V zemědělství chybí mladí lidé. V Česku je více než polovina pracovníků v tomto sektoru starších 45 let. Naopak zemědělců do 30 let je jen 12 procent. Výměna generací se nedaří kvůli nízké prestiži oboru i podprůměrným mzdám. Zaměstnance s praxí, kteří odcházejí do důchodu nebo lépe placených zaměstnání, tak nemá kdo nahradit. Firmy, školy i instituce proto hledají cesty, jak mladé k zemědělství přilákat. Pomoci mají tematické kroužky, stipendia, nové studijní obory i podpora podnikání.

"Mladí nemají o zemědělství zájem, protože firmy v oboru pro ně nejsou atraktivními zaměstnavateli. Berou to jako těžkou práci, a tak raději budou pracovat v teple kanceláře," říká Jana Sixtová ze Zemědělského svazu České republiky.

Ubývá i studentů agrárních oborů. Třeba střední školu s maturitou v oborech zemědělství a lesnictví ve školním roce 2005/2006 studovalo téměř 10 tisíc žáků. Letos je jich ale jen něco přes 6000.

Firmy lákají žáky na exkurze i vzdělávací programy

Podle ředitele zemědělského družstva Pooslaví Nová Ves Lukáše Jurečky se zájem mladých liší podle toho, o jakou práci se jedná. "Je velký problém najít mladé lidi na práci se zvířaty, a ještě k tomu s pracovní dobou od dvou hodin v noci. Příliš se jim ale nechce pracovat ani o víkendech," líčí Jurečka.

Družstvo se snaží mladé lidi motivovat pořádáním školních exkurzí a nabídkou praxí. Studentům také poskytuje údaje z živočišné výroby pro napsání diplomové práce. V minulosti nabízelo rovněž stipendia a zvažuje jejich zavedení i v budoucnu. "Žákům při exkurzích ukazujeme, že práce v zemědělství není žádným podřadným zaměstnáním. Díky nástupu precizního zemědělství dnes tato oblast sahá od půdy až po vesmír. Dávno už to není jen práce s motykou a vidlemi. I traktorista jezdí ve stroji se dvěma či třemi počítači, které musí umět ovládat," popisuje Jurečka.

S problémem generační obměny se potýká i zemědělsko-potravinářská firma ZOD Brniště. Zatím se jí však i přesto daří shánět nové pracovníky. Podle předsedy představenstva Petra Kubíčka firmě nábor ulehčují konkurenceschopné mzdy a také dlouhodobá strategie budování lidských zdrojů.

"Máme vzdělávací programy třeba na téma užitkových rostlin pro mateřské a základní školy, které absolvuje ročně přes 2000 dětí. Na to navazuje aktivní nábor žáků na zemědělské obory středních škol ve Frýdlantě a České Lípě a stipendia pro tyto obory, jež spolufinancujeme. Ročně k nám navíc chodí přes 100 žáků a studentů zemědělských či veterinárních škol na praxe," přibližuje Kubíček.

Firma také absolventům nabízí pomoc s rozjezdem agrárního podnikání, mimo jiné s prodejem jejich výrobků v síti svých maloobchodních prodejen.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim zatím nedostatek studentů nepociťuje. Podle jejího ředitele Stanislava Valáška naopak počet přihlášek ke studiu v posledních letech mírně stoupá. I tak se ale škola snaží neustále hledat nové cesty, jak přilákat nové studenty. "Ve spolupráci s pardubickou firmou Cerea například připravujeme soutěž pro žáky základních škol," uvádí Valášek.

Největší zájem je podle něj o obory agropodnikání a zemědělec, farmář, naopak nejméně žáků se hlásí na ekologii. "Do výuky neustále zavádíme nové trendy. Podepsali jsme memorandum s Českou zemědělskou univerzitou a začínáme implementovat do vzdělávání systém precizního zemědělství. Spolupracujeme i s agrárními podniky, které nám na výuku v praxi půjčují nejmodernější zemědělské stroje," líčí Valášek.

Zvýšit zájem mladých mají nové studijní obory

Výuku inovuje i Česká zemědělská univerzita v Praze. Plánuje zavést nové metody výuky a otevřít nové studijní programy odrážející současné trendy. "Jsou oblíbené především obory jako zoorehabilitace, chov koní, kynologie či zahradní a krajinná architektura," říká prorektor pro pedagogickou činnost Jiří Remeš.

O modernizaci agrárního vzdělávání usiluje i ministerstvo zemědělství. Vybraným středním a vyšším odborným školám poskytuje podporu na nákup nejnovějších technologií. V roce 2017 dosáhla tato investice 40 milionů korun.

Mladé zemědělce zase ministerstvo podporuje dotacemi z Programu rozvoje venkova na rozjezd podnikání nebo na investice do zemědělských podniků. Začínající farmáři mohou zažádat i o speciální podporu v rámci takzvaných přímých plateb.

Ministerstvo také vytvořilo projekt Škola na farmě, kde se žáci základních škol na statcích seznamují s životem na venkově a prací zemědělců.

Podobné programy organizuje v rámci projektu Zemědělství žije! i Zemědělský svaz ČR. Pořádá besedy a agroenvironmentální kroužky pro žáky základních škol nebo třeba dny otevřených dveří v zemědělských podnicích pro rodiče a děti. Za pět let projekt oslovil 265 tisíc lidí, z toho 95 tisíc dětí.

"Zemědělci jsou nedocenění jako producenti potravin. Proto je potřeba upozorňovat na nepostradatelnou úlohu tohoto sektoru pro život," uvádí Jana Sixtová ze Zemědělského svazu.