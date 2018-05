Právě před pěti lety zakladatel sdružení Akce nespokojených občanů (ANO) Andrej Babiš oznamoval, že jeho v té době nepříliš známé hnutí získalo významnou posilu − herce a diplomata Martina Stropnického. "Od srpna k nám přijde Martin Stropnický, jednám s Pavlem Teličkou, už jsme prakticky dohodnutí s profesorem Zlatuškou," avizoval jeden z nejbohatších Čechů hlavní "esa", která se mu podařilo získat. V rozhovoru pro HN zároveň upozorňoval, že v ANO už jsou Věra Jourová a novinář Martin Komárek.

Prozření profesora. Exrektor Masarykovy univerzity nevydýchal mimo jiné protiuprchlické třeštění, do kterého se ANO zapojilo, a Babišovu podporu Zemanovi. Zatímco ještě nedávno předsedu ANO hájil v kauze Čapí hnízdo, dnes už říká, že se Babiš sám stal součástí matrixu. Na Facebooku vůči vládě ANO vystupuje kriticky. Kauzu novičok komentoval slovy: "Vláda nahrála oslovi, který nerozumí ani terminologii, ani označování chemických látek…" Kdo je míněn oslem, není složité dovodit.

Po pěti letech je situace jiná. Jourová odešla z ANO na místo eurokomisařky Evropské komise, odkud čas od času varuje ANO před spoluprací s SPD, Zlatuška a Komárek už v loňských volbách do sněmovny nekandidovali, Telička se rozešel s Babišem ve zlém loni v říjnu. Nyní končí také poslední z těchto tváří, ministr zahraničí Martin Stropnický.

Jak upozornil web Aktuálně.cz, odejde z nynějšího křesla ministra a zamíří na post velvyslance v Izraeli. V příští vládě, kterou chce ANO sestavit s ČSSD za podpory KSČM, už tedy sedět nebude. Sám Stropnický potvrdil odchod v rozhovoru pro Lidové noviny, kde uvedl jako hlavní důvod znechucení z politiky. "Sněmovna má pro mě příliš mnoho negativní energie. Dlouhodobě bych v ní dost trpěl, a nebyl tedy přínosem," uvedl s tím, že v tomto "kazisvětě" neumí pracovat.

Přiznání neprezidenta. Martin Stropnický sice říká, že ho znechutila politika jako taková, ale v rozhovoru pro LN je jedna půvabná věta týkající se toho, proč nakonec nekandidoval na prezidenta: "Pan Babiš mi také řekl, že to vlastně asi ani nechci dělat." V té větě je tak nějak všechno. ANO je řízeno velmi autoritativně a s tím mají lidé, kteří si zrovna nelibují v postmoderní verzi samoděržaví, dost problém.

Pro zajímavost, když v roce 2013 vysvětloval kandidaturu do sněmovny za ANO, tvrdil, že vidí v Babišovi potřebnou naději. "K mému rozhodnutí mě dohnal banditismus a nestoudnost řady z těch, kteří v politice už spousty let kalí vody a dnes a denně dokazují, že kontakt s realitou dávno ztratili," tvrdil Stropnický, který podobně jako Babiš ostře kritizoval tehdejší politickou elitu. Postupem času ale zaznívaly v zákulisí informace, že se oba muži názorově začínají rozcházet, byť to veřejně popírali. Stropnický měl mimo jiné výhrady k tomu, že hnutí ANO je ve stále větším kontaktu s SPD Tomia Okamury. Patřil k těm, kteří vystupovali proti tomu, aby Okamurovi lidé podporovali menšinovou vládu ANO. Proti takové spolupráci se nedávno postavilo i širší vedení ANO, které Babišovi a dalším vyjednávačům ANO uložilo jednat o vládě se sociálními demokraty.

I když se Stropnický na adresu Babiše vyjadřuje diplomaticky a nekritizuje jej, je evidentní, že ke směřování hnutí má připomínky. Tak jako už dříve Telička, Zlatuška a další liberální člen ANO, nyní i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. "Celkově jsou mé názory tu více, tu méně odlišné od směřování celého hnutí," potvrdil Pelikán, když minulý měsíc oznámil, že s koncem nynější vlády v demisi opustí politiku. Konkrétně jmenoval otázku lidských práv, například přístup k lidem v obtížné sociální situaci. "Řada našich poslanců, jsou to až čtyři pětiny, tlačí tvrdý přístup k lidem, kteří jsou objektem sociálního vyloučení," stěžoval si Pelikán v narážce například na lidi, kteří nemají šanci ani při největší snaze splatit své dluhy, a varoval před spoluprací ANO s SPD.

Proměna ANO. Zatímco zpočátku se Babiš snažil oslovit hlavně bývalé voliče ODS a TOP 09, kteří byli jádrem jeho úspěchu v roce 2013, postupně se začal obracet na opačnou část spektra. ANO nyní ve sněmovně nejvíce souzní s KSČM a SPD, se kterými Babiše spojuje odpor k demokratickým stranám. Hlavně spojenectví s "novodobým fašistickým hnutím" SPD je pro politiky typu Roberta Pelikána těžko skousnutelné.

Na výrazný posun politiky ANO, jež postupně začalo ztrácet liberální voliče, upozorňoval už europoslanec Telička, který se podílel na prvním programu zahraniční politiky hnutí. Kromě jiného se mu nelíbilo, že Babiš vystupoval kriticky k politice Evropské unie a odmítal euro. "Šel jsem do politiky, byl tam určitý étos, určitý profil proevropského subjektu napravo od středu, liberálně orientovaného, protikorupčního, reformního," vysvětloval svou tehdejší motivaci Telička.

Na rozladěnost "kluků z plakátu" měly velký vliv také prezidentské volby letos v lednu. Andrej Babiš stál na straně Miloše Zemana, kterému nakonec vyjádřil silnou podporu.

Problém jménem Zeman. Andrej Babiš podporoval Miloše Zemana v prezidentské volbě čistě pragmaticky. Potřeboval Zemanovu spolupráci při jmenování premiérem. Zájmy proputinovského prezidenta jsou nicméně odlišné od zájmů Andreje Babiše, který touží po uznání od evropských politiků a jehož byznys je do značné míry závislý na EU. Spojenectví má jasné limity a postupně bude docházet ke konfliktům podobným tomu, který jsme už viděli v kauze novičok.

Babišovi zůstal relativně věrný jen novinář Martin Komárek. Po čtyřech letech ve sněmovně už loni na podzim sice nekandidoval, na webu ale vydává vlastní noviny, ve kterých má pro politiku svého předsedy vesměs pochopení.

