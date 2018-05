Polská vládní strana Právo a spravedlnost je v rozpacích. Už třetí týden protestují v Sejmu zástupci rodičů pečujících o postižené děti a žádají zvýšení státních přídavků, hlavně pro ty, kteří se starají o již dospělé děti s handicapem. Nebo chtějí peníze na rehabilitace. Nepomáhají ani návštěvy manželky prezidenta, ani sliby premiéra.

Pro vládní konzervativce, které vede Jaroslaw Kaczyński, je to složitý problém. Dosud rozdávali ze státního na všechny strany, rodinám s více dětmi či mladým na nové bydlení. Teď už ale peníze začínají chybět. Zároveň by v době, kdy straně klesá podpora, vypadalo špatně poslat "do háje" tak citlivou skupinu obyvatel. Do parlamentu proto tento týden zamířil nový zákon, který poslanci projednávají ve zrychleném režimu a který předpokládá příspěvky i pro dospělé postižené a jejich pečovatele nebo vyšší příspěvky na pomůcky, které potřebují. Platit je má ovšem jediná státní zdravotní pojišťovna, Národní fond zdraví, která už tak má podle polských médií nedostatek peněz. A navíc není jasné, kolika osob by se příspěvky týkaly − tedy kolik peněz by bylo potřeba. Rodiče postižených ukazují v protestu vytrvalost a vládní strana se obává, že pokud by jim ustoupila, tak nejenže zatíží neúměrně rozpočet, ale pobídne další sociální skupiny, aby přišly se svými požadavky. To v roce, kdy se konají místní volby a zbývá rok a půl do voleb parlamentních, není z hlediska vládnoucích konzervativců právě žádoucí.