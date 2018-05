Katarský investiční fond QIA navýší svůj podíl v ruském ropném gigantu Rosněfť. Akcie měla podle původního plánu koupit čínská společnost CEFC. Ta ale musela po údajném zatčení svého šéfa Jie Ťien-minga pro obvinění z finančních machinací nabídku stáhnout.

Téměř dvacet procent akcií prodala Rosněfť počátkem loňského roku konsorciu QIA a švýcarského obchodníka s komoditami Glencore. Kupci si je mezi sebou rozdělili zhruba v poměru osm ku dvěma. Brzy ale zjistili, že není výhodné splácet úvěr od italské banky Intesa Sanpaolo.

Zájem CEFC jim proto přišel vhod. Číňané nabízeli za necelých patnáct procent akcií 7,5 miliardy eur, tedy 195 miliard korun. Každý z tehdejších podílníků by vydělal přes 100 milionů dolarů, přibližně 2,2 miliardy korun. QIA by si nechala zhruba pět procent akcií, Glencore, který hlásil, že nehodlá akcie dlouho držet, by se jich zbavil.

Nebezpečná Rosněfť Těžké začátky Společnost vznikla v roce 1993 vyčleněním z bývalého sovětského ministerstva ropného a plynového průmyslu. Nejcennější aktiva ale stát privatizoval v 90. letech, na přelomu století tak nebyla příliš významná. Změnilo se to až s příchodem prezidenta Vladimira Putina. Bodem zlomu bylo v roce 2004 převzetí aktiv společnosti Jukos, jejíž majitel Michail Chodorkovskij musel do vězení na deset let za údajné daňové úniky. Mocný Sečin Dalším krokem v rozvoji bylo v roce 2012 jmenování nového generálního ředitele. Stal se jím Igor Sečin, blízký Putinův spolupracovník. Jako jeho bývalý osobní tajemník má k ruskému prezidentovi přímý přístup. Není proto dobré se mu stavět na odpor. Přesvědčil se o tom například oligarcha Vladimir Jevtušenkov, který dlouho nechtěl Sečinovi prodat společnost Bašněfť. Po pár měsících domácího vězení mu stát Bašněfť zabavil. 7,5 miliardy eur nabízela za 14,16 procenta akcií Rosněfti čínská CEFC. Půjčit si na to chtěla u ruské státní banky VTB.

Šéf Rosněfti Igor Sečin se poprvé potkal s Jie Ťien-mingem v červnu loňského roku a o měsíc později obě strany již podepsaly dohodu o spolupráci. Číňané dostali možnost koupit si podíl v síti benzinových stanic Rosněfti a hovořilo se i o vytvoření společného investičního fondu.

Pro Sečina byla CEFC oblíbeným partnerem kvůli rychlosti rozhodování. V říjnu loňského roku na ekonomickém fóru v italské Veroně tvrdil, že dohodu mezi čínskou společností a konsorciem se podařilo uzavřít za pouhých několik týdnů. Rosněfť také prodala CEFC 60,8 milionu tun ropy, které jí musí dodat do roku 2023. Rosněfť zvala Číňany, aby vstoupili do některých jejích projektů na Sibiři, naopak Rusové měli investovat do zlepšování infrastruktury v Číně.

Jenže idyla brzy skončila. Počátkem března čínská média informovala, že Jie Ťien-ming skončil v domácím vězení a do firmy přišli vyšetřovatelé. Brzy se ukázalo, že firma je předlužená a bere si i krátkodobé úvěry téměř s třicetiprocentním úrokem.

Zdroj moskevského listu Vedomosti, který se účastnil přípravy dohody s Číňany, tvrdí, že důvodem byla právě dohoda o prodeji akcií Rosněfti. "CEFC měla hodně úvěrů i v západních bankách. Ty jí ale přestaly půjčovat poté, co byla oznámena dohoda o prodeji akcií. Požádaly je o to Spojené státy, které byly velmi nespokojené, že se CEFC snaží pomoci Rosněfti. V Číně také nenašla podporu, protože jí záviděli její místní konkurenti," tvrdí zdroj.

Majitelem akcií tak zůstane katarský fond QIA, peníze na zvýšení podílu si půjčí od ruské státní banky VTB. Agentura Tass to oznámila s odvoláním na generálního ředitele banky Andreje Kostina. Katařané odkoupí dosavadní podíl Glencoru a budou moci zaplatit úvěry na Západě.

Pro Katar je obchod výhodný i z mezinárodního hlediska. "Je v tom politika. Katar je teď v Perském zálivu izolovaný, ostatní arabské země mu vyhlásily blokádu. Má tedy enormní zájem, aby se s ním Rusko přátelilo, protože Spojené státy podporují jeho úhlavního rivala Saúdskou Arábii," řekl Vedomostem další zdroj z Rosněfti.

Výhodné je to také pro Rosněfť. "Katar je největším světovým výrobcem zkapalněného plynu, což je sféra, která nás zajímá. Je výhodné mít ho za akcionáře i pro budoucí strategické projekty," tvrdí zdroj z Rosněfti.