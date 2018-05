Německý ministr financí Olaf Scholz má starosti, které by mu mohla většina jeho kolegů z ostatních zemí světa závidět. Německo vybere na daních do roku 2022 o 60 miliard eur víc, než očekávalo.

Co s nimi? Program nedávno obnovené německé vlády velké koalice obsahuje sliby o zvýšení investic například do školství nebo digitalizace. Zatím ale zůstávají hlavně na papíře. Ministr Scholz je sice sociální demokrat, ohledně rozpočtu je ale podobným jestřábem jako jeho předchůdce Wolfgang Schäuble.

Nejde o to, že by Němci měli začít nějak zběsile utrácet a srazit své rozpočty do hlubokých deficitů. Jenže bavíme se o zemi, která se sice pyšní svými přebytkovými financemi, zároveň ale má zhruba polovinu dálničních mostů v havarijním stavu. Bylo by načase zainvestovat − třeba právě do dálnic.

Nebo jiný příklad − do německého rozpočtu doslova prší daňové příjmy, aniž by to vyvolalo diskusi o tom, jestli není načase některé daně snížit.

Podobné kroky by nepomohly jen Německu, ale celé Evropě včetně Česka. Kdyby Němci utráceli o něco víc, z jejich zvýšené poptávky by těžily i ostatní státy.

Vysoce přebytkový rozpočet není sám o sobě nutně pozitivní skutečností. Podle propočtů týdeníku Die Zeit Němci současným tempem splatí veškerý státní dluh zhruba za 15 let. A jak nedávno připomněly Financial Times, nulovým zadlužením se pyšnil i rumunský diktátor Nicolae Ceauşescu. V době, kdy v Bukurešti fungovala elektřina jen pár hodin denně a netekla teplá voda.