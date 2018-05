Odpověď na otázku, zda má být Česko v tvrdém jádru EU, není "ano", ale "rozhodně a nezpochybnitelně ano". Naše země patří mezi ty, v jejichž nejsilnějším životním zájmu je, aby unie fungovala, aby s ní země byly pevně a bez překážek propojené a aby dokázaly ovlivňovat, kam se ubírá. Důvodů je hodně, tady jsou ty nejdůležitější.

Máme společné hodnoty a potřebujeme je společně bránit. Jak nám čím dál důrazněji připomíná prezident Miloš Zeman a jeho nepokrytá služba putinovskému Rusku, musíme si vybrat, kam chceme patřit. Pokud věříme, že na Západ, a nechceme se stát další ruskou gubernií, musíme to dávat jasně najevo. Nejlépe tak, že budeme společně s dalšími západními zeměmi bránit demokracii, svobodná média, právní stát − jakož i schopnost evropských zemí spolupracovat a hledat společné zájmy místo toho, abychom se podíleli na jejich rozdělování.

Máme se dobře díky fungujícímu evropskému trhu. České firmy bez překážek oslovují půl miliardy klientů a jsou schopny fungovat v celoevropských dodavatelských řetězcích. Postavme jim do cesty překážky třeba jen tím, že jádro unie půjde dál, zatímco my zůstaneme stát stranou − a české firmy začnou ztrácet konkurenceschopnost, budou přicházet o zakázky. Pokud bychom naopak chtěli českým firmám pomoci a snížit jim náklady, vstupme konečně do eurozóny, připraveni jsme na to už dávno.

Jedním z velkých úspěchů unie je otevírání nových trhů. Díky tomu se české firmy dostanou na trhy třetích zemí bez cel i dalších překážek, protože unie je v době trumpovské největším šampionem volného obchodu. Vyjednávání obchodních dohod je supertvrdý byznys − a pokud bychom nebyli její součástí, nikdy bychom si nedokázali vyjednat tak dobré podmínky. Příkladem je tak často vzývaná Británie, jejíž potenciální obchodní partneři nyní při jednání o obchodu dávají přednost unii.

Máme šanci naši zemi zmodernizovat. Dosavadní český byznysmodel levných montoven pomalu končí. Je v našem životním zájmu, aby se unie soustředila na podporu vědy a výzkumu, moderních technologií a hlavně spolupráce. Chceme-li být úspěšnou zemí i za dvacet let, musíme zůstat v centru spolupráce směřující k modernizaci Evropy, potřebujeme, aby nám ostatní pomohli změnit se z průmyslové země na zemi moderních technologií a služeb.

Dalším argumentem je snižování administrativní zátěže. Jádro Evropy se bude i nadále integrovat, budou v něm mizet překážky volného obchodu, zatímco firmy v zemích mimo unijní jádro budou mít před sebou více překážek.

Je třeba, abychom si zachovali možnost ovlivňovat dění v unii. Chce to mít jasný cíl a vyžaduje to tvrdou práci, ale jsme schopni si vyjednat, co potřebujeme. Občas někdo pláče, že jsme malí a nemáme žádný vliv. Jenže v Evropské unii je 17 menších zemí, než jsme my. Máme tedy slušnou šanci prosadit naše názory. Musíme ale sedět u stolu, u kterého se rozhoduje, ne stát ustrašeně v koutě. A ten klíčový stůl, který rozhodne o naší budoucnosti, je ten, u kterého se bude domlouvat další evropská integrace. Bylo by hodně nezodpovědné, pokud bychom nebyli u něčeho, co nám může výrazně pomoci.

Je v našem zájmu, aby se rozhodovalo rychleji a účinněji. Na adresu unie se často snáší kritika, že rozhoduje pomalu a neefektivně. Příčiny jsou v podstatě dvě − strach politiků členských zemí udělat rozhodnutí a možnost jedné země blokovat shodu ostatních. Pokud skutečně chceme, aby unie fungovala rychleji, měli bychom tlačit na rychlejší rozhodování Rady EU, kde zasedají zástupci členských států. A měli bychom podpořit hlubší integraci pomocí většinového rozhodování, aby jediný stát nemohl blokovat něco, co by chtěli všichni ostatní. Právě o schopnost postupovat rychleji jde v debatě o jádru EU − budou ho tvořit země, které chtějí spolupracovat a nechtějí být rukojmím někoho, kdo se snaží jen získat výhody na úkor ostatních.

Sečteno a podtrženo: měli bychom se co nejdříve rozhodnout, jestli nám více vyhovovalo rozdělení Evropy, nebo jestli nám dává větší smysl − hodnotově, bezpečnostně i ekonomicky −, aby byla Evropa sjednocená a uměla spolupracovat a pomáhat si. Nejsme Norsko s bohatými nalezišti plynu, neměli bychom být Švýcarsko, které jen přejímá evropská pravidla, aniž by je mohlo ovlivnit.

Jsme země uprostřed Evropy, která těží z existence unie. A máme na to, abychom byli dostatečně sebevědomí a uměli se prosadit při stavbě silného a společně fungujícího kontinentu. Stačí jen odmítnout ty, kteří sami nemají dost sebevědomí a bojí se, že se v Evropě rozpustí jako kostky cukru. Pokud najdeme odvahu podílet se na rozvoji evropského jádra, zůstaneme úspěšnou zemí, ve které se dobře žije.

