Mladých farmářů je v Česku stále méně. Nejčastěji se nastupující generace dostane k farmaření díky rodinné tradici. To je i případ Davida Brože, Pavla Uchytila a Františka Němce. Všichni tři se přitom shodují, že jde o práci, která je sice nesmírně náročná, ale zároveň velmi naplňující.

"K zemědělství musíte mít vztah, to se nedá dělat jen pro peníze. Pokud se láska ke zvířatům a vztah k půdě u mladých lidí nevytváří, tak z nich farmáři nebudou. V zemědělství nedostanete notebook, auto, 30 dní dovolené ani volnou pracovní dobu. Je to práce víceméně pořád a to většinou mladí nechtějí," říká František Němec, který vede Farmu rodiny Němcovy v Netíně u Velkého Meziříčí.

Jeho rodina zde hospodaří od roku 1992, kdy v restitucích získala 12 hektarů půdy jako náhradu za majetek zabavený komunisty. Dnes vlastní 150 hektarů půdy a na polích pěstuje krmivo pro 2000 kuřat, 50 prasat, 70 krav a stejné množství jalovic. Vedle toho má mlékárnu, výrobnu uzenin a jatka.

Pavel Uchytil (28) Už od vysoké školy působí na rodinné farmě v Šeborově nedaleko Velkého Meziříčí. Vystudoval agropodnikání na Vyšší odborné a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči a zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Je členem dozorčí rady Společnosti mladých agrárníků.

"I když za komunismu nemohli rodiče hospodařit, dobytek jsme doma měli pořád. V zemědělství jsem tak vyrůstal a pro rodinnou farmu jsem začal pracovat hned po dokončení školy, kde jsem se vyučil jako opravář zemědělských strojů. Když mi bylo asi 30 let, začal jsem hospodářství postupně přebírat," vypráví dnes 41letý Němec.

Rodinná tradice delší než 200 let

Rodina k zemědělství přivedla i 25letého Davida Brože. "Pokračuji v rodinné tradici, která je delší než 200 let. V oboru podniká v podstatě celá rodina," líčí Brož, který se na Havlíčkobrodsku zabývá pěstováním ostropestřce mariánského a kmínu. Vedle svého podnikání pracuje na rodinné Farmě Brož, která se věnuje rostlinné i živočišné výrobě. Zároveň si dělá doktorát na katedře statistiky na České zemědělské univerzitě v Praze, kde získal i magisterský titul.

František Němec (41) Vede Farmu rodiny Němcovy v Netíně u Velkého Meziříčí, kde pracuje už od konce školy. Vystudoval obor opravář zemědělských strojů se zaměřením na rostlinnou výrobu. Je viceprezidentem Společnosti mladých agrárníků.

Dlouhou tradici má zemědělství i v rodině 28letého Pavla Uchytila. "Hospodařil už můj prapraděd. Já sám jsem se kolem dobytka a polí motal odmalička. Zemědělství tak pro mě byla jasná volba," říká Uchytil. Vystudoval agropodnikání na Vyšší odborné a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči a zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Už během školy se zapojil do podnikání na rodinné farmě v Šeborově nedaleko Velkého Meziříčí.

"Na zemědělství mě nejvíc baví to, že mě každý den čeká trochu jiná práce, takže člověk neupadne do stereotypu. Navíc jsem pořád na čerstvém vzduchu. Zároveň mi má práce dává pocit naplnění. Jako soukromý zemědělec jsem svým vlastním pánem, honí mě pouze dobytek a agrotechnické lhůty," popisuje Uchytil.

David Brož (25) Na Havlíčkobrodsku vlastní farmu, která se zabývá pěstováním ostropestřce mariánského a kmínu. Vedle toho působí na rodinné Farmě Brož. V současnosti si dělá doktorát na katedře statistiky na České zemědělské univerzitě v Praze, kde získal i magisterský titul. Je prezidentem Společnosti mladých agrárníků.

Farmaření naplňuje i Františka Němce. Zemědělství pro něj není jen práce, ale životní styl. "Líbí se mi práce na poli i se zvířaty. Není nic lepšího, než když máte krásně založený porost na kvalitní půdě, když se na jaře všechno zelená a kvete a když se dočkáte dobré sklizně. Nebo když se narodí tele, sele či kuře a vy můžete ovlivnit kvalitu jejich života a děláte všechno pro to, aby měly dobré podmínky. To je prostě radost," líčí Němec.

Pracovní doba nikdy nekončí

Dobrý pocit z odvedené práce tak přebíjí i její náročnost. "Tím, že jsem v zemědělství vyrůstal, tak mi to těžké nepřijde. V začátcích, kdy jsme krmili rukama a museli každý den naložit dvě tuny krmení na vlečku a odvézt do žlebů, to bylo skutečně vyčerpávající. Dnes už ale většinu takové práce zastane moderní technika a té ruční je méně," vysvětluje Němec.

Se zemědělstvím se přitom pojí nejen velké množství fyzické práce, ale také složitá administrativa. "Papírování je pro mě asi nejtěžší. Na to jsem lajdák," říká farmář Pavel Uchytil. Na ostatní nevýhody jako pracovní den, který v jeho případě mnohdy začíná v půl sedmé ráno a končí třeba až v devět hodin večer, si ale bez problému zvykl. "Pro farmáře také není nic výjimečného pracovat o víkendu. Většina zemědělců musí každý den krmit dobytek, čímž jsou uvázáni ke své farmě," dodává k tomu David Brož.

Důvod, proč se mladí do podnikání v zemědělství nehrnou, podle něj ale zdaleka není jen nekončící pracovní doba. Vstup do odvětví je finančně náročný a obtížné je i shánění půdy. "Pokud máte na účtu milion, tak si pořídíte tak leda starší traktor a lis na balíky. Navíc na všech pozemcích dnes někdo hospodaří. K tomu všemu musí být zemědělec v podstatě agronom, zootechnik, ekonom, opravář strojů, elektrikář a řidič traktoru v jednom. A pokud chce svou produkci prodat, tak i obchodník. Není to jednoduchá branže," popisuje Brož.

Podle Pavla Uchytila je problém také špatný mediální obraz zemědělců. "Mladí lidé za tím vidí jen těžkou práci a nevelký výdělek. Oboru by proto prospěla větší propagace," říká Uchytil.

V Česku si lidé zemědělců neváží

S tím souhlasí i David Brož, který se o zlepšení reputace zemědělství snaží z pozice prezidenta Společnosti mladých agrárníků. "Například v Polsku si svých farmářů váží daleko více než u nás. V Česku je naše odvětví dehonestováno jako nezajímavý a smradlavý obor. Lidé si pořád spojují zemědělce s budovatelskými filmy z dob socialismu. I proto u nás v oboru pracují jen asi dvě procenta obyvatel," uvádí Brož.

Množství lidí v zemědělství přitom i kvůli nezájmu mladých nadále klesá. Nedaří se generační obměna na farmách ani nábor nových zaměstnanců. "Nedostatek pracovníků je velký problém. My třeba nabízíme přivýdělek i pro důchodce či matky na mateřské. V našich potravinářských provozech si dokážeme práci zorganizovat tak, aby mohli přijít na 8. hodinu a po 14. hodině jít domů, ale i tak nám lidé chybí," podotýká František Němec.

Přilákat mladé lidi k zemědělství by podle něj mohl trend poslední doby, kdy se zákazníci více zajímají o původ a kvalitu potravin. "Mohl by to být důvod pro to, aby se aktivně zapojili do zemědělské prvovýroby a následného zpracování zemědělských produktů," říká.

Podle Davida Brože by zase prospělo ukázat veřejnosti, že zemědělství není zastaralé odvětví. "Všichni si představují, že jde o jednoduchý obor, ale ve skutečnosti je to věda. Velký důraz je kladen na moderní technologie a také takzvané precizní zemědělství," líčí Brož.

A František Němec k tomu dodává: "Zemědělství není a nikdy nebude zastaralý obor, protože sytí lidstvo po celém světě. Jako zemědělci utváříme náš venkov, udržujeme krajinu, staráme se o dobytek, vytváříme pracovní místa na venkově a zároveň vyrábíme kvalitní potraviny pro naše spoluobčany."

Aby si to mladí uvědomili, je podle farmářů potřeba začít budovat vztah k oboru už od útlého věku. "Základ je láska k půdě a ke zvířatům, protože kdo k těmto věcem nemá vztah, tak se v zemědělství nenajde," uzavírá Pavel Uchytil.

Související