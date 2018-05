Touha po jednotě je pradávná − a stejně pradávné a komplikované je její naplnění. To, že se děti z jedné třídy dokážou snadno postavit šikaně jednoho namistrovaného surovce, je známá věc. Ovšem ne vždy je toho třída schopna, problémem je organizační kapitál, kterého se mnohdy nedostává. A tak se může stát, že třicet dětí šikanuje jeden blbeček, který si zbytek proti vůli neorganizované většiny omotá kolem prstu.

Jednota dokáže hrozně moc a sebesilnější rozdělená království naopak neobstála mnohdy i malým nárazům. Jednota byla jedním z posledních přání Ježíše Krista, když se loučil se svými učedníky. Jeden z tisíce let starých žalmů si všímá "jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně".

S jednotou to ovšem bylo složité již za dob sepisování Nového zákona, kdy panovaly jisté rozepře v detailech věrouky mezi apoštoly Petrem a Pavlem. Koneckonců i mezi členy rodiny, vesnice bývají rozepře − často jsou dokonce ve sporu lidé sobě nejbližší. Nikoli nadarmo se říká, že láska mezi rodiči a dětmi roste se čtvercem vzdálenosti, která od sebe dělí místa jejich bydliště. A titul známé knihy Tomáše Halíka Vzdáleným nablízku lze vlastně také číst jako Blízkým vzdálení. Animozity mezi sousedy jsou legendární. Tak třeba v americké Nebrasce si dělají (celkem agresivní) legraci ze sousední Iowy, proti (vzdálenější) Jižní Dakotě v Nebrasce nic nemají. Jenže různým sporům a pošťuchování navzdory právě americká historie ukazuje, jak může být taková jednota pro všechny výhodná.

A teď zpátky na starý kontinent. Kdyby neexistovala Evropská unie nebo něco jí podobného, museli bychom si ji vymyslet. Série posledních krizí, které postihly celý svět, to krásně ukázaly. Problémy dnešního světa jsou planetárních − či přinejmenším kontinentálních − rozměrů a nelze je dost dobře řešit na úrovni států. Digitalizace, ekologie, migrační vlny, ekonomické krize, mezinárodní agrese třetích států − to jsou jen některé z do očí bijících věcí, na které národní stát sám o sobě nestačí a musí se s dalšími shlukovat do větších celků, aby mohly vůbec reagovat. Je to jako s odpadem na vesnici − je nesmysl, aby si každý volal svou vlastní firmu, která bude do vsi jezdit jen pro jeho odpadky. Pro všechny bude lepší a mnohem levnější, pokud ho bude odvážet jedna firma, na které se sousedé dohodnou. A ve větších celcích − třeba městech − není společné řešení odpadu volba, ale nutnost. Evropa má kulatý stůl, za který již mohou národy zasednout a přijmout společné řešení: Evropskou unii.

Již Aristoteles si ale všiml principu, kterému se od té doby říká tragédie společných pastvin − je to jeden z nejstarších ekonomických principů, který se dodnes učí v úvodních lekcích z ekonomie. Když se každý stará o své (vlastnictví), funguje to lépe, než když se krávy pasou na obecních (společně vlastněných) pastvinách. Problémem ovšem je, že některé věci jsou společné z definice − třeba peníze (nebo jazyk, internet, etika atd.). A jak civilizace roste, společnou pastvou se stává více a více věcí. Pokud neexistuje základní kultura, společné pastviny každý rád dojí a málokdo hnojí. V České republice jsme si díky minulým dvěma sobeckým a krátkozrakým prezidentům takovou dojnou krávu udělali z Evropské unie − mnoho bereme, málo dáváme. Dokonce mám pocit, že jsme si z toho vytvořili takové škodolibé hobby. V Irsku se slavilo na ulicích, když přešli s čistého příjemce na čistého dárce − již nebudeme žebráky, již jsme unijní průměr dohnali; již nemusíme brát jiným, ale můžeme jim přispívat. Kdyby se v menší společnosti (třeba v rodině) naším způsobem chovali všichni, nehneme se z místa. To je (námi snad nepochopený?) princip Evropské unie. Nikdo po nás nejde, unie opravdu nebyla založena s úmyslem krást České republice suverenitu.

U nás se říká, bližší košile než kabát. Ale v zimě každý jen v košili tak leda zmrzne. Právě to, co potřebujeme, je společný kabát. O který se ovšem nebudeme přetahovat. V kinech na přelomu roku běžel film s herečkou Julií Robertsovou podle stejnojmenné knihy Wonder. Z úst jedné dívky, žákyně páté třídy, v něm zazněl citát nedávno zesnulého filozofa Wayna Dyera: Pokud je volba mezi tím, mít pravdu a být k oponentovi přívětivý, vyberte si přívětivost.

K civilizaci typu 1

Nejlepší politická teorie, na kterou jsem dosud narazil, pochází z pera fyziků. To je celkem běžná věc, že teoretická fyzika inspiruje ostatní obory. Stále žijící ruský fyzik Nikolaj Semjonovič Kardašev kdysi přišel s dnes slavnou teorií určování typů civilizací podle stadia jejich vývoje − civilizace typu jedna dokáže využít veškeré energie, které má její planeta k dispozici, a dokáže se také organizovat na úrovni celé planety. Civilizace typu dvě dokáže využít veškeré energie nejbližší hvězdy (v našem případě Slunce), civilizace typu tři energii galaxie a tak dále. Naše civilizace se nyní nachází − čistě podle použití energie na konci věku typu 0, charakterizované lokálními jednotkami, které stojí proti sobě. Podle klasika astrofyziky (a filozofa) Carla Sagana se naše doba nachází v době pubertálního přechodu do planetární dospělosti se vším svým kopáním kolem sebe. A jako příklad této puberty lze takto číst, spolu se známým americkým fyzikem a futuristou Michiem Kakuem, zvolení Trumpa v zemi, která bývala po dlouhou dobu tahounem otevřenosti.

Kdysi mělo zdi kolem sebe každé město − jasné hranice, mezi kterými byla nenávist, pohrdání, cla a případně ostří meče. Ani toto nebyla stabilní situace (neb jak vidíme, nevydržela), ale budila zdání větší stability než dnes, kdy jsme někde mezi přerodem této civilizace mezi nulou a jedničkou. A právě Evropská unie je pokusem ukázat světu, že je to možné. Je jen na nás, zda se tohoto přerodu zúčastníme, jak bylo naší tradicí od velkých králů přes Jana Amose Komenského či Václava Havla. Nebo mu budeme klausovsko-zemanovsky okopávat kotníky někde v čím dál tím více zapomenutém regionu, kterému se bude říkat "u EU".

Nedopečený dort

Evropská unie se nyní nachází někde mezi, rozcapená mezi táhnutím za jeden provaz a každý zvlášť. Ve Spojených státech, Číně, Japonsku (už ne tak třeba v Rusku nebo v Africe) existuje jistá spokojenost se stupněm tamní integrace, jen u nás v Evropě se stále nacházíme ve stavu jakéhosi nedopečeného dortu. To má své výhody (máme plno energie do budoucí integrace, kterou třeba v USA již čekat nelze), ale i nevýhody (jak hodnotit chuť dortu, který není dopečený?). V USA nebo v Číně se neřeší, zda Colorado tvoří optimální měnovou zónu s Kalifornií nebo jižní čínské provincie se severními (stejně jako se u nás neřeší, zda je Praha ekonomicky podobná či synchronizovaná se severní Moravou).

Čína vzbuzuje u ostatních respekt zejména kvůli tomu, že je jednotná a veliká. Kdyby se měla začít rozpadat na jednotlivé kantony, jistě by tak významnou roli ve světové ekonomice hrát přestala. Podobně tak Spojené státy, Japonsko nebo Rusko. Je zvláštní, že je nám to tak jasné při pohledu z Evropy "ven", ale v případě sami sebe tento jednoduchý fakt nevidíme. Mnozí Evropané případný rozpad unie nepovažují za problém, a dokonce se na něj − v jisté masochistické perverzi − těší.

Evropu je třeba dopéct, o tom není pochyb. A kdo ví, možná se mělo začít fiskální unií (společné rozpočty) místo monetární unií (společná měna), jak kdysi navrhoval ten původní Václav Klaus, který sám podával do Evropské unie přihlášku, ještě předtím, než vůči ní zahořkl. I fiskální politika bude dříve nebo později globální.

Evropa lidí

Trochu paradoxně, Evropa své veliké krize přežila − nezačala se rozpadat z ekonomických důvodů z jihovýchodu (Řecko) ani vlivem eura, jak mylně prorokovala řada ekonomů, ale začala se (nečekaně) trhat z politicko-ideologických důvodů ze severozápadu. Spojené království bylo na odchodu ovšem snad od samého začátku svého členství, a brexit tak může Evropě dát nový impulz. Nepotvrdily se ale ani moje obavy, že brexit předznamenává začátek konce. Složitost vystupování Velké Británie spíše země od podobného riskantního cvičení odrazuje.

Evropa by se měla změnit v Evropu zastupující lidi, dnes je spíše státem národů. Doba národních států je, zdá se, u konce. Unie by také měla jít příkladem, jak se budou fiskální (třeba skrze budoucí globální minimální příjem) a monetární politika (vlivem digitálních měn) harmonizovat po celém světě. Evropa by měla jít příkladem přechodu na civilizaci typu jedna a brát události jako případové studie větších změn, které přijdou v budoucnosti. Finanční krize? Přijdou další, měli bychom mít připravená společná řešení. Migrace? I té bude mnohem víc. S ničím z toho si neporadíme sami.

Je čas stavět a je čas bořit, jak se píše v jiné tisíce let staré biblické knize Kazatel. Unie vznikla z popela války a Evropa byla spojena po rozpadu SSSR. Doufejme, že je dnešní doba jen součástí cyklu, který se brzy vrátí ke stavění mostů místo zdí. Jinak místo od mostu k mostu půjdeme ode zdi ke zdi.

