Viděno zvenku má Roman Bělor ten typ zaměstnání, v němž se jedenáct měsíců nic neděje a pak vše vyvrcholí naráz. Opět se to stane v sobotu, kdy Bělor zahájí další ročník Pražského jara, jako ředitel svůj už sedmnáctý.

Nejvýznamnější český hudební festival se po roce 1989 vždy hlásil k výročím, za Bělora například uspořádal koncertní připomínku pětadvaceti let od pádu Berlínské zdi. Ještě nikdy však ředitel nepojal "historický ročník" tak široce jako letos. V době stého výročí založení Československa je program protkán díly českých i slovenských autorů 20. století. A výrazněji než dřív také současnou tvorbou.

"Už při úvodních přípravách jsme se s Jiřím Bělohlávkem shodli, že nemá jít o pouhé mávání vlajkou, připomínání založení státu v roce 1918, a už vůbec ne sebetrýznění tragickými lety 1938, 1948 nebo 1968," zmiňuje Bělor již nežijícího šéfdirigenta České filharmonie, který byl zároveň předsedou umělecké rady festivalu. S tou management konzultuje program, ředitel se však s Bělohlávkem setkával i osobně.

Teď jej výročí vzniku Československa vybízí k širším úvahám o vývoji české hudby. "Historickými reminiscencemi bychom se neměli příliš stresovat, a už vůbec ne se za ně skrývat. Spíš si musíme klást otázku, co jsme za těch téměř třicet let obnovené demokracie, kdy se opravdu nemáme na co vymlouvat, stihli učinit pro zkvalitnění našeho hudebního a kulturního života, co jsme sdělili světu, zda jsme dokázali zhodnotit ohromný historický i moderní potenciál naší hudby," uvažuje Bělor, který například srpen 1968 zažil jako desetiletý kluk.

"Bylo to traumatické, samozřejmě si pamatuji tanky v pražských ulicích i to, jak jsme se plížili podél oken. Malá válka, kterou má člověk schovanou někde v hlavě. Ale nemám potřebu se k tomu vracet, je to přece po padesáti letech vybledlé," říká k výročí, které festival připomene dvojím zařazením Hudby pro Prahu 1968 nedávno zesnulého skladatele Karla Husy − jednou v symfonické, podruhé v dechové verzi.

Z událostí dřívějších let 1938 a 1948 pak podle Bělora především plynou ponaučení. "Měli bychom si vážit hrdinů mezi námi a mít více odvahy. Musíme si také dávat pozor na totalitní síly, které mají opakovaně tendenci postupně infiltrovat do společnosti, deformovat měřítka a uchvacovat moc," dí ředitel.

Intervence nás stály tři miliony korun

Také letošní ročník festivalu, jenž symbolicky začne s Českou a skončí se Slovenskou filharmonií, nejrychleji prodal vstupenky na úvodní provedení Smetanovy Mé vlasti, bachovský večer dirigenta sira Eliota Gardinera nebo účinkování předního evropského orchestru Royal Concertgebouw Amsterdam − tedy osvědčené jistoty.

Podle Bělora se však posluchačský vkus mění. "Publikum si zvyklo na velké klasiky 20. století, už není nutné přetěžovat program Beethovenem, Dvořákem či Smetanou," odpovídá ředitel na dotaz, v čem je obecenstvo jiné než roku 1998. "Suk, Janáček a Martinů jsou dnes na programu častěji, někteří lidé chodí vysloveně na ně. Šostakovič se k mé velké radosti stal programovou jistotou. Mnohé posluchače již neodradí, ale spíše zaujme, když se na programu objeví dílo Miloslava Kabeláče," zmiňuje Bělor skladatele, jenž vedle Dvořáka a Martinů patřil k největším českým symfonikům.

Roman Bělor začal festival intenzivněji navštěvovat po sametové revoluci, na přelomu let 2000 a 2001 pak v jeho čele nahradil náhle zesnulého Olega Podgorného. "Vzniklo personální vakuum. Správní rada mě jako ředitele orchestru FOK a člena poradního výboru pozvala na schůzku. Nabídli mi, jestli festival nechci řídit, já souhlasil a do dvou hodin bylo v České tiskové kanceláři oznámení, že budu ředitelem. To byla nejrychlejší výměna v české kulturní instituci, jakou pamatuji," vzpomíná.

Právě tou dobou vyvrcholila transformace Pražského jara ze státního festivalu, jenž ovšem dostával už jen omezenou státní podporu, na obecně prospěšnou společnost. Zatímco začátkem 90. let ještě akce měla rozpočet 40 milionů korun, dnes je dvojnásobný a veřejné instituce do něj významně přispívají − ministerstvo kultury letos 23 miliony korun, pražský magistrát grantem 10,5 milionu.

"Ceny se za posledních dvacet let zvedly výrazně. Honoráře, které se okolo roku 2000 platily v markách, jsou dnes nominálně shodně vypláceny v eurech. A to bylo původně euro dvojnásobné," ilustruje Bělor, jemuž stejně jako dalším pořadatelům poslední roky uškodily intervence České národní banky zamýšlené ku prospěchu exportu.

"Každý rok nakupujeme zhruba milion eur na honoráře, takže když se uměle posune kurz o korunu, stojí nás to milion korun," vypočítává Bělor, že během tříletého období Pražské jaro přišlo zhruba o tři miliony korun. To je částka, za niž už lze angažovat mezinárodně etablovaný orchestr. "Nebo uvést tři velká, na obsazení náročná oratoria," ilustruje ředitel.

Pozitivně, ale pomalu

Další problém pro festival představuje ztráta generálního partnera. Dlouho jím byla Česká spořitelna, poslední dva roky pak telekomunikační infrastruktura známá pod zkratkou Cetin, za níž stojí nejbohatší Čech Petr Kellner. "Nechci si stěžovat, podpora od ministerstva i hlavního města Prahy se vyvíjí pozitivně, ale pomalu," komentuje Bělor diplomaticky. "Veřejná zakázka, kterou nám definuje statut, ale také tradice a dobré jméno, je přísná. Očekává se od nás vedle požadavku na hvězdy světových pódií mnoho věcí, které jsou ze své podstaty nelukrativní, až dobročinné: uspořádat soutěž pro mladé hudebníky, objednávat nové skladby, zařazovat objevnou starou i novou hudbu, dát prostor nové generaci interpretů a tak dále," vypočítává.

Shánění sponzorů je prý dnes těžší mimo jiné proto, že do konkurenčního prostředí vkročily organizace jako Národní divadlo nebo Česká filharmonie, které oslovují podobné partnery. Podle Bělora jako by firmy také došly k názoru, že je výhodnější dávat méně peněz na více míst než se sponzorsky svazovat s jednou organizací.

Naopak se zvyšuje počet drobných mecenášů, kteří festivalu přispívají od dvou do padesáti tisíc korun. "Teď je z toho už skoro milion ročně," říká ředitel.

Uspořádat třeba koncert předního tělesa zaměřeného na interpretaci soudobé hudby Klangforum Wien je pro festival ztrátové. "Ale podařilo se nám je přesvědčit, aby ve světové premiéře uvedli dílo českého skladatele Luboše Mrkvičky, stejně tomu je u slavné Varšavské filharmonie, která pro Prahu připravuje světovou premiéru skladby Michala Nejtka a na podzim ji ještě uvede na prestižním festivalu soudobé hudby Varšavský podzim. To, že dostáváme veřejnou podporu, beru jako pobídnutí k podobným krokům, u nichž nemá smysl posuzovat návratnost," zdůrazňuje Roman Bělor, že nelze vše poměřovat penězi. "Naše cíle musí být po umělecké stránce odvážné a nadčasové," praví.

Obměna umělecké rady

Právě premiéry děl českých autorů představují výraznou linii letošního ročníku. Pražské jaro se současnou hudbou pracovalo vždy, podle interních analýz prý dokonce nejvíc ze všech srovnatelných institucí. Vždy ale v tomto ohledu také čelilo mírné kritice týkající se dramaturgie či kvality. A opakovaně zaznívala námitka, že festival se bojí výrazněji experimentovat a udělat opravdu avantgardní gesto.

Letos si patrně nikdo stěžovat nebude − na programu jsou premiéry kompozic Michala Nejtka, Ondřeje Adámka, Lukáše Sommera, Luboše Mrkvičky či Marka Ivanoviče, kteří patří k nejvyhledávanějším současným autorům. A skutečnost, že novým členem umělecké rady festivalu by měl být další úspěšný komponista Miroslav Srnka, naznačuje, že se v Pražském jaru možná schyluje k proměně.

Po sedmnácti letech, což je v české kulturní instituci dlouhá doba, prý už také Roman Bělor dostává dotazy, zda se nechystá skončit. "Určitě je doba, po kterou tu ještě budu, podstatně kratší než ta uplynulá," konstatuje ředitel, prý spokojený, že festival dnes připravuje s čím dál mladším týmem. "Konečně se začínám dostávat do situace, kdy jsem z nás služebně nejstarší. A tak by to mělo být," dodává.

Vybrané premiéry na Pražském jaru

18. května

Michal Nejtek: Ultramarine

Světová premiéra, zahraje Varšavská filharmonie, Obecní dům.

19. května

Marko Ivanović: Little Works

Světová premiéra, přednese švédská mezzosopranistka Katarina Karnéusová v doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Obecní dům.

20. května

Jiří Gemrot: Žalozpěv pro vojenské sekretářky

Světová premiéra, uvede vokální ansámbl Martinů Voices, Španělská synagoga.

21. května

Luboš Mrkvička: For Large Ensemble, Part D

Světová premiéra, zahraje ansámbl Klangforum Wien, Studio Hrdinů.

26. května

Lukáš Sommer: Koncert pro harfu a orchestr

Česká premiéra, zahraje Jana Boušková v doprovodu orchestru PKF − Prague Philharmonia, Rudolfinum.

28. května

Jan Kučera: Sluneční hodiny

Světová premiéra, zahraje smyčcový Epoque Quartet, Národní technické muzeum.

31. května

Ondřej Adámek: Karakuri

Česká premiéra, zahraje soubor Prague Modern, Studio Hrdinů.