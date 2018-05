Demokratický právní řád

Když Andrej Babiš loni před volbami představil svoji knihu O čem sním, když náhodou spím, brzy mu došlo, že s některými úvahami o změnách v politickém systému přestřelil. Návrhy na zrušení Senátu, osekání počtu poslanců o polovinu nebo zavedení jednokolové většinové volby do Poslanecké sněmovny nahrály jeho kritikům, kteří mu vyčítají autoritářské tendence a zavádění "manažerské" demokracie. Předvolební program hnutí ANO už vyzněl mnohem mírněji, což se odrazilo i v programu Babišovy menšinové vlády, která nedostala důvěru sněmovny.

Proto se může zdát překvapivé, že po jednání o koalici s ČSSD v návrhu společných cílů zůstala úprava voleb do Senátu − místo dosavadního způsobu, v němž se obvykle rozhoduje až ve druhém kole mezi dvojicí nejsilnějších kandidátů, by se podle programového prohlášení mělo do horní komory vybírat hned v kole prvním. Vyhrál by tak uchazeč s prostou většinou hlasů, tedy třeba jen třetinou.

Méně překvapí plány na předložení ústavního zákona o všeobecném referendu. Silnější tendence k přímé demokracii brzdí dovětek, že vláda neumožní referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích. Prohlášení také počítá se zavedením korespondenční volby, tedy hlasování poštou. Naopak o elektronické volbě se dokument nezmiňuje.

Trochu nenápadné, ale o to důležitější jsou dvě věty o médiích. "Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost," stojí v programovém textu. Hlavně Andrej Babiš v posledních letech na média opakovaně útočil, což vzbudilo obavy z tlaku na jejich nezávislost.

Pokud by ANO přece jen uvažovalo o radikálnějším zásahu do demokratického řádu, narazí na koaliční smlouvu. Ta výslovně udává, že na zákonech o volbách, referendech, o změnách ústavy a o veřejnoprávních médiích (a také o rozpočtu a daních) se musí shodnout obě koaliční strany.

Daně

Příjem zaměstnanců se bude podle programového prohlášení vlády počítat z hrubé mzdy devatenáctiprocentní sazbou. Nyní odevzdávají patnáct procent z takzvané superhrubé mzdy, tedy mzdy hrubé navýšené o 33 procent povinných odvodů.

Vláda hodlá superhrubou mzdu zrušit, zaměstnanci si tak na výplatnici polepší o 1,1 procenta. Sociální demokraté ustoupili ze svého plánu na progresivní zdanění, které by rozdělovalo sazby daně podle výše příjmů s tím, že většině lidí by daně klesly, pohoršili by si pouze zaměstnanci s platem nad 50 tisíc měsíčně. ČSSD se musí spokojit pouze se solidární přirážkou, lidem s příjmy nad sto tisíc měsíčně se budou jejich mzdy danit sazbou 24 procent.

Podobně mohou socialisté zapomenout na svůj požadavek vyššího zdanění bank, peníze na vládní sliby zaplatí pojišťovny z vytvořených rezerv na nenadálé situace.

Vláda chce rovněž snížit sazby daně z přidané hodnoty u některých druhů zboží a služeb. DPH by měla klesnout zejména u veřejných stravovacích služeb a nealkoholických nápojů. U alkoholických Andrej Babiš dlouhodobě slibuje snížení daně u točeného piva. Podobně se má DPH snížit u vodného a stočného, dále pak u služeb s vysokým podílem lidské práce, například u služeb typu opravy obuvi nebo péče o seniory.

Babiš už přitom v minulé vládě u sociálních demokratů se snížením daně u piva narazil. Ti nyní souhlasí, že vláda pivo zlevní, ačkoliv ekonomové upozorňují, že v době ekonomického růstu se snížení DPH na výsledné ceně pro spotřebitele nemusí vůbec projevit a návrh zavání populismem.

Obrana a zahraniční politika

Programové prohlášení počítá s tím, že výdaje na obranu stoupnou do konce volebního období, tedy do roku 2021, na 1,4 % HDP. Vzhledem k tomu, že se členské státy NATO zavázaly k výdajům ve výši 2 % HDP a že 1,4 % do roku 2021 už byl cíl předchozí vlády z roku 2014, to není příliš ambiciózní. Spojencům rozhodně nedáváme najevo, že bychom byli ochotni toho pro naši obranu příliš udělat, na rozdíl od jiných států. Například Litva své výdaje na obranu zvýšila za čtyři roky z 0,7 % HDP v roce 2014 na letošní 2,06 %. Komunisté by mohli mít potíže s plánem navýšit počet českých vojáků v mírových misích v zahraničí, které nejsou pod hlavičkou OSN.

V části věnované zahraniční politice obě strany ujišťují, že členství v EU a NATO jsou jejím základem a členství v alianci je "páteří" bezpečnostní politiky. To by mělo být naprosto samozřejmé, ale vzhledem k veřejné diskusi v Česku je vlastně dobře, že programové prohlášení tento bod zdůrazňuje. Česká republika by také měla být aktivním členem EU, i když jinak si vznikající vláda neklade žádné větší cíle.

Program se výslovně zmiňuje o jedné jediné věci: že přijímání uprchlíků má zůstat v kompetenci jednotlivých států. Opět, je to vlastně konstatování daného stavu, ale vzhledem k domácí diskusi je potřeba tento bod vypíchnout.

Zdravotnictví

Prosadíme, co už děláme. Některé body z oblasti zdravotnictví, na kterých se hnutí ANO a ČSSD dohodly, už uvádí do praxe současná vláda v demisi. Ministerstvo zdravotnictví již například stihlo zavést metodická pravidla pro zpětné bonusy vyplácené nemocnicím dodavateli. Vláda už také začala s projednáváním zákona o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, který má platit od příštího roku. V prohlášení je i dříve slíbený růst počtu studentů lékařských fakult.

Ještě starší jsou návrhy na přeměnu fakultních nemoc na takzvaně univerzitní, což se snažila prosadit už předchozí vláda Bohuslava Sobotky. Počítalo se s tím, že nemocnice by bylo možné rušit či ustavit pouze zákonem. Nemocnice by hospodařily s majetkem, který by na ně stát převedl, a výnosy by mohly použít pouze na úhradu nákladů spojených s jejich činností. V nynějším návrhu se vysloveně nepíše o přeměně fakultních nemocnic, ale o zákonné úpravě, která "zefektivní řízení fakultních nemocnic a spolupráci s univerzitami".

Některé programové pasáže o zdravotnictví se dají číst také jako vyjádření snahy o pevnější vládu nad nemocnicemi, čímž se ostatně současný ministr Adam Vojtěch netají. "Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality," uvádí dokument.

Z konkrétnějších plánů vyniká zmínka o tom, že vláda zváží snížení počtu zdravotních pojišťoven. Měla by také vytvořit novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven nebo dokončit revizi úhrad zdravotní péče založenou na stejných platbách za stejné diagnózy a zavést kontrolu kvality péče.

Podobně jako učitelům nebo zaměstnancům v kultuře, i zdravotníkům vznikající vláda slibuje postupné navyšování odměn ve zdravotnictví. Lidem v oboru chce také zlepšit pracovní podmínky.

Digitalizace státní správy

Vznikající vláda opět slibuje, že v digitalizaci státní správy Česká republika dožene ostatní vyspělé evropské státy. Češi by konečně měli dostat občanky s čipem pro on-line komunikaci s úřady. Vzniknout by měl jeden univerzální portál pro dorozumívání se se státní správou a plně elektronizovat se mají recepty či dálniční známky.

Současný stav tuzemského e-governmentu je oproti Evropě i zbytku vyspělého světa značně pozadu. V pravidelné zprávě OSN o vyspělosti digitalizace státní správy se Česko v roce 2016 umístilo na 50. místě, tedy o čtyři příčky hůře než v roce 2012. V žebříčku EU jsme na 22. pozici.

Zaostávání si uvědomovala už Sobotkova vláda i řada zájmových skupin. Například iniciativa 202020 spočítala, že veřejná správa nabízí zhruba 700 internetových služeb a aplikací. Ty spolu nekomunikují, i když jsou některé z nich velice kvalitní. Příkladem může být katastr nemovitostí.

Budoucí vláda tedy může těžit z příprav, které podnikl už Sobotkův kabinet. Letos v červenci například stát spustí Portál občana, kde přihlášení uživatelé uvidí třeba stav svých požadavků na úřadech a součástí webu bude i přístup k datové schránce. Ve stejnou dobu by se měly také začít plošně vydávat občanské průkazy s čipem.

Plánem vlády je i zřízení centrální IT auto­rity, která bude na rozvoj digitalizace dohlížet. Mezi priority má patřit i budování rychlého internetu, jenž má být dostupný i v nejzapadlejší vesnici. Na tento projekt bylo určeno 11,5 miliardy korun z EU, kvůli dlouhé přípravě se ale prostředky z Bruselu vyčerpat nepodaří. Stát na druhou stranu díky změnám v legislativě pomalu odbourává překážky pro firmy, aby mohly snadněji pokrývat Česko internetem i bez dotací.

Zemědělství a životní prostředí

Agrární komora se může zrušit, už nemá za co lobbovat. Její roli přebírá vláda. Chce usilovat o to, aby bylo dost dotací pro všechny, včetně velkých podniků, kterým chce ovšem Evropská unie velkorysé podpory škrtat. Agrárníci budou mít nadále jistý přítok miliard ze státní kasy.

Nezvykle velkou pozornost věnuje programové prohlášení potravinářům, kteří mohou očekávat dotace na posilování své konkurenceschopnosti. Vláda také bude stát na straně zemědělců a potravinářů proti obchodním řetězcům. Pod záminkou, že zajistí pro českého spotřebitele maximální úroveň ochrany proti nekvalitním potravinám z dovozu, chce "cíleně koordinovat" dozorové orgány. Ve skutečnosti ale půjde spíš o to, zvýhodnit tuzemské producenty v konkurenčním boji se zahraničními dodavateli.

Po přečtení jedné věty by měli zbystřit všichni vlastníci zemědělských pozemků. "Prosadíme oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří." Slib, který je jako z pera komunistů, znamená silné okleštění práv vlastníků. Nebudou moci jednoduše prodat svou půdu tomu, kdo jim za ni dá nejvíc peněz, nebo tomu, kdo se o ni bude třeba lépe starat. Zbývá už jen krůček k socialistickému heslu "Půda patří těm, kdo na ní hospodaří".

Jen velmi obecné sliby obsahuje vládní politika vůči životnímu prostředí. "Zajistíme, aby občan platil za vodné a stočné férovou cenu," uvádí kupříkladu. Zájmy spotřebitelů vody bude hájit centrální silný a nezávislý regulátor. Kolik nových úřednických míst vznikne, se v prohlášení neuvádí.

Školství

Učitelé vydělávají v České republice nejméně ze zemí Evropské unie i OECD a vláda v demisi Andreje Babiše od začátku slibuje, že jim přidá. Stojí to i v aktuálním návrhu programového prohlášení. ANO a ČSSD v něm deklarují, že prosadí, aby se platy učitelů i nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent současné výše. To je zhruba 45 tisíc korun měsíčně.

Už loni si učitelé přilepšili o 10 procent − průměrně o tři tisíce měsíčně − a jejich průměrný hrubý plat překročil 30 tisíc korun. Další nárůst platů se však začal komplikovat. Původně Babiš prohlašoval, že si pedagogové přilepší o 15 procent už v září, od začátku nového školního roku. Usnesení odhlasovalo také 190 poslanců včetně premiéra v demisi. Ten se pak ale rozhodl, že zlevní jízdné studentům a důchodcům a že na novinku padne mimo jiné 400 milionů z rezerv ministerstva školství. Od té doby už jsou Babiš i jeho ministr školství Robert Plaga k tomu, kdy dostanou učitelé přidáno, zdrženlivější a začali mluvit spíš o lednu. Počítá s tím prý i rozpočet na příští rok, který začal Babišův kabinet sestavovat − na zvýšení padne asi 12 miliard korun.

Nebude to ale tak jednoduché, ze slibovaných 15 procent se v takzvaných tarifních mzdách promítne jen 10 procent, zbytek budou učitelé dostávat například ve formě odměn. Prohlášení počítá také se změnou osnov u matematiky, jazyků nebo informatiky.

Sociální politika

Rodičům chce nově vznikající vláda zvýšit rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun. Sociální demokraté v čele s Janem Chvojkou tvrdí, že zatímco podražují potraviny i oblečení pro děti, dávka už šest let nenarostla. Se změnou přitom mohla přijít minulá vláda ČSSD, hnutí ANO a lidovců, ta ale rodičovský příspěvek ponechala na 220 tisících.

Pravděpodobně skončí i třídenní bezplatná nemocenská − podniky tak budou muset svým zaměstnancům začít proplácet náhradu mzdy už od prvního dne nemoci. "Je to absolutně jasná podmínka pro vládu ze strany ČSSD," řekla v březnu bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Odborníci a zástupci firem se však obávají, že pracovníci budou zrušení karenční doby zneužívat.

Jedním z klíčových úkolů vlády bude změna insolvenčního zákona, která má zpřístupnit osobní bankrot i dlužníkům s nižšími příjmy. O podobě novely už se debatuje ve sněmovně. Sociální demokraté se snaží prosadit, aby se důchodci mohli zbavit dluhů už po dvou letech. Nyní proces osobního bankrotu trvá pět let.

Energetika a podnikání

Mezi priority nové vlády patří i to, že zajistí přípravu výstavby nových jaderných bloků včetně způsobu financování. Kromě toho chce připravit i výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Výroba elektrické energie má být zajištěna mixem jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, naopak má postupně klesat výroba v uhelných elektrárnách.

V rámci podpory exportu chce vláda zreformovat fungování České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Politici chtějí zásadně zvýšit jejich efektivitu a nastavit nově systém podpory českého exportu na úroveň, která je běžná ve vyspělých průmyslových zemích EU. Na fungování těchto institucí a na podpoře exportní politiky má spolupracovat ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kromě toho chce kabinet umožnit běžným občanům vyšší míru energetické nezávislosti tím, že zjednoduší podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Pořídit si na střechu solární panely a vyrábět energii pro vlastní domácnost by mělo být snazší.

Doprava

Rychlejší výstavba dálnic se stává v rámci slibů českých politiků evergreenem. Nechybí ani v návrhu programového prohlášení ANO a ČSSD. Podle něj má ministerstvo dopravy v následujících letech zajistit, aby se klíčové dopravní stavby budovaly výrazně rychleji než dosud. "Dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem," píše se v něm například.

Modernizace dálnice D1 by tak měla být dokončena do roku 2021, přitom podle původních plánů měly skončit práce už letos. Zda se vše podaří dokončit do tří let, není zcela jisté. Tři úseky dálnice o celkové délce přes 30 kilometrů nemůže Ředitelství silnic a dálnic zatím vůbec začít opravovat. Stavební povolení napadlo sdružení Děti Země.

Rýsující se koalice ANO a ČSSD však věří, že modernizaci zbývajících 100 kilometrů nejvytíženější dálnice v Česku může dotáhnout do zdárného konce. Vedle toho chce během stejné doby zprovoznit dalších 110 kilometrů zcela nových úseků dálnic a dalších 180 kilometrů rozestavět.

Zrychlit budování dopravní infrastruktury má především změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Budoucí vláda chce také dokončit přípravu zákona o liniových stavbách, a zrychlit tak především proces povolování výstavby. Nově by například stát mohl začít budovat významné dopravní tepny ještě předtím, než by vykoupil všechny potřebné pozemky.

Ministerstvo dopravy dostane i další úkoly. Bude například muset zajistit, aby si řidičský průkaz mohl každý vyřídit i mimo své trvalé bydliště na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Pro seniory a studenty pak připraví výrazné slevy na železnici.