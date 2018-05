Ačkoliv stále není stoprocentně jisté, že se třetí největší ekonomika eurozóny dočká nové vlády, jisté naopak je, že dosavadní potíže nekončí. O tom před dvěma měsíci rozhodli voliči, kteří nejvíce hlasů nadělili dvěma stranám, jež se před volbami vzájemně ostře napadaly, ale naopak se shodují v kritice prakticky všeho, co se dá zahrnout pod pojem Brusel. To ovšem pro fungování vlády zdaleka nestačí, protože například krajně pravicová liga uspěla na bohatém severu slibem zavést jednotnou daň ve výši 15 procent, zatímco obyvatelé na chudém jihu se těší, jak Hnutí pěti hvězd všem nadělí jednotný zaručený minimální příjem.

Snižovat daně a zároveň zvyšovat výdaje by šlo ztuha, i kdyby Itálie neměla státní dluh na úrovni, která svého času poslala ke dnu Řecko, a pokud by se, jako všichni členové EU, nezavázala k rozpočtovému schodku na úrovni maximálně tří procent hrubého národního důchodu. Patovou situaci změnil až prezident Sergio Mattarella varováním, že vyšachuje politické předáky neschopné dohody a jmenuje kabinet expertů, kteří budou zemi řídit až do předčasných voleb. Zčistajasna tu byl slib, že je na dosah ruky dohoda o programu i ministerské sestavě, kterou by měl vést někdo neutrální.

I v Itálii protestní strany předvedly, že jim nejsou cizí kompromisní formulace, které se dají číst několika způsoby. Nejasné zůstává, co si nová vláda počne v evropské politice. Prezident Mattarella oběma formacím koncem týdne vzkázal: "Žádný stát nedokáže sám o sobě řešit žádný z velkých problémů našeho kontinentu a tvrdit občanům, že lze žít bez Evropy, je nebezpečná lež."

S jeho názorem není nutno souhlasit a stejně tak si lze zacpat uši, když francouzský prezident po brexitu a italských volbách vytahuje ideu dvourychlostní Evropy. Jak však v Řecku dobře vědí, těžko polemizovat s finančními trhy. Úrok desetiletých italských vládních dluhopisů minulý čtvrtek vzrostl na 1,9 procenta, nejvíce za posledních šest týdnů.

