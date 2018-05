Pokud to byl záměr, vyšel dokonale. "Nosorožčí" útok místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny proti jednomu z odpůrců ruského motorkářského gangu Noční vlci se stal nejsledovanější událostí letošních oslav konce války v Česku. Hodně lidem tak muselo dojít, že skutečným cílem pošťuchování byl šéf sociální demokracie Jan Hamáček. Jeho snahu prezentovat stranu jako zachránkyni evropských hodnost poslala Foldynova aktivita ve prospěch Putinovy vlčí smečky před pražskými Olšanskými hřbitovy do hrobu. A proti Hamáčkově ČSSD tu najednou stojí ČSSD Foldynova.

Jaká je? Evidentně protizápadní a národovecká. "U Jaroslava Foldyny není ani tak podstatné rusofilství, jako spíš obecně proslovanské zaměření," vysvětluje politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie, blízké ČSSD. "Když se v Česku dostala do popředí témata migrace a nacionalismu a když intelektuály ve vedení sociální demokracie začali nahrazovat lidé praxe, stal se nejsilnějším reprezentantem tohoto proudu ve straně právě on. Rozhodně má silnou podporu ve svém regionu," říká pro HN.

Sedmapadesátiletému bývalému kapitánovi labských plavidel a aktivnímu boxerovi hrají do karet tři faktory. V první řadě má téměř třicetiletou zkušenost s politikou. Hned po roce 1989 organizoval obnovu ČSSD na Děčínsku, kde si získal kredit. V celostátní politice později dlouho zůstával "smočen" pouze jednou nohou − když se po roce 1996 stal asistentem poslance Vladimíra Laštůvky a senátora Egona Lánského a když byl v letech 2005 až 2006 poradcem předsedy hospodářského výboru Josefa Hojdara.

Jaroslav Foldyna (57) V roce 1978 se vyučil lodním mechanikem a do roku 1991 působil u Československé plavby labsko-oderské. Po roce 1989 obnovoval ČSSD na Děčínsku a od roku 1996 se politikou i živí. Zprvu jako asistent a regionální zastupitel, od roku 2010 je poslancem. V dubnu 2018 jej hradecký sjezd ČSSD zvolil místopředsedou strany.

Kvůli svým ostře levicovým a proruským či prosrbským postojům v době zásahu NATO v Kosovu (Foldyna má po matce srbské předky) neměl tehdy místně populární děčínský radikál šanci proniknout do celostátní politiky nebo do vedení strany. A tak si hlavní základnu budoval na děčínské radnici a na krajském zastupitelstvu v Ústí nad Labem.

Ale i v tom mu přálo štěstí. V roce 2008 jej vnitrostranické spory odstavily od možnosti stát se ústeckým hejtmanem. Takže Foldyna zůstal − na rozdíl třeba od své stranické kolegyně a hejtmanky Jany Vaňhové − ušetřen aféry severočeských politiků se zneužíváním dotací ROP Severozápad.

Druhým faktorem Foldynova vzestupu je schopnost vystupovat lidově, charismaticky. Na lidi dělá dojem srdcaře. "Letos v dubnu ho spousta lidí na sjezdu ČSSD volila místopředsedou strany právě jako lidového politika a radikála, který dává na odiv, že se neúčastní intelektuálních salonů, nýbrž je člověkem praxe," popisuje Jelínek.

Podle různých svědectví přitom Foldyna ve skutečnosti nijak radikální není. "Když se zklidnily emoce, tak jsme si povídali a říkal věci, které nejsou v souladu s názory, které předtím prezentoval před svými přáteli," uvedl například Martin Uhlíř, napadený aktivista z potyčky kvůli Nočním vlkům. Totéž popisuje i bývalý pracovník aparátu ČSSD, který v minulosti přišel s Foldynou neformálně do kontaktu. "Když jsme si sedli u kafe, tak najednou nebyl takový radikál, jako působil na veřejnosti. Naopak to byl smířlivý člověk, který uznával, že věci nejsou tak vyhrocené."

Že místopředseda ČSSD není takovým ranařem, jak je navenek vnímán, říká pro HN i zmíněný exposlanec Laštůvka. "Foldyna byl vychováván v době, kdy se říkalo, že za vše může americký imperialismus. Dnes se říká, že za vše mohou Rusové, a on na to nechce přistoupit. Nemusí se líbit, ale v žádném případě to není tak, že by měl nekritický obdiv k Rusku, a stejně tak odmítá nekritický odpor," vysvětluje postoj svého někdejšího asistenta.

Ostrý jako Le Pen Podle politologa a znalce Francie Jana Eichlera by excesy poslance Foldyny šly ve francouzském prostředí přirovnat pouze k výstřelkům Jeana-Marie Le Pena a jeho dcery Marine Le Penové.

Třetím faktorem, který Foldynovi napomohl ke dnešnímu vzestupu, jsou pak specifika jeho rodného regionu. Děčín leží v bývalých Sudetech, kde se ve zvýšené míře kumulují problémy vysoké nezaměstnanosti, chudoby, xenofobie, strachu z Němců a propojení politiky s byznysem. Místní obyvatelé proto tleskají především politikům, kteří s touto výbušnou směsí chtějí rychle a razantně zatočit. Proto i sociální demokrat ze severní výspy Čech může připomínat spíš příslušníka západoevropské krajní pravice.

"Znám důvěrně Francii a vím, že takovéto excesy tam z poslanců měli jenom Jean-Marie Le Pen a jeho dcera Marine Le Penová, nikdo jiný," podotýká k Foldynovu incidentu kvůli Nočním vlkům politolog Jan Eichler z Ústavu mezinárodních vztahů.

Co vlastně přivedlo někdejšího lodního mechanika a kapitána plujícího na labské trase mezi Ústím nad Labem a Hamburkem k politice? Nota bene k ČSSD? "V roce 1989 okamžitě po Listopadu jsem reagoval na výzvu Svobodné Evropy, aby se obnovila ČSSD," vzpomíná sám Foldyna. Profesně však dal po odchodu z Československé plavby labsko-oderské v roce 1991 přednost práci u děčínské celní správy a následně dráze soukromého podnikatele.

Teprve v roce 1996 se v Praze utvořil již zmíněný trojlístek Foldyna−Lánský−Laštůvka. Všichni se znali z děčínské organizace ČSSD. A všechny spojoval obdiv k tehdejšímu předsedovi sociální demokracie Miloši Zemanovi, zájem o zahraniční politiku a pochopení pro Rusko. "Byl můj asistent přes deset let, byli jsme kolegové, přátelé a podporovali jsme se. Blízkost názorová i geopolitická byla u nás značná," líčí Laštůvka, bývalý chartista a šéf zahraničního výboru sněmovny z roku 2002 až 2006. "Prý jsme ho já a Egon Lánský, který měl ve vládě Miloše Zemana na starosti koordinaci zahraniční politiky, naučili trochu politice, protože jsme se v ní pohybovali už za minulého režimu, ale v opozici. Věkově byl jinde a přemýšlet o tom, že by směřoval k nejvyšším postům, ho tehdy ani nenapadlo. Každopádně se k nim vyvíjí a názorově byl jasný už tehdy," vzpomíná Foldynův někdejší "zaměstnavatel".

Jaroslav Foldyna na post ve vysoké politice čekal dlouhá léta. Kam ho posune incident s Nočními vlky? "Bude záležet na tom, jakou si dokáže Jan Hamáček vybudovat autoritu a jak uhájí své teritorium. Každopádně se bude muset pokusit svým kolegům nastavit mantinely," varuje Jelínek před Foldynovým pokusem obrátit zahraničněpolitický kurz ČSSD.

S přispěním Jakuba Zelenky