Jedním z hlavních plánů vizionáře Elona Muska při vstupu do autoprůmyslu bylo, že chtěl urychlit přechod od spalovacích motorů k elektrickým vozům nejméně o dekádu a svým příkladem inspirovat ostatní. Chtěl dokázat, že to jde nejen technologicky, ale i produkčně a vyplatí se to i ekonomicky. Po mnoha letech dospěl do bodu, že se mu vlastní vize může vymstít.

Důvod je prostý. Ostatní světové automobilky do vývoje elektrických vozů investovaly také, když viděly rostoucí poptávku a formující se nový trh za Teslou, stejně jako strmě rostoucí tržní kapitalizaci nové automobilky. Jen pro srovnání − Tesla se za 15 let existence dostala na hodnotu 52 miliard dolarů, zatímco třeba Ford, který je na trhu 115 let, má hodnotu "jen" 44 miliard dolarů. Úsilí přejít na čistší zdroje energie u mnoha značek pochopitelně ještě značně zesílilo po vypuknutí aféry Dieselgate. Už letos řada z nich představí svá nová elektroauta − půjde například o Jaguar I-Pacecrossover nebo Audi e-tron, dále Mercedes EQ C nebo BMW iX3. Na rozdíl od Tesly zavedené automobilky nemají problémy se spouštěním nových modelů, nehledě na jejich úspory vyplývající z masové výroby a skutečnost, že tyto oblasti mohou dotovat z jiných, profitabilních částí svého byznysu.

"Auta, která jsem viděl, jsou o třídu lepší než Tesla," uvedl Mike Jackson, šéf distributora aut AutoNation, pro agenturu Bloomberg a mluvil hlavně o německých automobilkách. "Probíhá u nich masivní obrátka od investic do dieselových motorů jak k čistě elektrickým, tak hybridním vozům," dodal. Jde o další část mozaiky naznačující, proč by měla Tesla uspět už v letošním roce.

12 miliard dolarů je aktuální suma peněz, které spekulanti sázejí na pokles cen akcií automobilky Tesla. 5,6 procenta O tolik poklesla hodnota akcií Tesly, poté co Musk odmítl reagovat na dotazy investorů na aktuální finanční kondici firmy.

Muskovi se kolem Tesly za léta podařilo shromáždit silnou fanouškovskou základnu a vytvořit téměř kult. V poslední době však investoři i zákazníci začínají být dost netrpěliví, protože se Muskovi nedaří plnit sliby, které jim dává. Řada zákazníků dlouho marně čeká na objednané vozy − Tesla původně plánovala výrobu 5000 těchto aut týdně už v prosinci loňského roku, pak údaj opravila a aktuálně by mety ráda dosáhla na konci června. Během dubna se produkce stále pohybovala kolem 2000 aut týdně. Meta 5000 vozů zajistí vyrovnané hospodaření, což Tesla nutně potřebuje.

V posledních čtvrtletích totiž prohlubuje ztráty, v tom posledním šlo o 710 milionů dolarů (15,3 miliardy korun). Podle analytiků skončila Tesla rok 2017 s 5,4 miliardy dolarů na účtech, během letošního roku by na provoz měla vydat 2,8 miliardy dolarů a dalších 1,2 miliardy ve formě splatných dluhů v roce 2018. Množí se hlasy, podle kterých firma další rok bez přílivu kapitálu nezvládne.

"Firma nemůže přežít další rok bez finanční injekce od bank nebo soukromých investorů. Podle našeho odhadu bude potřebovat kolem osmi miliard dolarů v následujících 18 měsících, aby jimi pokryla provozní ztráty, náklady a splatné dluhy," napsal hlavní investiční šéf Vilas Capital Management John Thompson v dopise investorům. Tesla proto šetří, kde se dá, podle některých zpráv musí Musk osobně schválit každou smlouvu nad milion dolarů.

K těmto problémům je třeba přidat smrtelnou nehodu řidiče Tesly z konce března. A v téže době rozhodl soudce ve státě Delaware o zahájení soudního procesu ze strany minoritního akcionáře proti Muskovi a představenstvu Tesly za převzetí solární elektrárny SolarCity v roce 2016 za 2,6 miliardy dolarů právě Teslou. Firmu a její účetnictví navíc zkoumá americká komise pro cenné papíry. A jen za poslední dva měsíce z firmy odešli dva významní lidé z oblasti financí a továrnu Tesly čekají kontroly kvůli bezpečnosti práce.

Tesle se dlouhodobě nedaří plnit často přehnaně ambiciózní sliby a šibeniční termíny, které do éteru chrlí vizionář Musk. Plnění stanovených cílů mu nevychází dlouhodobě. Již v květnu 2016 prohlásil, že Tesla bude v druhé polovině roku 2017 vyrábět až 200 tisíc Modelů 3, do března 2018 jich ale vyrobila pouze asi 12 500. Mimoto v roce 2011 Musk prohlásil, že je sebevědomý v tom, že Tesla už nebude znovu potřebovat další kola financování − od té doby jich proběhlo šest.

V poslední době se spekuluje o připravovaném Modelu Y. Musk v konferenčním hovoru minulý týden přiznal, že firma ještě nemá zvolené místo pro produkci Modelu Y, ale nezapomněl slíbit, že se do 24 měsíců bude vyrábět. Ale v továrně v kalifornském Fremontu už není místo a jak podotýká server Automotive News, v automobilovém odvětví obvykle od postavení továrny po sjetí prvního vozu z linky uplyne 30−36 měsíců. Takže se zdá, že se Musk z předchozích neúspěšných odhadů nepoučil a už dopředu oznámil šibeniční termín, který s největší pravděpodobností nemůže zvládnout. A to má ještě v plánu vyrábět model Tesla Semi Truck a nový Roadster. Kde? To zatím ví asi jen on sám. Bombastická oznámení jsou však součástí jeho strategie − mají investory ukonejšit a navnadit je na další "pecku", která se chystá.

Najde se ale řada investorů, kteří už Tesle nevěří a sázejí na propad jejích akcií. Tomu ostatně minulý týden napomohl i sám Musk, když během konferenčního hovoru odbyl dotazy investorů na hospodaření Tesly a možnou nutnost další finanční injekce slovy, že jsou "zoufale nudné a hloupé". V reakci na to klesly akcie automobilky o 5,6 procenta a firma ztratila tři miliardy dolarů hodnoty.

Tesla patří v poslední době mezi zdaleka nejvíce shortované burzovní tituly − tedy že se sází na pokles cen akcií. Podle posledních zpráv investoři vsadili na pokles cen akcií Tesly celkem 12 miliard dolarů. Musk však tyto investory varoval, že je čeká velké zklamání a jejich sázky nevyjdou. V tomto týdnu Musk na důkaz svých slov přikoupil akcie Tesly za 10 milionů dolarů. Nicméně důležitý milník přijde už brzy, během prázdnin, kdy se ukáže, zda se firmě konečně podaří zrealizovat plánovanou produkci v podobě 5000 vozů týdně.

Musk už prokázal, že dokáže zásadně změnit trh v řadě odvětví, jako se mu to povedlo třeba v případě komerčních letů do vesmíru v projektu SpaceX. Teď musí potvrdit, že jeho byznysmodel bude dlouhodobě fungovat a začne konečně generovat dostatek peněz. Protože konkurence i řada spekulantů už začínají hladově kroužit nebezpečně blízko Tesly.