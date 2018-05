Unipetrol by měl v následujících týdnech oznámit návrh dividendy ze zisku minulého roku. Společnost je tak povinna učinit čtyři týdny před konáním valné hromady, která byla v minulém roce 6. června. Letošní termín nebyl ještě oficiálně oznámen, nicméně očekáváme, že proběhne do konce června. Pak by návrh měl být znám do konce května.

Jakou tedy můžeme očekávat dividendu? Připomeňme jen, že společnost se vrátila k dividendové politice v roce 2016, zejména pod tlakem hlavního minoritního akcionáře a extrémně příznivých podmínek na trhu. Předtím dlouhých osm let žádnou dividendu nevyplatila. V roce 2016 tak vyplatila 5,52 koruny na akcii ze zisku roku 2015. V roce 2017 dividendu zvýšila o 50 procent na 8,30 koruny.

Přestože byl rok 2017 rekordní z pohledu hospodaření a čistý zisk firmy vzrostl bezmála o 35 procent, šance na výplatu dividendy se podle nás výrazně snížila. A to minimálně ze dvou důvodů. Prvním z nich je odkup hlavního minoritního akcionáře počátkem letošního roku, který se v minulosti aktivně snažil přesvědčit management o nutnosti výplaty dividendy. Druhým důvodem je nečekaně rychle se zhoršující makroprostředí. Výrazný propad rafinérských i petrochemických marží v posledních měsících pod tlakem růstu ceny ropy prudce zhoršuje vyhlídky hospodaření společnosti, a nezakládá tak důvod pro výplatu dividendy v letošním roce.

