Staronový prezident Ruska Vladimir Putin složením přísahy oficiálně zahájil své čtvrté šestileté funkční období. Hned první kroky ukázaly, že změn se Rusové jen tak nedočkají. Premiérem byl opět jmenován Dmitrij Medveděv, který si Putinovu důvěru vysloužil v letech 2008−2012, kdy mu loajálně zahříval prezidentské křeslo a poslušně mu ho zase předal zpět. Ve vládě došlo k menší rošádě, média si všímala hlavně odchodu vicepremiéra Dmitrije Rogozina. Ten sice pronášel ideologicky správné proslovy, jeho pracovní výsledky ale nebyly tak slavné. Nové křeslo, a to ministra pro stavebnictví, získal bývalý ministr sportu Vitalij Mutko, kterého mezinárodní antidopingová agentura obviňuje z organizace a řízení státního dopingu.

6 let bude prezidentem Ruska Vladimir Putin. Jde již o jeho čtvrté funkční období.

Medveděv o něm prohlásil, že má zajímavý životopis na to, aby se stavebnictvím mohl zabývat. Střízlivější komentátoři tvrdí, že Mutko musel zůstat ve vládě kvůli blížícímu se mistrovství ve fotbale, kterému se věnoval. Tyto debaty ovšem neřeší problém, kterému bude čelit Medveděvova vláda. Od Putina dostala za úkol mimo jiné o polovinu snížit úroveň chudoby či zdvojnásobit výdaje na zdravotnictví. Prezident ale ministrům neporadil, kde na to vzít. Ti zatím připravují zvýšení věku pro odchod do penze a zavedení daně z prodeje.