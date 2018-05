Počet prodaných aut v Česku každým rokem stoupá. Jedním z faktorů, které tomuto trendu pomáhají, je rozmanitá nabídka způsobů, jak nákup vozu zaplatit.

Lidé obvykle vybírají mezi úvěrem a dvěma druhy leasingů. Zatímco finanční leasing vede k převedení vozidla do vlastnictví klien­ta, jeho operativní forma slouží k dlouhodobému pronájmu vozu. Popularita poslední varianty je mezi klienty na vzestupu, říká v rozhovoru s HN Lukáš Cankař, ředitel retailového prodeje a marketingu ve Volkswagen Financial Services, jednom z největších poskytovatelů financování automobilů na domácím trhu.

"Vozidlo je během pronájmu ve stálém vlastnictví leasingové společnosti, která zodpovídá za jeho provozuschopnost. Uživatel jen platí měsíčně fixní splátky, palivo a dálniční známku," říká.

Lukáš Cankař (38) Do Volkswagen Financial Services (dříve ŠkoFIN) nastoupil po studiích na pražské VŠE v roce 2007. Před současnou pozicí, na které je od roku 2016, působil také jako obchodní analytik a brand manager, odpovědný za spolupráci se značkami Audi, SEAT a Volkswagen. Mezi jeho koníčky patří sport, literatura a architektura.

HN: Jaký je na českém trhu při nákupu nového vozu poměr mezi hotovostí a financováním?

Přesná čísla nelze zjistit, i za platbou hotovostí může být schován třeba bankovní úvěr. Co se týče našich zákazníků, tak odhadujeme, že přibližně dvě třetiny jak soukromých, tak firemních zákazníků financují nákup vozu ne z vlastních zdrojů.

HN: Který způsob financování převládá?

U soukromých i fyzických osob má stále největší podíl úvěr, ale podíl operativního leasingu vzrůstá, naopak u větších firem je již převažující forma operativního leasingu.

HN: Jaká jsou specifika při financování úvěrem?

U úvěru se dá dosáhnout nízké splátky dle možností klienta díky například vyšší splátce předem či poslední nerovnoměrné splátce. Zároveň se jedná o flexibilní produkt, který umožňuje reagovat v čase na měnící se potřeby zákazníka, u nás například mimořádnou splátkou nebo platebními prázdninami. Zároveň jej preferují ti, kteří chtějí vůz vlastnit.

HN: Jak už jste zmínil, vzrůstá popularita operativního leasingu. Proč?

Potřeba vlastnit již není tak silná a pro většinu řidičů se vůz stal běžným nástrojem mobility. Vozidlo je během pronájmu ve stálém vlastnictví leasingové společnosti, která zodpovídá za jeho provozuschopnost, a vy jen platíte měsíčně fixní splátky za jeho pronajímání. Kromě pohonných hmot a dálniční známky se tak nemusíte starat o nic. Díky tomu, že vůz pak vracíte zpět leasingové společnosti, neřešíte ani zůstatkovou hodnotu. Je ale také třeba upozornit, že stav vraceného vozu by měl být v souladu s normami akceptovatelného opotřebení. Největší výhodou operativního leasingu je fakt, že neplatíte žádnou počáteční akontaci a volné finanční prostředky můžete nadále investovat. Padá tak vstupní bariéra pro pořízení vozu i pro mnoho mladých, již vydělávajících lidí.

HN: Dalším typem financování je finanční leasing. Jak funguje?

Finanční leasing funguje na principu pronájmu vozidla, které je po dobu splácení majetkem leasingové společnosti, ale po skončení nájmu vůz přechází do osobního vlastnictví. Kdysi velmi oblíbený produkt tvoří dnes již malé procento prodaných vozů.

HN: Co za trendy lze v posledních letech vysledovat ve financování vozidel?

Trh financování vozidel se neustále vyvíjí, společnosti na něm působící tak musí poměrně rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Z pohledu způsobů financování přinesl zásadní změnu na trhu rok 2014, kdy Škoda Auto ve spolupráci se Škoda Financial Services spustila operativní leasing pro soukromé osoby Škoda Bez starostí. Do té doby se jednalo o výsadu firem. A druhý trend, který souvisí i s větším využíváním operativního leasingu, je vyšší zájem o kvalitu a péči než jen o nízkou cenu. Vidíme to například ve využívání značkových produktů s plným krytím, ať je to pojištění nebo předplacený servis, a rostoucím počtu služeb ve financování. Firmy − a nyní již i jednotlivci − chtějí zajistit kompletní mobilitu.

HN: Proč lidé nekupují auta za hotové peníze, když ekonomika roste, a raději využívají k nákupu nového vozu leasing či úvěr?

Jde o postupnou změnu vnímání financování ruku v ruce s rostoucí finanční gramotností − zákazníci více reflektují, že financování je flexibilní a výhodný způsob pořízení vozu. Možnosti a variabilita se v čase rozšiřují a v kombinaci s podporou automobilek v podobě akčních nabídek i soukromé osoby zjišťují, že je to mnohdy výhodnější než koupě takzvaně za hotové. Financování zároveň umožňuje dosáhnout na lepší vůz, než jaký byl původně zvažován z dostupných prostředků. Je to i bezpečnější varianta než se vydat ze všech svých úspor a při nenadálé události si muset náhle draze půjčit. Takto zákazník platí fixní měsíční splátky, které mu umožňují lépe plánovat další investice. Právě náhled "na provoz" prostřednictvím měsíčních výdajů je především u mladší generace mnohem obvyklejší.

HN: Zatím byla řeč jen o nových vozech. Ale co ojetiny? Lze i použité auto financovat pomocí úvěru či operativního leasingu?

Nákup ojetého vozu na splátky se pro mnoho Čechů stal alternativou pro pořízení kvalitního vozu vyšší třídy za příznivější cenu. Ojeté vozy lze financovat prostřednictvím úvěru, což je dominantní forma, ale v poslední době i operativním leasingem, vždy záleží na podmínkách konkrétní leasingové společnosti.

HN: Jaké jsou výhody financování při nákupu vozu prostřednictvím automobilek?

Značkové financování poskytuje leasingová společnost, která patří do − v našem případě − koncernu Volkswagen, a má tak úzkou vazbu ke značkám a prodejcům. Díky tomu dokáže kromě atraktivní úrokové sazby nebo splátky, ať už úvěru nebo operativního leasingu na konkrétní vůz, nabídnout i další služby a značkové benefity. Například předplacený servis, značkové pojištění či další produkty s přidanou hodnotou. Značkový úvěr je šitý na míru konkrétnímu vozu. Dává zároveň zájemcům o vůz dostatečnou míru flexibility rozhodnout se dle aktuálních potřeb. Obecně je tak značkové financování výhodnější než od ostatních institucí, záleží ale samozřejmě vždy na konkrétních podmínkách.

