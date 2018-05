Neznámí útočníci postřelili černohorskou investigativní novinářku Oliveru Lakičovou. Ta pracuje pro tamní noviny Vijesti a dlouhodobě se věnuje tématům, jako jsou kriminalita a korupce. Poslední jmenované patří mezi palčivé problémy této malé země na Balkánském poloostrově.

Policie uvedla, že novinářka byla postřelena do nohy kousek od svého domu v Podgorici. Poté ji záchranáři převezli do nemocnice a je mimo ohrožení života. Šéfredaktor Mihailo Jovović uvedl, že na novinářku zaútočil jeden muž, měl ale zřejmě další dva komplice.

Premiér Duško Marković čin odsoudil a slíbil rychlé vyšetření případu. Zástupci EU a USA pak vyzvali k větší ochraně novinářů. Brusel společně s řadou nevládních organizací tlačí na černohorské úřady, aby vyšetřily i dřívější útoky na novináře. Mnohé z nich, a to včetně vraždy šéfredaktora listu Dan Duška Jovanoviče z roku 2004, se zatím nepodařilo vyjasnit. Černá Hora usiluje o vstup do EU a doufá, že se stane členem do roku 2025.

Zatím se nepodařilo vyřešit ani vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, kteří byli zavražděni 21. února. Policie se domnívá, že tato vražda souvisela právě s Kuciakovou investigativní prací.

Policie také zatím nevyjasnila všechny okolnosti vraždy maltské novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Ta zemřela v polovině loňského října po výbuchu nálože, která byla umístěna pod její auto. Reportérka se zabývala kauzami spojenými s praním špinavých peněz a korupcí. Vyšetřovatelé zadrželi tři lidi, ti vinu popírají. Policie přiznala, že osoba, která si vraždu objednala, jim však nadále uniká.