Když byl americký miliardářský synek David Rockefeller malý chlapec, jeho otec jej pravidelně kontroloval, jestli dobře hospodaří s kapesným. To znamenalo, že směl utratit jen třetinu, druhou měl uložit a tu třetí dát na charitu. Plodem této výchovy je newyorská aukce Christie's, na které se od úterý do pátku dražila obrovská sbírka umění a cenností, již David Rockefeller se svou ženou Peggy za svůj život shromáždili. Podle závěti loni zemřelého sběratele, jenž se dožil 101 let, půjde celý výtěžek nejcennější dražené sbírky v historii na charitu.

Již po prvním aukčním dni, který vynesl 464 milionů dolarů, tedy bezmála 14 miliard korun, bylo zřejmé, že cena kolekce bude rekordní. Dosud nejvíc zaplatili sběratelé za pozůstalost módního návrháře Yvese Saint-Laurenta, která vynesla v roce 2009 v Paříži 373 milionů eur, což odpovídá 9,5 miliardy korun.

"Christie's prodej sbírky propagovala jako aukci století. Mají velmi šikovné marketingové oddělení. Připravili sérii předaukčních prohlídek a zaměřili se hodně na Asii," říká Alexandra Špoková, specialistka na umění investičního fondu Pro arte, podle které právě asijští kupci mají rostoucí zájem o umění. Série předaukčních výstav, které se konaly na třech kontinentech, se vyplatila. Hlavní z nabízených děl, rané plátno od Pabla Picassa Dívka s květinovým košem, získal nový majitel za 115 milionů dolarů. Obraz Lekníny v květu Clauda Moneta dosáhl částky 84,7 milionu dolarů. Akt Odaliska s magnóliemi se stal s 80,8 milionu dolarů nejdražším obrazem od Henriho Matisse a například plátno Vlna od Paula Gauguina získal nový majitel za 35,2 milionu dolarů.

"Nebylo pochyb, že tohle je crème de la crème. V Christi's dobře odhadli trh, když se nebáli celou kolekci Rockefellerovy sbírky nabídnout najednou, a nikoli postupně na několik etap," dodává Špoková.

"Newyorská aukce prověřila kupní sílu nejvyšší kategorie světových sběratelů, takto vytříbený soubor děl se jen těžko objeví," přidává se Matyáš Kodl ze stejnojmenné pražské aukční a výstavní síně, který prošel stážemi u renomované aukční síně Sotheby's v Londýně a New Yorku.

Také Kodl oceňuje dobrou reklamní strategii. Christie's svou aukci doprovodila sloganem: Žijte jako Rockefeller. "To jméno je synonymem splněného amerického snu," říká Kodl, podle kterého přidal na ceně dražených děl i jejich původ.

Buržoazní rodina proslula svým bohatstvím i filantropickými aktivitami. Na počátku miliardářské historie byl děd Davida Rockefellera, průmyslník John D. Rockefeller, zakladatel ropné společnosti Standard Oil. Rockefellerovi podpořili mimo jiné vznik OSN a matka Davida Rockefellera Abby Aldrich Rockefellerová byla spoluzakladatelkou a podporovatelkou slavného Muzea moderního umění v New Yorku, známého pod zkratkou MoMA. Osobně se znala s mnoha umělci, od kterých přímo díla kupovala, a umělecká sbírka Rockefellerových byla vždycky pověstná svou úrovní.

"Picasso, Manet, Monet, Derain… cokoliv jsem spatřil v jejich domech, bylo tím nejkrásnějším uměním svého druhu, to nejlepší, co ten který umělec udělal," říká Ronald Lauder, spoluzakladatel newyorské Neue Galerie a prostřednictvím společnosti CME také vlastník televize Nova.

David a Peggy Rockefellerovi ale nebyli odjakživa vytříbenými sběrateli. Zpočátku svůj domov zdobili obrazy, které se jim zdály ucházející, například sérií anglických portrétů z 18. století, která zachycovala muže v zářivě červených kabátech. Právě ty, jak popisuje americký časopis Vanity Fair, sehrály důležitou roli.

Jednoho odpoledne roku 1948 − nedlouho poté, co manželé Rockefellerovi převzali místo ve správní radě MoMA po smrti Abby Aldrich Rockefellerové − přišel na čaj ředitel muzea Alfred Barr se svou ženou Margaret. Paní Barrová pronesla poznámku, která hostitele trochu zaskočila. "Jak můžete žít mezi tolika mužíčky v červených kabátcích?" David Rockefeller ve své monografii vzpomíná, že mu tehdy došlo, jak banálně jejich sbírka působí. "Pochopitelně nás ta poznámka v tu chvíli trochu otrávila, ale zanechala svůj otisk," uvádí sběratel.

Krátce po návštěvě se manželé nechali vzít pod křídla Alfreda Barra, který se stal jejich průvodcem ve světě umění. Je vtipné, že jedním z prvních mistrovských děl, která pak zakoupili, se stal obraz Paula Cézanna Chlapec v červené vestě.

Nezvykle do sbírky Rockefellerových vešla i rekordmanka nynější aukce, Picassova Dívka s květinovým košem. Obraz z roku 1905, který vytvořil třiadvacetiletý malíř rok poté, co se přestěhoval na Montmartre, si Rockefeller vytáhl o 60 let později z klobouku.

Obraz koupila od Picassa Gertrude Steinová, americká spisovatelka a sběratelka umění žijící v Paříži. Její sbírka, čítající 47 prací Picassa a Juana Grise, se ocitla na trhu s uměním v roce 1968. Rockefeller se spojil s pěti dalšími společníky, aby dohromady sbírku koupili. Otázku, jak si díla spravedlivě rozdělit, vyřešili losem. Do starého obnošeného klobouku vhodili šest lístků s čísly, Rockefeller vytáhl jedničku, a mohl si tedy první vybírat, co ze sbírky připadne jemu. Dívka s květinovým košem pak visela desítky let v obývacím pokoji ve velkém sídle Rockefellerových na Manhattanu. Její předchozí pařížský domov v apartmánu Gertrude Steinové připomíná ve svých memoárech Pohyblivý svátek Ernest Hemingway.

Není divu, že obraz s takovým "rodokmenem" byl na newyorské aukci nejžádanějším. Nejvíc obdivován byl i na všech předaukčních výstavách. "Ten obraz je nádherný," popisuje Alexandra Špoková, která dílo viděla na pařížské přehlídce Christie's. "Dívka na obraze má neskutečný výraz. Vrhá na diváka odporující, provokující pohled. Je to navíc poměrně rozměrné dílo," dodává expertka, která sledovala, jak během "turné" vybraných děl před dražbou rostla odhadní cena Picassovy Dívky. "Původně jej odhadovali na 70 milionů dolarů."

Vyvolávací cena byla nakonec 90 milionů a očekávalo se, že o Picassovo dílo svedou dražitelé dramatický souboj. Ten se nakonec nekonal, k ohromující částce 115 milionů se dražitelé dobrali spíše váhavým krokem.

Sbírka Davida a Peggy Rockefellerových čítá bezmála 1600 položek, kromě umění obsahuje také nábytek a porcelán. Výjimečnou kolekcí je též sbírka brouků. Celkový výnos charitativní dražby bude znám až během dnešní noci.

Na otázku, jestli se mezi sběratelskou elitou, která se v New Yorku sešla, objevil i český sběratel či sběratelka, odpovídají odborníci vyhýbavě: "Aukce těchto finančních proporcí vyžaduje jinou sílu kapitálu, než jaká je u nás. A s ohledem na kontext děl, která se nacházejí v českých sbírkách, by umění z Rockefellerovy sbírky dost vyčnívalo. Češi jsou ještě stále hodně fixovaní na české umění," myslí si Alexandra Špoková.

Malba Vlakové nádraží Saint-Lazare v Paříži od Claudea Moneta se vydražila za 32,9 milionu dolarů. Foto: Christie's

Picassova raná malba Dívka s květinovým košem se vydražila za rekordních 115 milionů dolarů. Foto: Christie's