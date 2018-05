Hlavní město Spojeného království se potýká s nárůstem kriminality. Od začátku letošního roku v Londýně zemřelo násilnou smrtí přes 60 lidí. Tamní média už přispěchala se zprávou, že britská metropole co do počtu vražd překonala i New York, kde policie od začátku ledna zaznamenala asi 50 vražd. Asi v polovině případů byl vražednou zbraní nůž.

Média uvádějí, že do násilí se zapojují hlavně mladí lidé z různých etnických menšin. Většině obětí bylo kolem dvaceti let. Důvodem je podle médií i úsporná politika, která dopadla na různé sociální programy pro mladé lidi. Místo sportovních klubů tak často končí v pouličních bandách. Hovoří se ale také o drogových ganzích, které k přepravě drog často používají právě mladé lidi.

Starosta města Sadiq Khan pak vidí příčinu i ve snížení výdajů na bezpečnost a policii ve městě a slibuje nápravu. Už nechal například posílit hlídky policistů.

O dění v Londýně nedávno promluvil na setkání Národní střelecké asociace i americký prezident Donald Trump. Podle něj velmi přísné zákony proti nošení zbraní vedou právě k vlně útoků nožem. Podpořil právo nosit zbraň a uvedl, že nejmenovaná nemocnice v Londýně připomíná kvůli útokům nožem "válečnou zónu". "Oni tam nemají střelné zbraně, mají nože a mají krev na všech patrech nemocnice," uvedl. Jeho slova vyvolala odmítavou reakci jak britských médií, tak politiků, kteří je odsoudili.