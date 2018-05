Stačilo, aby řidiče pobodal hmyz, a cestující se na zastávkách nedočkali několika autobusů označených číslem 326. Dopravce Arriva jen těžko hledal náhradníka, který by usedl za volant linky z Prahy do Jesenice. V ještě složitější situaci se firma ocitla, když jí v dubnu několik řidičů onemocnělo a musela odřeknout desítky spojů v Praze a okolí.

Nedostatek řidičů komplikuje práci dopravcům po celém Česku. "V současné době nám schází asi 150 řidičů autobusů, které bychom byli schopni okamžitě zaměstnat. Je to pro nás klíčová pozice. Právě na autobusové dopravě stojí náš byznys. Celkem zaměstnáváme asi 2700 řidičů," říká personální ředitelka společnosti Arriva Lucia Kunešová.

Pro společnost je podle ní kvůli nedostatku lidí stále těžší vykrývat případné výpadky.

Nejsou lidi Nezaměstnanost klesá Velkému množství firem v Česku chybí lidi. Nezaměstnanost v dubnu klesla na rekordní 3,2 procenta z březnových 3,5 procenta. Úřady práce registrovaly 242 798 uchazečů o místo, což bylo vůbec nejméně od srpna 1997. Analytici navíc očekávají, že bude nezaměstnanost v následujících měsících i nadále klesat. Chybí dělníci a řidiči Firmy mají nouzi především o kvalifikované pracovníky. Chybí jim zejména technicky vzdělaní lidé. Podle Svazu průmyslu a dopravy České republiky je největší nouze o montážní dělníky, dělníky v chemické výrobě, svářeče, zedníky či pracovníky v rostlinné výrobě. Nedostatek je také řidičů. Praha potřebuje řidiče Z autobusových dopravců řidiče nejvíce poptává pražský dopravní podnik. Zaměstnává teď přes 4,2 tisíce řidičů, tedy zhruba o pět procent méně, než kolik potřebuje. 10 tisíc profesionálních řidičů chybí podle personálních agentur na českém trhu práce.

Firma se teď důkladně připravuje na léto a plánuje dovolené tak, aby autobusy mohly dál jezdit podle jízdních řádů. Zároveň pokračuje v masivní náborové kampani, kterou od loňska zaměřuje i na ženy. "Podařilo se nám jich získat celkem dost. Když jsme s kampaní začínali, měli jsme jich okolo stovky. Dnes jich zaměstnáváme přibližně 150," popisuje Kunešová.

Podobnou cestou jdou i další firmy. Například firma ICOM Transport, která zaměstnává zhruba padesátku žen řidiček.

Personální agentury uvádějí, že v Česku chybí více než 10 tisíc profesionálních řidičů. Tento problém neřeší pouze autobusoví dopravci, ale také logistické společnosti. Příkladem je O. K. Trans Praha, která loni prodala 50 kamionů, protože neměla, kdo by je řídil.

Dopravci se snaží nové lidi přilákat, jak to jen jde. Stále častěji nabízejí svým zaměstnancům finanční odměnu za to, když se jim podaří přivést nového člověka. To je i příklad zmiňované Arrivy.

"Když nám někdo z našich lidí přivede řidiče, který je schopný okamžitě usednout za volant, dáme mu za to 20 tisíc korun," potvrzuje Kunešová.

Oproti minulosti Arriva častěji zaměstnává řidiče na částečný úvazek. Práci řidiče autobusu nabízí dokonce i lidem, kteří mají zájem, ale chybí jim řidičský průkaz. "Takovým lidem uhradíme náklady na autoškolu. Na oplátku pro nás musí jezdit tři následující roky," vysvětluje Kunešová.

Další možností je hledat kandidáty mezi vězni, respektive lidmi, kterým skončil trest. Arriva není jedinou českou firmou, která to dělá. "Takových lidí máme pět nebo šest. Vyhýbáme se přitom lidem, kteří byli odsouzeni za násilné činy, kvůli drogám či alkoholu za volantem," říká Kunešová.

Dopravci, stejně jako další české firmy vidí cestu ze současné krize na trhu práce v nabírání pracovníků z ciziny, konkrétně Ukrajinců. V srpnu 2016 spustila vláda projekt Režim Ukrajina, díky kterému mohou české podniky rychleji než dřív získat lidi z Ukrajiny.

Kvůli obrovskému zájmu však firmy na takového zaměstnance čekají minimálně půl roku, další měsíc dopravcům zabere, než Ukrajincům vyřídí potřebná povolení, aby mohli řídit autobus v Evropské unii. Pro Arrivu dnes jezdí několik Ukrajinců, firma by jich chtěla v ideálním případě přijmout několik desítek. Jednodušší je podle firmy zaměstnávat řidiče ze Srbska. Na ně se čeká zpravidla tři měsíce. Zájemců o práci v Česku z řad Srbů však není tolik jako v případě Ukrajinců.