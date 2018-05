Argentina, země s třetí největší ekonomikou Latinské Ameriky, zažádala o finanční pomoc u Mezinárodního měnového fondu (MMF). Prezident Mauricio Macri překvapeným Argentincům v televizním projevu řekl, že úvěr od MMF zemi umožní vyhnout se "podobným krizím, jakými prošla v historii".

Země se v posledních týdnech potýká s koktejlem propadajícího se pesa, které od začátku roku vůči dolaru ztratilo pětinu hodnoty, a rychle rostoucí inflace. Tu MMF odhaduje na 25 procent. Tento trend chce vláda s pomocí úvěru zvrátit a uklidnit investory. "Rozhodli jsme se požádat o preventivní finanční pomoc, abychom stabilizovali situaci na trzích," řekl k tomu argentinský ministr financí Nicolás Dujovne.

Investory pak také znepokojuje rostoucí dluh. Ten ještě v roce 2015 dosahoval na 26 procent HDP, nyní je to zhruba 40 procent hrubého domácího produktu.

30 mld. USD O úvěru v takovém objemu nyní jedná Argentina s MMF.

Argentinská centrální banka přijala několik opatření, aby se podobné žádosti o pomoc vyhnula. Postupně během deseti dnů navýšila základní úrokovou sazbu na 40 procent a na devizové intervence vynaložila pět miliard dolarů. Ani to ale situaci nezlepšilo a peso pokračovalo ve volném pádu.

Nyní Buenos Aires čekají rozhovory o podmínkách, které si MMF výměnou za úvěr stanoví. Vláda doufá, že požadavky fondu nebudou příliš přísné − letos v březnu zemi navštívila šéfka MMF Christine Lagardeová, která chválila Macriho hospodářský program.

Odhaduje se, že o úvěru v objemu 30 miliard dolarů, tedy v přepočtu 650 miliard korun, bude Buenos Aires vyjednávat několik týdnů až měsíc.

Prezidentovy kroky zřejmě uklidní investory, kteří mají obavy, zda dokáže znovu nastartovat tamní ekonomiku. Horší to ale bude doma. "Je to první opravdu vážná krize pro Macriho. Na Wall Street si možná myslí, že úvěr od MMF je dobrá věc, jenže bude velmi těžké to také prodat politicky na domácí půdě," upozornil v listu Finan­cial Times analytik Juan Cruz Díaz z poradenské společnosti Cefeidas Group v Buenos Aires.

Žádost o pomoc MMF u mnohých Argentinců totiž vyvolala neblahé vzpomínky na finanční krizi a chaos z let 2001 až 2002. Velká část populace přisuzuje tehdejší hluboké hospodářské potíže právě MMF a krokům, které fond tehdejší argentinské vládě "předepsal". Krize tehdy vyvrcholila bankrotem a devalvací měny, což několik mi­lionů lidí uvrhlo do chudoby a podepsalo se na nezaměstnanosti.

Mnozí tak odsuzují Macriho rozhodnutí obrátit se na MMF. Staví se proti němu na tři čtvrtiny Argentinců.

Prezidentova popularita proto výrazně klesla. V říjnu ještě jeho působení v úřadě schvalovalo 66 procent lidí, nyní je to asi o dvacet procentních bodů méně.

"Vláda si uvědomuje politickou cenu, kterou bude muset zaplatit. Byli by raději, kdyby se na MMF obracet nemuseli. Hrozí, že popularita Macriho ještě klesne. Teď ale přišla chvíle, kdy musí přijmout podobně těžké rozhodnutí," dodává analytik Díaz.

Už příští rok se v Argentině konají prezidentské volby, ve kterých Macri hodlá obhajovat svůj mandát.