Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová, již chtěl ministr spravedlnosti kvůli chybám například v kauze poslaneckých trafik či zneužití Vojenského zpravodajství zbavit taláru, opět začala soudit. A to poté, co kárný senát v polovině dubna řekl, že stačí pouze snížení platu. Ve čtvrtek tak začala řešit případ šéfa strážníků Prahy 1 Miroslava Stejskala, obžalovaného ze zneužití pravomoci.

Zdá se to jako banální konflikt: šéf strážníků Prahy 1 koncem předloňského roku kontroloval, zda má vůz stojící na místě pro invalidy v těsné blízkosti Václavského náměstí platný průkaz. Zaujalo ho, že řidič jako invalida nevypadal. "Jsem velmi citlivý na zneužívání výhod pro invalidy," vysvětlil Stejskal. S řidičem vozu Robertem Linkem se postupně dostal do střetu, při němž mu odebral mobilní telefon, který po několika minutách vrátil vhozením dovnitř auta. "Žádný právní předpis jej k tomu neopravňoval, zasáhl do majetkových práv jiného," konstatovala státní zástupkyně Zdenka Galková.

Stejskal ale tvrdí, že telefon odebral oprávněně. Považoval jej totiž za zbraň. "Telefon měl namířen na můj obličej. Držel věc, která může být použita jako zbraň, a já mu ji odebral. Úmyslem bylo zabránit mu, aby mě poškodil na mých právech," popisoval Stejskal s tím, že se bál, že jeho záběry umístí například na sociální sítě a ty jej budou dehonestovat.

Kvůli uvedenému incidentu je stíhán i Link se svým invalidním otcem, který po chvíli přišel. Oba si totiž podle obvinění vymysleli, že jim policisté při zákroku zničili oblečení či uvedený mobil. "Otec deklaroval roztržený svetr za 1600 korun, který podle záznamu kamer neměl na sobě," poukázal Stejskal. Link starší ale tvrdí, že svetr měl − ale na těle pod bílým tričkem. Link mladší byl nedávno pravomocně odsouzen, že postupně napadl dva řidiče, protože mu údajně nedali přednost. Stejskal již šéfem strážníků centrální městské části není. Ředitel městské policie Eduard Šuster jej dočasně převedl na jinou práci. Pokud jej ale soud očistí, vrátí jej na původní místo.