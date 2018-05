Chybějí řidiči nákladních aut i autobusů. Nedostává se truhlářů, svářečů, obsluh strojů. Sehnat kvalitního a spolehlivého dělníka? Nemožné!

Stížnosti firem na nedostatek zaměstnanců se opakují jako přes kopírák. Na úřadech práce bylo v dubnu 2018 nejméně uchazečů od srpna 1997. Poprvé se také stalo, že je víc volných pracovních míst než nezaměstnaných, což zbytek Evropy nezná. A s výjimkou Japonska jde o situaci unikátní i v celém světě.

Podle Hospodářské komory situaci na trhu zhoršují predátorské praktiky při přetahování zaměstnanců (což v překladu znamená, že jiná firma nabídne lepší mzdu a podmínky) a také nízká loajalita zaměstnanců. Velkým konkurentem se stal také stát, který za posledních pět let vysál (přesně tohle slovo použila Hospodářská komora) z trhu práce 30 tisíc lidí.

V tom všem mají ekonomové i zaměstnavatelé naprostou pravdu. Jenže − na rozdíl od vedení a majitelů firem si řada zaměstnanců pamatuje na situaci, která nastala po roce 2008, po začátku finanční krize.

Jen málokterý zaměstnavatel si svých zaměstnanců vážil natolik, aby si je ponechal. Hitem bylo propouštění. Rostl tlak na jeho zjednodušení a zlevnění s odkazem na země, kde to jde. Tzv. hire and fire bylo mottem dne, jen se zapomínalo doplnit, že třeba v Dánsku, kde skutečně funguje, dostanou nezaměstnaní kromě tří až šesti plných mezd rovněž čtyřletou podporu v nezaměstnanosti ve výši 63 až 78 procent mzdy.

Oblíbeným postupem bylo také najímání agenturních pracovníků za výrazně nižší mzdy a bez zaměstnaneckých výhod. Často to byli titíž lidé, kteří ve stejné firmě dřív dostali "padáka". To, že podle výzkumů patří čeští zaměstnanci spíše k těm méně loajálním v rámci EU, by firmy proto nemělo překvapovat.

Česká ekonomika je stále postavená na nízkých mzdách, i když v poslední době rostou rychleji. Vyčítat lidem, že jdou za lepším − ať už ke konkurenci, nebo třeba do Německa −, ovšem logikou připomíná okusování vlastního lokte.

Pak je tady stát, který "vysává", přestože žádný extra velký plat nenabízí. Díky služebnímu zákonu ale zaručuje něco, co se v soukromé sféře nikomu nepoštěstí. Úředník je prakticky nevyhoditelný. Pokud je nespokojený, zažádá o přesun na jiný úřad. Nemusí dávat výpověď a obtížně shánět místo. Navíc má poměrně velkou jistotu pravidelného navyšování platu. Možná nemá až tak velký plat, nicméně jistota je něco, co je pro mnohé zaměstnance výraznějším benefitem než nejistých pár korun navíc.

Nedostatek zaměstnanců firmám bezpochyby vadí a brzdí je v jejich rozletu. Jen nesmí zapomínat, že si za tuto situaci mohou do značné míry samy. A že řešením není dovoz levných sil odkudkoliv.

