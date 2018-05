Na podporu zelené elektřiny šlo vloni rekordních více než 45 miliard korun. Zdaleka nejvíc − 27 miliard − tradičně inkasovali provozovatelé solárních elektráren. Druhou největší sumu − bezmála 8,2 miliardy korun získaly bioplynové stanice. Údaje aktuálně zveřejnil operátor trhu s elektřinou OTE.

"Betonové krávy" neboli bioplynky, mezi nimiž dominují zemědělské, vyrábějí víc elektřiny než fotovoltaika. Ze všech obnovitelných zdrojů energie jsou v tuzemsku nejziskovější, soudí Evropská komise.

Provozní podpora bioplynek meziročně stoupla téměř o 300 milionů korun, a to díky mírně větším dodávkám elektřiny a vyššímu zelenému bonusu. To je podpora, která se odvíjí od cen silové elektřiny. Výše celkové státní podpory trvale roste. A to i přesto, že od roku 2014 stát neposkytuje provozní dotace novým stanicím.

8,2 mld. Kč zaplatil stát za loňský rok bioplynovým stanicím na podporu provozu. Oproti roku 2013 je to nárůst skoro o dvě miliardy.

Podobně jako sluneční elektrárny se i bioplynky v předchozích letech prudce rozmáchly. V jejich počtu − téměř 600 − je malé Česko páté v Evropě. V oboru se výrazně angažuje skupina Agrofert. Jednak její zemědělské podniky provozují řadu bioplynek, navíc je firma Farmtec z koncernu projektuje a dodává. Na stavbu nových či rozvoj existujících bioplynek je nadále možné čerpat dotace, hrazené z evropských fondů.

Na novou bioplynovou stanici v jihočeském Týně na Vltavou dostane soukromý investor dotaci bezmála 91 milionů korun, z toho téměř 73 milionů je příspěvek Evropské unie. Na jednom "place" vyroste už třetí bioplynka.

"Bude hospodářská, ne klasická zemědělská jako ty dvě současné," vysvětluje Miroslav Herout z firmy Kompostárna Jarošovice, která již jednu bioplynovou stanici provozuje a chystá se na další. Ta bude zpracovávat hlavně kuchyňské zbytky. Nemá vyrábět elektřinu, přímo bioplyn chce dodávat do rozvodné sítě jako zemní plyn.

Dotaci na již třetí bioplynku v jedné lokalitě přiklepl Státní fond životního prostředí, který ji zdůvodňuje souhlasným stanoviskem kraje. Zatím státní fond přidělil evropské dotace pro osm nových stanic v celkové výši přes půl miliardy korun.

Místopředseda České bioplynové asociace Jan Matějka míní, že bez provozní podpory se nová zařízení příliš stavět nebudou. Není ale zastáncem dotací na jejich budování. "Podpora byla nastavená špatně. Už od začátku mělo být podmínkou, aby se zužitkovaly i bioodpady a vyrobené teplo," uvedl Matějka. Většina zemědělských bioplynek s veřejnou podporou vznikla na prodej dotované elektřiny, aniž by se využilo současně vyráběné teplo. Hlavním "krmivem" těchto zařízení je kukuřičná siláž. Kukuřice ovšem přispívá k půdní erozi a potřebuje velké dávky umělých hnojiv, aby řádně narostla.

Podle Adama Moravce ze sdružení CZ Biom se nové jednotky více orientují na zpracování odpadů než zemědělských plodin. "Stále častěji se využívá i teplo z těchto zařízení," říká expert. Míní, že nárok na provozní dotace by měla mít i nová zařízení. Česko nyní na popud Bruselu prověřuje, zda to s dotováním solárních a bioplynových elektráren nepřehnalo. Proti vysoké podpoře těchto zdrojů vystupovala bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.