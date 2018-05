Koaliční dohoda o společném vládnutí mezi hnutím ANO a sociální demokracií je hotová. Vedení stran ji rozeslalo některým svým členům včera večer. Hospodářským novinám se podařilo dokument získat. Plyne z něj, že se ČSSD sice podařilo prosadit hodně ze svého programu, ale strana musela ustoupit v případě některých pojistek spolupráce. Ty měly zajistit, aby ANO neobcházelo sociální demokraty například hlasováním s jinou stranou ve sněmovně nebo aby ve vládě neseděl nepravomocně odsouzený politik.

Mírněji je formulovaný například bod, že premiér v demisi a trestně stíhaný Andrej Babiš (ANO) odejde, pokud bude odsouzený. Kromě toho chybí také doložka týkající se extremistického hnutí SPD. Sociální demokraté původně po Babišovi chtěli, aby jim poslanci ANO pomohli s odvoláním šéfa SPD Tomia Okamury z pozice místopředsedy sněmovny.

"V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti," píše se v posledním 17. článku dohody nazvané Principy koaliční spolupráce ANO a ČSSD. Na začátku jednání o společném kabinetu sociální demokracie vůbec nechtěla, aby byl ve vládě Babiš, jehož policie podezírá z údajného dotačního podvodu. Předseda ČSSD Jan Hamáček proto navrhoval, aby šéfové stran ve vládě vůbec nebyli. Později členové sociální demokracie prohlašovali, že budou chtít od Babiše podepsat doložku o rezignaci v případě prvoinstančního odsouzení. Babiš dlouho odmítal připustit byť jen debatu na toto téma. Nakonec podepsal kompromisní formulaci.

Hamáček považuje výsledek za "důstojný" a pokusí se přesvědčit kolegy v ČSSD, aby vznik možné koalice tolerované jako třetím partnerem komunisty podpořili v připravovaném vnitrostranickém referendu. "Jsem spokojený s tím, co se nám podařilo prosadit, beru to jako výsledek dvouměsíčního jednání, kde obě strany musely udělat kompromisy. Andrej Babiš původně říkal, co všechno ČSSD nemůže prosadit, a nakonec se ukázalo, že ANO v řadě věcí ustoupilo. Programové prohlášení považuji za akceptovatelný kompromis," tvrdí předseda sociální demokracie. Ten podrobnosti dohody už několik dní odmítá komentovat i publikovat. Chce dokument nejprve představit kolegům ve straně.

Nejvíce se vedení ČSSD bude spoléhat na pojistku uvedenou pod bodem pět. Tento odstavec zaručuje, že pokud rezignuje všech pět ministrů sociální demokracie, tak musí předseda vlády podat do sedmi dnů rezignaci svou i zbytku kabinetu.

Podle dohody si sociální demokraté pojistili také hlasování ve vládě, kde bude mít ANO většinu deseti hlasů oproti pěti ministrům za ČSSD. "Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh, respektive takové usnesení vlády, které podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé koaliční strany," stojí v textu, který budou v pátek ráno posuzovat ráno poslanci hnutí ANO a odpoledne širší vedení ČSSD.

Dnes začne běžet lhůta končící v prvním červnovém týdnu, během které bude mít téměř 20 tisíc členů sociální demokracie možnost říci, zda jsou pro společné vládnutí s Babišem a jeho hnutím ANO. Lhůtu "odstartuje" odpolední zasedání předsednictva ČSSD, jež vyhlásí referendum a určí otázku, na niž budou členové odpovídat. Podle informací HN bude otázka jednoduchá a stručná. Jejím základem bude dotaz, zda jsou členové ČSSD pro účast své strany ve vládě. K dispozici budou mít návrh programového prohlášení budoucího kabinetu, který tento týden definitivně dojednaly obě strany.

Hamáček se hned na začátku příštího týdne vydá do krajů, kde se chce sejít s co největším množstvím sociálních demokratů. Pokud jde o samotný program možné vlády, za nejdůležitější považuje Hamáček to, že sociální demokraté vyjednali placení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, zvýšení rodičovského příspěvku a zálohované výživné, stejně jako pět míst ve vládě, včetně ministerstva vnitra, o něž ČSSD usilovala nejvíce.