peněz do mladých firem, které rostou," řekl Tomek v rozhovoru, jejž HN vedly současně s ním a s ředitelem pražské burzy Petrem Koblicem.

Ondřej Tomek (43) Zakladatel internetového portálu Centrum.cz (na snímku vpravo) začal s obchodováním na burze v USA po vypuknutí ekonomické krize před deseti lety. Peníze vložil do tehdy levných akcií firem, jako jsou Apple nebo společnost Visa. Podle loňského žebříčku časopisu Forbes je 27. nejbohatším Čechem. Hodnota jeho majetku stoupla asi na sedm miliard korun.

HN: Jste první investor, který vstupuje na burzu pro menší české firmy. Na hlavním trhu pražské burzy neobchodujete. Proč?

Ondřej Tomek (O. T.): Pražská burza je dnes víceméně zaměřená na dividendové akcie, které mě příliš nelákají. Vždy mě zajímaly spíše dynamické věci a cílím na technologické firmy. Technologie mě baví, myslím, že jim rozumím a mají budoucnost. Z pohledu burzovního obchodování jsem ale takové firmy nacházel spíše na jiných burzách než na té pražské. Trh Start může mít velmi pozitivní dopad do celého investičního ekosystému s velkými výhodami pro mladé moderní firmy v Česku, proto mu tolik fandím.

HN: Co tím konkrétně myslíte?

O. T.: Když máte podnikatelský nápad, většinou začátek projektu financujete z vlastní kapsy nebo si půjčíte od přátel. Až se projekt rozroste, přichází byznysový anděl, tedy menší soukromý investor. Ten podpoří další růst. V poslední fázi získáváte investice od firem rizikového kapitálu. Jenomže ty jsou velmi ostražité a přísně hodnotí, zda má váš projekt vůbec šanci přežít. V případě České republiky je podezření o to větší, protože jde o malý trh a pravděpodobnost, že se firma v budoucnu upíše na burze, čímž umožní investorům z firmy odejít, není velká. Tohle všechno se projeví jako "sleva", za kterou investor své peníze do firmy vloží. To pro podnikatele znamená komplikovanější smlouvu a teoreticky nižší ohodnocení celé firmy například ve srovnání s jinými zeměmi, kde jsou akciové trhy vyspělejší než u nás. A právě toto může burza Start začít postupně měnit. Jsme na začátku, ale principiálně je to krok správným směrem.

Petr Koblic (47) Absolvent VŠE je ve vedení pražské burzy už 14 let. V 90. letech působil v Živnostenské bance, odkud přešel do společnosti Patria Finance. V červnu 1998 začal pracovat pro CAIB Securities, kde se v roce 2002 stal předsedou představenstva. V srpnu 2004 byl zvolen předsedou burzovní komory a generálním ředitelem Burzy cenných papírů Praha.

HN: Jak tuto situaci trh Start změní?

O. T.: Investoři mohou více věřit, že české firmy mají vyšší šanci prodat akcie na burze, a tím jejich podíly ve firmách udělat více likvidní. Získají šanci investice zpeněžit, aniž by se firmy musely prodávat celé, třeba zahraničním vlastníkům, což bývá častý konec nadějných českých podniků.

Petr Koblic (P. K.): Je tu také pohled podnikatele, jenž už nemusí jít žádat o peníze fondy rizikového nebo soukromého kapitálu. Taková cesta k financím většinou vyžaduje uzavření smlouvy, která podnikatele zakladatele zavazuje k budoucímu prodeji firmy společně s finančním investorem. K němu ovšem může dojít příliš brzy, zpravidla do pěti let. Takto ale podnikatel nemusí mít dostatek času, aby jeho projekt mohl opravdu vyrůst. Na trhu už byla spousta firem, jež byly jako mladé velmi zajímavé. Potom přišel zahraniční zájemce, nabídl vysokou částku a firma skončila v rukou konkurence. V novinách to proběhne jako velký úspěch. Já to ale vidím jako ztracenou šanci pro Českou republiku, aby tady vznikla firma evropského významu.

HN: Myslíte si, že podnikatelé už na začátku projektu počítají, že jejich firmu spolkne velký podnik?

P. K.: Nemyslím si, že o tom uvažují na začátku, ale jakmile je projekt úspěšný, většinou kolem nich začnou kroužit finanční poradci, kteří je tou cestou nasměrují. České republice v tomto ohledu chybí investiční kultura. Majitelé firem většinou podlehnou svodům lákavé prodejní nabídky. Firmy se prodávají příliš brzo, stanou se sice hodnotnou součástí nadnárodní korporace, ale už to nikdy nebude česká firma, která by mohla vyrůst a tu korporaci si naopak jednou koupit.

HN: Není chybou, že na trhu Start bude možné obchodovat pouze čtyři dny v roce?

P. K.: Dokážete si představit, že firmu, která má celá hodnotu například dvě stě milionů korun a na trhu upíše akcie za padesát milionů korun, bude někdo obchodovat denně? To je přece nesmysl. Objem obchodů, a to říkám zcela otevřeně, bude zpočátku malý. Lidé, kteří akcie koupí, budou své podíly jistou dobu držet. Jsme smířeni s tím, že někdy s některými firmami neproběhnou žádné transakce. Tohle není trh s obratem, který vytvoří akcie typu ČEZ nebo Moneta Money Bank. Na trhu Start budou obchodovány tisíckrát menší firmy.

HN: Ano, ale například investiční fondy potřebují, aby akcie byly obchodovatelné denně nebo jednou za měsíc. Nechtějí čekat čtvrt roku, aby mohly pozici uzavřít…

P. K.: Rozšířit počet obchodních dnů například na šest nebo osm je možnost dalšího vývoje. Logika čtyř obchodních dnů je ale v tom, že jsou spojené s prezentací čtvrtletních finančních výsledků firem. Myslím si, že regulované investiční fondy na tomto trhu investovat nebudou, protože opravdu potřebují možnost obchodovat denně a často jsou statutem omezeny na hlavní trh. Fondy jsou obrovské a investice pár milionů korun je pro ně příliš malá položka portfolia.

HN: Kdo tedy je typický investor pro trh Start?

P. K.: Bohatí jednotlivci a správci menších portfolií. Lidé, kteří mají například několik desítek milionů korun a nemají je do čeho vložit. Většinou jde o typické klienty privátního bankovnictví. Myslím si, že někdo, kdo má investiční portfolio například 50 milionů korun, tak dnes ani nemá možnost investovat do konkrétní firmy. Jednak by vsadil celé své portfolio na jednu firmu, jednak mu peníze na koupi podílu nemusí stačit. Pro takové osoby se nyní otevírá možnost investovat na trhu, jenž byl dosud vyhrazen jenom venture kapitalistům s větším finančním obnosem.

O. T.: Start bude pro investory, kteří nechtějí nést riziko spojené s tím, že budou mít minoritní podíl ve firmě, kterou nedokážou ovládat. Firmy na burze jsou naopak pod drobnohledem regulačních orgánů.

HN: Jak a kolik chcete přes trh Start investovat vy?

O. T.: V rozpočtu máme připraveno 100 milionů korun. Investovat budu přes svou společnost Impulse Capital. S kolegy to vnímáme jako testovací peníze. V první fázi upisování do toho dáme 8 až 15 procent z celkové částky. Všechny tři firmy, které na burzu Start jdou tento měsíc, se mi líbí a mohu říct, že akcie dvou z nich stoprocentně koupíme.

HN: Máte mezi svými startupovými investicemi firmu, s níž byste chtěl jít na burzu Start?

O. T.: Konkrétní příklad už bych viděl. Dokážu si představit, že během následujících měsíců se začneme vážně zabývat tím, že bychom tam šli. Ale nemohu tu firmu zatím jmenovat.

HN: Může se burza Start stát způsobem, jak ohodnotit české start-upy či jiné menší firmy?

P. K.: Přál bych si, aby Start po­skytl další možnost, o které investoři budou uvažovat jako o cestě pro zjištění hodnoty středně velkých a malých firem. Neříkám, že bude hned obecným etalonem, ale aby se dostal na radarovou obrazovku těch, kdo uvažují o získání kapitálu nebo chtějí do nějaké firmy investovat, a byla to pro ně důvěryhodná možnost.

HN: Česká republika je často kritizována za to, že je "levnou montovnou Evropy" a že zde neexistují firmy zaměřené na výrobu s vyšší přidanou hodnotou. Bude tedy dost kandidátů vhodných pro trh Start?

P. K.: Určitě ano. V Česku je spousta středně velkých a menších firem, které jsou nesmírně zajímavé. Ohledně podzimního úpisu se bavíme s rozličnými podniky − od finančních služeb až k různým technologiím. Musíme je propojit s investory a umožnit jim se setkat.

O.T.: Setkání s managementem je pro investora klíčové. Vezměte si, o kolik jednodušší má obchody například Warren Buffett, který se pohybuje v USA. Může se zajet podívat na prezentaci firmy a pobavit se s vedením. V takovém případě máte možnost poznat firmu důkladněji.

HN: Na trh Start jdete jen s malou částí vašich celkových finančních prostředků. Jak to máte rozdělené?

O. T.: Kdybych to bral z pohledu objemu zainvestovaných peněz, tak na zahraničních trzích bylo investováno přes 90 procent. Jde o akcie nebo jiné burzovně obchodovatelné finanční instrumenty. Ale jsem v USA připravený prodávat a peníze vložit do firem přes Start, pokud se povede.

