Třináct lidí tvoří grémium ČSSD. Složené je především z předsedy, pěti místopředsedů a šéfů poslaneckého i senátního klubu. Pouze jeden člověk z této třináctky však vystupuje jako zcela jednoznačný příznivec vládnutí sociální demokracie s hnutím ANO a jeho trestně stíhaným předsedou Andrejem Babišem. Je jím sám předseda strany Jan Hamáček, kterému je jasné, že tímto postojem riskuje své postavení v čele sociálních demokratů.

Ve vnitrostranickém referendu, o němž v pátek rozhodlo grémium a následně i předsednictvo ČSSD, tak nepůjde "jen" o to, zda má jít sociální demokracie do vlády s hnutím ANO, ale bude také rozhodováním o budoucnosti předsedy Hamáčka. Ten je přitom v čele strany pouze několik týdnů, od únorového sjezdu ČSSD.

"Nechci v této chvíli komentovat svou budoucnost. Máme před referendem, ještě bych mohl být obviněn, že chci jeho výsledek ovlivnit tím, že mluvím o své reakci na něj," reaguje Hamáček v rozhovoru pro HN na dotaz, zda by skončil v čele strany, pokud by členové v referendu odmítli vládnutí s ANO a Babišem. Při dalším povídání ale přiznává, že přemýšlí, co by udělal, pokud by straníci jeho představu vládnutí nepotvrdili. "Jsem rozhodnutý, co udělám, pokud referendum vládu s ANO neschválí. Ale nebudu to nyní říkat," uvedl Hamáček.

Je nepochybné, že by zareagovat musel. Nabízí se tři možnosti. Buď oznámí rezignaci na funkci předsedy, nebo nechá o své budoucnosti hlasovat širší vedení strany, případně ho někteří vlivní členové budou sami tlačit ke konci v čele sociální demokracie.

Jeho pozice není nejsilnější − na sjezdu získal hlasy 272 delegátů, druhý Jiří Zimola měl podporu 224 lidí, potřebná většina byla 264 hlasů… Sjezd sice souhlasil s vyjednáváním o vládě, avšak mnoho členů dávalo najevo, že jsou proti tomu, aby ČSSD vládla s trestně stíhaným politikem. Hamáček nakonec prosadil usnesení, které takové vládnutí nezakazuje, ale označuje ho za "zásadní problém". A že to je skutečně velmi vážný problém, bylo patrné i při pátečním jednání strany. Ve tvářích členů širšího vedení byly cítit emoce, někteří nejenže odmítali takový "holport", ale dali jasně najevo, že budou členy přesvědčovat, aby hlasovali proti vládnutí s ANO.

"Chci, aby kampaň před referendem byla férová. Pokud pánové, kteří podporují účast ve vládě, chtějí jezdit za členy ČSSD, tak i nám by měl být dán prostor pro vysvětlení, proč do vlády nejít," upozornil nejhlasitější příznivec odchodu ČSSD do opozice, předseda Senátu Milan Štěch.

Ten argumentuje tím, že účast v kabinetu se stíhaným politikem by se ČSSD nevyplatila. "Rezignovali bychom na morálku a politickou kulturu. Byli bychom jen zastánci pragmatických řešení, která mohou být dlouhodobě zničující," tvrdil v pátek Štěch při odchodu z jednání strany.

To se nakonec protáhlo na několik hodin a Hamáček musel udělat ústupky, s nimiž původně nepočítal. Jenže když i místopředseda strany a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický trval na tom, že ještě před referendem musí znát členská základna jména pěti ministrů ve vládě, musel se Hamáček podvolit. V pondělí 21. května hlasování členů ČSSD odstartuje a den předtím musí předseda dodat jména členů kabinetu za sociální demokraty. Původně nic takového nechtěl, protože každé z pěti jmen může být důvodem, proč někdo z členů řekne v referendu vládě ne.

Jan Hamáček od dnešního dne vyjede do krajů a bude se snažit přesvědčit maximum členů o opaku. Nepochybně jim vykreslí sociální demokracii jako stranu, která může prosazovat svůj program mnohem lépe ve vládě než jako jedna z malých opozičních stran.

"Našich 15 opozičních poslanců by narazilo v Poslanecké sněmovně na to, že by většina dolní komory jejich návrhy nepustila ke schválení. Jediné, co bychom mohli dělat, je svolávání tiskových konferencí," míní Hamáček a popisuje, jak v opačném případě ČSSD bude se svými pěti ministry neustále na očích veřejnosti. "Budeme moct prosadit pro naše voliče spoustu věcí, naši ministři budou velmi často prezentovat náš program," předpokládá.

U dalších členů vedení strany ovšem takový optimismus vidět ani slyšet není. "Je to krvavý kompromis. Jsem přesvědčený, že sociální demokracie nedokázala dohodnout takové podmínky, které by zajišťovaly, aby nás hnutí ANO nemohlo obcházet s SPD," prohlašuje například místopředseda Roman Onderka, podle kterého vyjednávači ANO odmítali větší ústupky.

Nicméně za výsledek je v ČSSD nejvíce odpovědný Hamáček. A je nepochybné, že on bude hlavním terčem, pokud členové vládu odmítnou nebo při vládnutí nastanou jakékoliv potíže.