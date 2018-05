Největší tuzemské energetické společnosti ČEZ poklesl čistý zisk. Za letošní první čtvrtletí činil celkem 7,3 miliardy korun, což je skoro o pětinu méně než za první tři měsíce minulého roku. Tržby klesly o 14 procent na 45,4 miliardy korun. ČEZ zároveň potvrdil svůj výhled čistého zisku za celý rok 2018, který firma předpokládá mezi 12 až 14 miliardami korun. Za celý loňský rok měl ČEZ čistý zisk 19 miliard.

"Výsledky jsou lehce nad mým očekáváním," uvedl k tomu v rozhovoru pro HN generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš. Podle něj bude letošní rok pro ČEZ z dlouhodobého hlediska tím nejhorším. "Půjde ale zároveň o bod zlomu, kdy se odrazíme ode dna. Potom už každoročně očekávám růst," dodal Beneš.

Za slabšími výsledky ČEZ je nyní sedmiprocentní pokles výroby elektřiny z klasických zdrojů, které tvoří základ produkce této energetické společnosti. Nepoklesla ale výroba v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, které jsou nejziskovější částí ČEZ a vyrobily stejně jako před rokem 7,1 terawatthodiny z celkové produkce 16,2 TWh. Nižší výroba připadala především na produkci paroplynové elektrárny Počerady a odstávky v dalších uhelných zdrojích.

"Určitě vyrobíme více elektřiny než loni, ale tím, že ji prodáváme na několik let dopředu, abychom se zajistili proti výkyvům, jde to, co bylo v době nízkých cen elektřiny naší výhodou, teď proti nám. Proto z hlediska tržeb nastává to dno až teď," řekl Beneš. ČEZ má na rok 2018 prodanou svoji produkci z 95 procent za 31,5 eura za jednu megawatthodinu.

Mnohem lepší výsledky ČEZ za první tři měsíce loňského roku však ovlivnily především mimořádné příjmy, které ČEZ v aktuálním čtvrtletí neměl. Šlo například o peníze za prodej elektrárny Tisová společnosti Sokolovská uhelná v roce 2016. Nebo přecenění opcí za balík téměř osmi procent akcií maďarské petrochemické firmy MOL.

V tomto roce může výsledky ČEZ ještě plusově ovlivnit prodej bulharských aktiv tamní společnosti Innercom. Ten může vynést přes osm miliard korun. ČEZ začal na trhu balkánské země působit v roce 2004. Prodej distribuční sítě ČEZ v Bulharsku pro tři miliony lidí Innercomu ale zatím není dokončený, i když byla smlouva uzavřena již v únoru. Prodej musí ještě schválit tamní antimonopolní úřad. Teprve potom může Innercom zaplatit a získat za to akcie.

Podle šéfa ČEZ Daniela Beneše by se celý obchod mohl stihnout do konce roku. "Čistě teoreticky, dokud nebudeme mít peníze na účtě, tak se může stát cokoli. Ale že bych z toho nespal, to ne," sdělil.

Kromě čtvrtletních výsledků a očekávání ČEZ pro tento rok bude pro akcionáře společnosti důležitá valná hromada, která se koná 22. června. Představenstvo ČEZ pro akcionáře navrhlo z loňského zisku vyplatit dividendu 33 korun na jednu akcii. Pro největšího akcionáře, jímž je se 70 procenty stát, to znamená příjem 13 miliard korun. Půjde o výplatu celkem 86 procent z loňského zisku. Podobnou dividendu vyplatil ČEZ i o rok dříve. Předtím ale vyplácel dividendy vyšší, a to 40 korun na jednu akcii.

