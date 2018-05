Kůrovcová kalamita zejména na severu Moravy vrcholí. Správce téměř poloviny lesů v zemi, státní podnik Lesy České republiky, vloni kvůli kůrovcové i větrné pohromě vytěžil nejvíce dřeva za poslední roky. Z poškozených stromů ho bylo téměř 4,8 milionu metrů krychlových. Ještě před plným vypuknutím kůrovcové kalamity v roce 2013 to byl pouze jeden milion kubíků.

Zároveň se ale ukazuje, že kritika za opožděné zásahy vůči kalamitě, která byla hlavním důvodem čerstvého odvolání ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda ministrem zemědělství v demisi Jiřím Milkem, měla opodstatnění. Samotné státní Lesy vloni udělily těžebním společnostem, jež si najímají, za pozdní těžbu kůrovcového dřeva dosud nejvyšší pokuty. Zatímco v roce 2013 se vešly do dvou milionů korun, vloni už to bylo více než 62 milionů a dostalo je 11 firem. Rekordní pokutu, v celkové výši 33,8 milionu korun, dostala hodonínská společnost Petra.

"Důvodem pokut je nejčastěji nedodržení stanoveného termínu těžby kůrovcového nebo kůrovcem ohroženého dříví. Konkrétně v případě společnosti Petra, jejíž výše je mimořádně vysoká, se nejčastěji jednalo o sankce za nedodržení termínu těžby v zimním období, tedy mimo letovou aktivitu kůrovců," uvedla tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Petra však považuje pokuty za nepřiměřeně vysoké. "Postup LČR je v rozporu s dobrými mravy a v rámci případných soudních řízení by naše společnost požadovala snížení smluvních pokut, respektive nepřiznání nároku na jejich zaplacení," uvedl jednatel Petry Zdeněk Bábíček s tím, že firma se brání žalobou podanou v prosinci 2017.

Těžařské firmy navíc často poukazují na fakt, že smlouvy s Lesy ČR se pro ně vinou výrazného poklesu ceny dřeva kvůli jeho nadbytku staly ztrátovými. Část z nich je proto na konci loňského roku vypověděla.

Spory státního podniku s externími těžaři jen podporují argumentaci kritiků, kteří ministerstvu zemědělství a Lesům ČR vytýkají, že i přes stále se zvyšující těžbu kalamitu podcenily a kůrovcem napadené stromy těží pozdě.

Že je současný systém, kdy se státní podnik spoléhá jen na soukromé těžaře, nepružný a není schopný reagovat na výjimečné stavy, opakují ekologičtí aktivisté i řada odborníků roky. Lesy ČR ale nejsou jediným viníkem. Lesníci se museli držet mnohdy nevyhovujících pravidel, jež vytvořilo právě ministerstvo zemědělství. "Za ministra Fuchsy z ODS ministerstvo zemědělství schválilo politiku takzvané dřevěné knihy, jež svěřila veškeré práce v lese i prodej státního dřeva do rukou soukromých těžařských společností. Ty pak zakázky přeprodávají subdodavatelům. Dochází tak k velkým prodlevám od doby, kdy revírník Lesů ČR objeví kůrovcem napadené stromy a zadá práci smluvnímu partnerovi, do chvíle, než nakonec přijde někdo s pilou nebo harvestorem," říká například lesní expert Hnutí Duha Jaromír Bláha. Těžařské firmy navíc nemají dost lidí ani subdodavatelů, takže státní Lesy musí některé těžby znovu soutěžit, a než to udělají, kůrovec dávno vylétá. "Tento systém zadávání zakázek u státních Lesů je významným spoluviníkem celé kalamity. Staré a nepružné zákony přitom Lesům ČR neumožňují soustředit omezenou kapacitu do míst, kde je to nejvíc potřeba," dodal Bláha.

Od loňského srpna navíc hospodaření Lesů ČR na severní Moravě kontrolovali inspektoři České inspekce životního prostředí, kteří v březnu předali ředitelství státního podniku protokol, z něhož také vyplývá, že kalamitu silně podcenil. "Nebyli včas u napadeného stromu, jak jim přikazuje lesní zákon a jejich vyhláška 101 o ochraně lesa, a nechali kůrovce vylétat," míní například i náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Prvotní příčinou kalamity, jež už svým rozsahem několikanásobně překročila potíže Šumavy z let 2008 až 2012 a zasahuje například i Vysočinu a jižní Čechy, je sázení smrků, které nejsou schopny čelit oteplování, na nevhodných místech. Oslabené stromy, které se začaly sázet ve velkém už za Marie Terezie, se s nedostatkem vláhy stávají pro kůrovce snadným terčem.

Samotné Lesy ČR se hájí, že dělají, co mohou, a hrozící erozi půdy na více než čtyřech tisících hektarech odlesněných svahů jen na severu Moravy se snaží zabránit. Podnik už podle ředitele lesního a vodního hospodářství LČR Tomáše Pospíšila, jehož ministr Milek dočasně pověřil vedením celé firmy, smrku vysazuje pouze 15 procent. "Je tam škála až 10 dalších druhů dřevin, které sázíme," řekl před časem ČTK. Mezi vysazovanými stromy jsou například buky, duby, modříny, borovice, jasany, osiky nebo břízy. Obnova lesů však bude podle něho trvat dlouho. "Plocha se zalesní poměrně rychle. Ve formě dvou- tří- čtyřmetrových porostů to bude do deseti dvaceti let. Ale abychom se dočkali vzrostlého lesa, tak si budeme muset počkat desítky let," řekl Pospíšil.

Suchem je nyní podle něho narušeno jen v Moravskoslezském kraji 90 procent lesů. "Potíže jsou napříč všemi dřevinami. Nicméně plochy smrku jsou nejvíce vidět. A to je zhruba polovina všech zalesněných ploch v Moravskoslezském kraji," dodává Pospíšil.