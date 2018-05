Víkend přinesl jméno další vítězky panevropské hudební soutěže Eurovize. Jméno není tak podstatné jako propracovaný byznys, který tento stroj na kýčovitou zábavu pohání už 63 let. Oslava evropské jednoty před čtyřmi lety mezi účastníky přibrala Austrálii. A občas to v té jednotě pěkně drhne, když se ukáže, že písničky nejsou univerzální lék na politické spory.

Pořádající organizace, Evropská vysílací unie, je pravidelně terčem otázek, proč je v soutěži zrovna Austrálie, zatímco jiné státy v ní chybějí (na to se ptají hlavně diváci v Kosovu). Ženevské ústředí se s nimi vypořádalo byrokratickou kličkou. Aby se zpěváci z různých států mohli Eurovize účastnit, musí je tam poslat členská televize vysílací unie. Tou se stala i australská SBS, byť ne jako plnohodnotný, ale přidružený člen. Kosovo naopak členem není, tamní televize RTK na to nemá peníze.

Formálně vzato je Eurovize neziskový projekt, ale celý cirkus obnášející semifinálová a finálová kola protáčí velké sumy peněz. Kaž­dý ročník stojí mezi 20 a 30 miliony eur. Část nákladů pokryjí povinné desátky spojené s vystoupením v soutěži. Pokud v ní chce mít národní televize svého zpěváka nebo kapelu, musí za jejich účast zaplatit členský příspěvek.

Jeho výše se liší podle velikosti státu a diváckého zájmu, tradiční účastníci s největším počtem diváků platí nejvíc. Tíhu rozpočtu nese hlavně "velká pětka" − Británie, Francie, Itálie, Německo a Španělsko. Když zástupce některé z těchto zemí vyhraje, těm zbývajícím se trochu orosí čelo. Vítěz se totiž stává hostitelem finále pro příští rok, a kvůli tomu neplatí svůj členský příspěvek, takže se chybějící suma rozloží mezi ostatní.

Příspěvek menších stanic se pohybuje v desítkách tisíc eur, větší státy si musí připravit už statisíce. Nizozemsko před dvěma lety zveřejnilo, že jeho příspěvek představoval půl milionu eur, Černá Hora loni platila 26 tisíc eur. Na vysoké poplatky si v minulosti stěžovali Turci, kteří další účast vzdali před pěti lety. Loni zase rozpočet ovlivnil spor mezi Ruskem a hostující Ukrajinou, která znemožnila vstup ruské zpěvačce.

Řada menších států, Česko nevyjímaje, se Eurovize neúčastnila mnoho let.

Ale pořádně se prohne i pořádající televize. Hostitel musí "podle místních okolností" přisypat mezi 10 a 20 miliony eur, což jednoduše nedokáže vygenerovat každá z vítězných zemí. Závisí to na rozpočtu hostitelské národní televize. Vyhraje váš zástupce − a najednou příští rok musíte umořit náklady, s kterými jste nikdy nepočítali.

I proto se v minulosti nejednou stalo, že se vítězná země pořádání vzdala, protože by tento megaprojekt finančně úplně vyždímal její národní televizi.

Ne každý k tomu přistupuje jako Ázerbájdžán, který pořádání Eurovize na Kavkaze považoval za záležitost státního zájmu a strategickou politickou věc, takže do megalomanské show v roce 2012 investoval 160 milionů eur. Postavil kvůli ní i úplně novou koncertní halu. I tehdy kritici upozorňovali, že monstrózní estráda má jen přikrýt represivní režim. A navíc konání akce v Baku oživilo další geografické a politické diskuse o tom, kde vlastně končí Evropa a začíná Asie.

Očekává se také, že na náklady přispěje město, do kterého Eurovize dorazí, ať už přímou finanční dotací, nebo poskytnutím různých služeb na vlastní účet. Výměnou za to do něj dorazí skupina loajálních fanoušků − letošní semifinále i finále v lisabonské Altice Areně byly beznadějně vyprodané, hala má přitom kapacitu 20 tisíc diváků.

Eurovizní nadšenci jsou tak vítanými hosty místních hotelů a restaurací. S konzumací neváhají, o Eurovizi se ostatně vtipkuje, že se bez alkoholu vydržet nedá. Už jenom proto, že přenos trvá několik hodin a navzdory supermodernímu designu a svižné hudbě se kvůli počtu zúčastněných zemí neuvěřitelně vleče.

Zdaleka neplatí, že se vítěz stane hvězdou evropské kategorie: výsledky posledních let naznačují spíš to, že je krátkodobou celebritou ve své zemi, zatímco v jiných na něj zapomenou. Internetová doba je neúprosná. Chytlavých songů jsou Spotify nebo YouTube plné, takže nemusíte vzpomínat zrovna na jednu drsnou sobotní kocovinu.

