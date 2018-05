Moje žena volá z obýváku, že mám v kuchyni na stole dopis.

"Já vím," zkouším mile nezúčastněný tón. Snad bude respektovat, že se teď věnuji něčemu důležitějšímu. Konkrétně otvírání lahve vína.

Bohužel ne. "Je to takový ten dopis s modrým pruhem," říká mi. "Asi sis ho zapomněl vyzvednout na poště, tak ho pošťačka hodila do schránky."

Teorie své ženy nesnáším, protože jsou vždy správné. Ano, přesně tak to bylo.

Za chvíli ještě dodává: "Měl bys ho otevřít."

Tak chytrý jsem taky! Samozřejmě že jsem v kuchyni ten dopis viděl. Je z finančního úřadu. A vím i to, že z finančního úřadu vám nepíšou, aby se poptali na zdraví nebo vám pogratulovali k úspěchům. Ne, píšou, protože potřebují vyřešit problém. A problém na finančním úřadu rovná se nepříjemnost.

A tu člověk řešit nechce, zvlášť ne v pátek večer po práci, když se chystá otevřít lahev vína.

"Posloucháš mě?" ptá se žena.

"Jo! Hned se na to jdu mrknout," volám zpět do obýváku, beru dopis a strkám ho do kapsy saka. To si pak sundavám a věším na ramínko do předsíně. Otevřu tu obálku v klidu po víkendu.

Jenže v pondělí ráno jsem obálku v saku nahmátl a hned mi zkazila náladu. Ježišmarjá, copak někdo chce řešit nepříjemnosti v pondělí dopoledne? Jako by nestačilo, že začíná nový pracovní týden? Držím v ruce obálku s modrým pruhem, dvakrát ji dokonce otočím a pak ji zamyšleně dám zpět.

Otevřu ji… v pondělí večer? V úterý? Nebo ve středu, tedy v den, kdy v pracovním týdnu panuje jakási rovnováha mezi uplynulým a budoucím víkendem?

Ten příběh zkraťme: obálka v kapse saka zůstala celý týden, aby nakonec byla zcela zapomenuta. Vlastně ani nevím, kde skončila. Vzpomněl jsem si na ni až o tři měsíce později, loni v létě.

Na displeji telefonu mi zapípala esemeska z banky, že z důvodu exekuce pozastavují některé služby spojené s mým účtem.

Exekuce! Poposkočil jsem na židli úlekem. Telefonuji do banky, následně na finanční úřad. Sympatická paní mi milým, skoro utrápeným hlasem říká, že vážně neměla jinou možnost. Vždyť mi dopis poslala do vlastních rukou! A taky se mi zkoušela snad desetkrát dovolat. Ale já to nikdy nevzal.

Což je věc, o které s ní nemůžu diskutovat. V dopise s modrým pruhem, jehož stopy končí v pravé kapse mého saka, byla nejspíš výzva k zaplacení daně z nemovitosti. A telefonáty? Jak známo, finanční úřad, podobně jako třeba policie, volá z utajeného čísla.

A pardon, ale tyhle telefonáty já neberu. Když se takto ozývá policie, finančák nebo jiné úřady − kdo by s těmi lidmi chtěl dobrovolně mluvit?

Dopadlo to dobře. Daň z nemovitosti jsem zaplatil včetně penále a exekuce byla během pár dní vyřešena. Jen moje žena to nenesla dobře. Prohlásila, že jestli nezačnu otvírat a řešit všechny dopisy s modrým, červeným nebo jakýmkoli jiným pruhem, požádá o rozvod.

Zasáhlo mě to. Samozřejmě že své ženě vyjdu vstříc. Přece ji miluji! Ale taky bych rád upozornil, že věda je na mojí straně.

Je to paradox. Náš mozek touží po informacích. To je důvod, proč nás tak zajímají novinky a zprávy. Kvůli tomu ráno zapínáme televizi nebo chodíme na Facebook či Twitter. A zprávy, které tam najdeme, jsou často negativní, vždyť to je jejich podstata. Dozvídáme se o nečekaných úmrtích slavných lidí, nehodách, neštěstích či hrozbách.

Ale pak jsou tu informace, které se týkají přímo nás. A mohou mít okamžitý dopad na to, jak se cítíme nebo co děláme. V jednom okamžiku mohou změnit náš život. Vykolejit ho. Převrátit vzhůru nohama. Třeba když se dozvíme, že nám zemřel blízký člověk. Nebo že trpíme nevyléčitelnou nemocí.

Takových informací se bojíme. Způsobují nám bolest, nikoli metaforicky, nýbrž doslova. Neurologové s pomocí počítačové tomografie potvrdili, že když se dozvíme podobnou informaci, třeba o odchodu blízkého člověka, nebo například jen to, že jsme dostali výpověď, snímky mozku jsou stejné, jako když cítíme fyzickou bolest.

A protože je náš mozek zároveň naprogramován tak, aby se bolesti vyhýbal, snažíme se vyhýbat i zprávám, které by nám bolest mohly způsobit.

Tendence nedostávat špatné zprávy

Psychologové tomuto jevu říkají informační averze, nebo jednoduše "pštrosí efekt" podle toho, že před nepříjemnými informacemi strkáme hlavu do písku − jakkoli bylo už spolehlivě prokázáno, že to ti nebozí ptáci opravdu nedělají proto, aby se schovali.

Studie nazvaná Pštrosí efekt: Selektivní přístup k informacím z roku 2009, jejímiž autory jsou jeden švédský a dva američtí ekonomové z pittsburské univerzity Carnegie Mellon, například uvádí, že investoři kontrolují ceny akcií častěji v době, kdy akcie rostou, než když klesají.

"Ukazuje to, že investování do akcií je něčím víc než chladnokrevnou snahou maximalizovat zisky. Krátkodobé pohyby ceny jsou pro investory zdrojem okamžitého uspokojení nebo naopak bolesti. A proto také ceny akcií nesledují, když klesají. Je za tím podvědomá snaha se bolesti vyhnout," napsal jeden z autorů George Loewenstein.

Stejný tým závěry potvrdil další studií z roku 2015. Ta už analyzovala on-line chování více než jednoho milionu investorů. Tendence nedostávat špatné zprávy se ukázala ještě silnější. Používání aplikací pro obchodování je ve dnech, kdy trh klesá, až o 10 procent nižší.

Lidé ale často nechtějí znát ani podrobnosti o svém zdravotním stavu, pokud by hrozilo, že se dozvědí něco špatného. I velmi inteligentní a zodpovědné osoby někdy ignorují příznaky možného onemocnění, jiné zase nechodí na preventivní prohlídky.

Ne proto, že by byli lehkomyslní. Právě naopak. Bojí se špatných zpráv. V důsledku toho pak mohou i dlouhou dobu žít v úzkosti, že mají vážnou nemoc, a pak se při vyšetření ukáže, že šlo o banalitu. Nebo − v horším případě − se dozvědí nepříjemnou diagnózu v době, kdy je už šance na vyléčení nižší.

V jiné studii, provedené roku 2014 ekonomem Joshem Tasoffem z Claremontské univerzity, se mnoho studentů odmítlo zúčastnit testu na přítomnost herpesvirů typu 1 a 2. Typ 1 způsobuje opar na rtech, typ 2 podobné záněty v oblasti genitálií. Ty jsou považovány za pohlavní nemoc.

Oparům nelze zabránit, přesto je užitečné vědět, že tyto viry člověk v těle má. Průběh onemocnění lze zmírnit a významně snížit riziko, že nositel viru nakazí své blízké. Studenti dostali v rámci studie možnost absolvovat test zadarmo − běžně se za něj v USA platí −, přesto mnozí odmítli. Dokonce byli ochotni zaplatit 10 dolarů, aby se testu vyhnuli.

Podobnými daty disponují zdravotní pojišťovny. Pojištěnci v Česku mají v různém věku nárok na různá bezplatná preventivní vyšetření. Například muži po padesátce dostávají osobní jmenovitou pozvánku na kolonoskopii, a když nereagují, přijde jim dokonce ještě dvakrát. Dostaví se však jen kolem 40 procent oslovených. Česko přitom patří k zemím, kde na rakovinu tlustého střeva umírá nejvíc mužů na světě.

Podobně se lékaři i pojišťovny snaží lákat ženy na pravidelná vyšetření na mamografu. I to se daří jen částečně: v USA na bezplatné vyšetření přijde jen 70 procent pojištěných žen, které na něj mají nárok. Technika "vystrašit" přitom nefunguje, spíš naopak. V jedné studii třeba vyšlo najevo, že když na rakovinu prsu zemře někdo blízký nebo kolegyně v práci, ochota absolvovat vyšetření nestoupne, nýbrž klesne. Až o 20 procent.

Vy jste mozek pana Miloše Čermáka?

Přitom to nedává smysl! Rozhodně to nezapadá do toho, co ekonomie shledává jako racionální chování. Proč bychom měli odmítat informace, které jsou k dispozici zdarma − například v obálce s modrými pruhy položené na kuchyňském stole −, když víme, že je můžeme potřebovat k dobrému rozhodnutí?

Přesto to děláme. A jak už bylo řečeno, v mnoha případech to nesouvisí s inteligencí ani vzděláním. Je to čistě intuitivní rozhodnutí, kdy náš mozek, jindy tak racionální a chladnokrevně uvažující, doslova žadoní, abychom tu či onu informaci nezískávali.

I ten nejchytřejší mozek chce mít pohodu, to snad chápeme všichni. Představuji si ten svůj (určitě ne nejchytřejší), jak sedí u baru, pokuřuje doutník a pije bourbon. Přijde barmanka. "Vy jste mozek pana Miloše Čermáka? Promiňte, ale venku jsou lidé, kteří by s vámi potřebovali mluvit. Je to pro Čermákovo dobro!"

Můj mozek ji zarazí rozhodným gestem. "Kašli na to, bejby!" zvolá. "Radši mi přines ještě skleničku!"

Příkladů nezodpovědných rozhodnutí se přitom najde nepočítaně. Například ze spousty výzkumů vyplývá, že lidé nechtějí vědět, zda jim je partner nevěrný. I když mají šanci se to dozvědět. Dokázala to starší americká studie z 90. let minulého století, v níž respondenti obdrželi fiktivní nabídku bezplatně získat všechny informace o manželovi nebo manželce. Méně než třetina ji byla ochotná využít. Muži ještě o něco méně než ženy.

Dá se říct, že možným racionálním rozhodnutím je udržet manželství, které jinak funguje. Ale opravdu funguje? Není to jen zdánlivé? A chceme být ve vztahu s člověkem, který nám systematicky lže a ještě nás podvádí?

Odpověď zní: v daném okamžiku ano. Ne proto, že bychom toho člověka tak milovali (je nám přece nevěrný!) nebo že bychom to považovali za správné. Prostě to nechceme řešit. Vyhlídka je nepříjemná a stresující. Znamená to konec života, který žijeme teď. A místo něj spory, hádky a soudy. Že možná nastanou tak jako tak, jen později? To náš mozek v danou chvíli neumí vyhodnotit.

Podobné je to u lidí, kteří bojují s nadváhou. Od tohoto týdne v Americe pro řetězce restaurací s 20 a více pobočkami platí, že na svých jídelních lístcích musí uvádět kalorickou hodnotu všech nabízených pokrmů.

Je to náročné nejen logisticky nebo technicky. Zjistit přesnou kalorickou hodnotu, případně doložit, že uvedený údaj je správný, není jednoduché. Klade to větší nároky na kuchaře i pracovní procesy v kuchyni. Ale hlavně to bude mít negativní dopad na marketing.

Lidé si budou objednávat méně jídla. Méně častěji se rozhodnou dát si předkrm nebo dezert. Zejména ti, kteří se potýkají s nadváhou. Informace, že by předkrm ani dezert neměli jíst − nebo že by si místo steaku s hranolky měli dát salát −, v jídelním lístku budou mít jako na dlani.

Dokládá to výzkum starý více než 10 let. Psychologové ho provedli mezi lidmi, kteří svou váhu považují za problém. Tak jim po večeři nabídli dezert. Byly dvě kontrolní skupiny: jedna dostala menu s uvedenými kalorickými hodnotami, druhá bez. A v druhém případě si dezert objednalo o 50 procent respondentů méně!

Ještě zajímavější byla třetí skupina, kde strávníci dostali na výběr, zda zákuskové menu chtějí mít s uvedenými kalorickými hodnotami, nebo bez nich. Většina volila jídelní lístek bez kalorií.

Ano, je to tak: my lidé jsme slabá stvoření, a nejsme za to na sebe pyšní. Ani já na sebe nejsem pyšný. Zejména když si moje žena pochvaluje, jak jsem se za poslední rok zlepšil a že se už doma žádné neotevřené obálky s pruhy nepovalují.

Chuděrka nemá nejmenší tušení, že jsem si po letech konečně zřídil datovou schránku. Ze zákona mi teď všechny úřady píší tam.

A moje žena neví, že mám v mailboxu už tři neotevřené dopisy se stejným předmětem: "Máte novou zprávu ve své datové schránce."

Hned po víkendu je všechny otevřu a přečtu. Slibuji!

