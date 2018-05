V Praze se rýsuje hodně ambiciózní projekt. Novou linku metra D z Pankráce na Náměstí Míru plánuje dopravní podnik postavit společně se soukromým investorem - vybral si k tomu skupinu Penta, která díky spolupráci získá přístup k lukrativním parcelám a bude moci stavět přímo nad stanicemi metra. Městu tím řeší problém s výkupem pozemků pro výstupy z budoucího metra, který se mu dlouhodobě nedaří a zahájení stavby se kvůli tomu odkládá. Nástup Penty to může rychle změnit. "Společný podnik nám pomůže urychlit výstavbu metra," říká ředitel dopravního podniku Martin Gillar. Soukromý investor by se podílel pouze na povrchové části projektu.

Dopravce teď čeká na pokyn od města, až ho dostane, bude moci spolupráci s Pentou i samotnou výstavbu metra odstartovat. Magistrátní koalice složená z hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice měla rozhodnout už tento týden, radní však hlasování odložili. Členové Trojkoalice mají z projektu obavy, někteří z nich upozorňují, že město nad povrchovými částmi metra ztratí kontrolu a z projektu bude těžit především soukromý investor. Právnička Hana Marvanová, která je jedničkou Starostů pro komunální volby, dokonce plán označila za "potenciální novou Opencard".

Penta se tak dostává do nepříjemné situace. Společnost, která je významným developerem a mimo to vlastníkem sázkové společnosti Fortuna či lékáren Dr. Max, se o partnerství s dopravním podnikem musela loni poprat s dalšími pěti významnými hráči na realitním trhu a splnit přitom přísná kritéria pro výběr. Dopravní podnik vybral právě ji, část pražských politiků ale spojení městské firmy se soukromým investorem kritizuje. Penta tak nemá jistotu, že vedení města její účast na stavbě metra schválí. Pokud se to však stane, dostane se k velmi lukrativnímu byznysu.

Většina bez posledního slova

Základní princip spolupráce je jednoduchý - pražský dopravce založí s Pentou společný podnik, ve kterém Penta získá 51 procent. Díky tomu bude možné pozemky vykupovat za tržní a nikoliv odhadní ceny, za které by je musela vykupovat městká firma. Problém je navíc širší než jen vysoká cena. Dopravce často naráží na situaci, kdy potřebuje od majitelů koupit pouze část pozemku nutnou pro zbudování výstupu z metra, vlastníci jsou však ochotni pozemek prodat pouze vcelku. Po vstupu soukromého investora získá dopravce možnost nakupovat celé parcely, což bude zajímavé pro Pentu.

Základní kapitál společného podniku má činit 650 milionů korun. Z toho 318 milionů vloží do firmy dopravce a 332 milionů soukromý investor. Celkem bude akciovka na výkupy pozemků a výstavbu potřebovat 6,5 miliardy korun. Většinu peněz si půjčí od bank. Přestože má soukromý investor držet v podniku většinu, nebude mít rozhodující slovo. "Smlouvy jsou nastaveny tak, aby nám zajistily absolutní kontrolu nad společným podnikem," vysvětluje ředitel dopravního podniku Gillar. Po patnácti letech dopravce Pentu vyplatí a ta firmu opustí.

Související Infografika Projekt metra linky D

Na celém projektu je pro Pentu zajímavá zvlášť jedna věc: pokud se pozemky nad budoucími stanicemi podaří vykoupit, může k nim pak snadno získat přístup. Dnes jde často o pole či dokonce nevyužité plochy, které leží ladem, za několik let se tato území promění v jedny z nejlukrativnějších parcel v Praze. "Předpokládáme, že vykoupené pozemky zhodnotíme už tím, že do lokality přivedeme metro. Z tohoto pohledu si myslíme, že na rozvoji území nemůžeme prodělat," vysvětluje Gillar.

Společný podnik si sám ponechá pouze potřebné plochy pro výstup z metra, zbylé pozemky, které při výkupu získá, bude vkládat do takzvaných společností zvláštního určení, neboli SPV. Ty budou mít na starosti samotný development.

Proces může vypadat následovně: společný podnik vytvoří firmu, kam vloží pozemky nad stanicí metra Písnice v hodnotě 100 milionů korun (nejedná se o reálné částky). Analýza rozvoje území určí, že je na místě možné vybudovat developerský projekt v hodnotě 500 milionů korun. Penta či jiný investor tak vloží do firmy zbývajících 400 milionů, případně se zapojí bankovní financování. Společný podnik tak bude držet 20procentní podíl a 80 procent pak připadně na soukromého partnera. Podle toho se pak budou dělit také zisky z pronájmu či prodeje budov. V SPV již nebude mít dopravní podnik automaticky rozhodující slovo. To získá většinový vlastník akcií.

Penta se tak dostane k lukrativním parcelám, současně však ponese hlavní riziko. "Žádný developerský projekt nemá garantovaný výnos, rozvoj dotčeného území bude plně podléhat limitům daným územním plánem. Developer bude standardně procházet územním řízením a stavebním povolením," vysvětluje mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Snížit náklady na stavbu

Gillar uvádí, že společný podnik po patnácti letech svůj podíl v SPV prodá. Dopravní podnik přitom nepočítá, že by mohl na některém z projektů prodělat. Už jen kvůli tomu, že cena pozemků díky metru v lokalitě stoupne a dopravní podnik je tak zhodnotí i v případě, že na místě nevyroste žádná stavba. Pokud však nad novými stanicemi vzniknou úspěšné budovy či celé areály, může naopak dopravní podnik výrazně snížit náklady na celou výstavbu nového metra.

Celá trasa linky D z Písnice na Náměstí Míru bude dlouhá téměř 11 kilometrů a náklady na výstavbu podle předpokladů přesáhnou 50 miliard korun. Pokud vše půjde podle plánu, ještě tento rok odstartují přípravné práce. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) by v takovém případě výstavba podzemní části mohla být zahájena u v příštím roce.

Praha by se tak po čtyřiceti letech pustila znovu do výstavby zbrusu nové linky. To se naposledy stalo v roce 1979, kdy začala budovat první úsek žlutého "béčka". Nejstarší trasou je linka C, jejíž stavba odstartovala v roce 1966, tehdy šlo o úsek mezi dnešními stanicemi Florenc a Kačerov. Původně se přitom počítalo, že v tunelech pod Prahou budou jezdit tramvaje, neuvezly by ale moc lidí, proto dostalo přednost klasické metro sovětského typu. Historie pražské podzemky však sahá mnohem dál do minulosti. O výstavbě se vážně uvažovalo již ve 30. letech, kdy také vznikly detailní návrhy. Plány ale přerušila válka.

Metro D má být ze všech stávajících tras nejmodernější. Soupravy se dokonce obejdou bez řidiče. Okolo projektu však zatím panuje celá řada nejasností. Opozičnní zastupitelé například minulý měsíc vyjádřili obavy z toho, že dosud nebylo jasně řečeno, k jakým pozemkům Penta vlastně získá přístup a kde všude se tudíž bude stavět. Pražský náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) tvrdí, že půjde pouze o parcely, které se nachází bezprostředně nad stanicemi metra.

Pokud se nakonec podaří metro D z Písnice na Náměstí Míru postavit, bude se řešit, co dál. Ve hře je prodloužení "déčka" dál na Žižkov a následně do Vysočan. Magistrát stále nezavrhuje ani prodloužení linky A na Letiště Václava Havla. Výhledově by mohla v Praze vzniknout dokonce pátá linka metra, která by sloužila jako okružní.

