Peníze mladého investora Michala Mičky pomohly rozjet několik technologických start-upů, jako třeba mobilní taxi aplikaci Liftago nebo "výrobce" e-shopů Shopsys. V poslední době se ale Mička zaměřuje na byznys s módou. Po značce Pietro Filipi kupuje i tradiční českou značku kožešin Kara Trutnov.

Za 90procentní podíl ve firmě zaplatil nižší stovky milionů korun. Dosavadnímu majiteli Kary Zdeňku Rinthovi zůstane deset procent. Rinth, který v kožešnické firmě začínal jako dělník před více než 40 lety a postupně se stal jediným majitelem celého podniku, zůstane i nadále provozním ředitelem.

Kožich přes internet

Mička bude na rozdíl od bývalého majitele daleko více sázet na prodej přes internet. "E-shop chceme spustit v průběhu letošního roku. Chceme expandovat i do dalších zemí a pomocí on-line prodejů si budeme testovat, na jakých trzích to bude fungovat," uvádí. Využít k tomu může start-upy, v nichž má menšinový podíl. Například již zmíněný Shopsys, který je největším tuzemským tvůrcem e-shopů na zakázku, nebo společnost Expando, která firmám pomáhá dostat se na zahraniční trhy.

Právě v tom je vidět největší rozdíl proti Rinthovi, který prodej kožichů přes e-shop zásadně odmítal. "Takový výrobek přece nemohu zmuchlat do balíku a jen tak někomu poslat přes internet. To je vražda zboží," řekl Rinth před necelými dvěma lety HN.

Kara má v současnosti v Česku a na Slovensku 47 kamenných prodejen. O snížení jejich počtu Mička neuvažuje. Naopak s příchodem na zahraniční trhy by jejich počet měl v budoucnu narůst.

Tržby tradiční firmy s liškou ve znaku loni vzrostly téměř o šest procent na 365 milionů korun. Kožešiny a kožené výrobky si společnost nechává vyrábět v cizině, hlavně v Číně, Turecku a Indii. "Není podstatné, kde se kožichy vyrábějí, ale jak kvalitní je produkt a za jakou cenu ho zákazník dostane," tvrdí Mička.

Nyní tak vlastní už dvě oděvní firmy. Loni v listopadu přes svoji investiční skupinu C2H ovládl také druhou největší českou módní firmu Pietro Filipi. Původnímu majiteli a zakladateli Petru Hendrychovi zůstal pětinový podíl. Mička připouští, že by od něj v budoucnu odkoupil i zbytek akcií. "Pan Hendrych není v Pietru nijak zvlášť aktivní, ani to po něm nevyžadujeme," říká.

Firma podle něj nebyla optimálně řízena. V roce 2016 se i kvůli potížím s některými nekvalitními látkami propadla do ztráty přes 18 milionů korun. "Neřekl bych, že značka měla problém s kvalitou materiálů, i když jako náročný zákazník bych ji očekával lepší," tvrdí Mička s tím, že zlepšení se projeví už na podzimní a zimní pánské kolekci.

Další firmy koupí v cizině

Zatímco do řízení technologických start-upů se Mička příliš nezapojoval, módní byznys se pro něj stal prací na plný úvazek. V nákupech dalších oděvnických společností navíc hodlá pokračovat. "Vidím potenciál vytvořit ve střední a východní Evropě větší skupinu firem," plánuje třicetiletý investor.

"Ve větší společnosti se podniká lépe než v malé. Bude schopná fungovat s větší marží než ty jednotlivé firmy zvlášť," myslí si Mička. Podle něj by taková skupina mohla výrazně snížit své náklady, měla by navíc lepší pozici při vyjednávání s obchodními centry nebo při zadávání reklamy.

"Aby to dávalo smysl, tak obrat těch firem musí být dohromady vyšší než sto milionů eur. Mým cílem je tedy se do dvou až tří let dostat nad tuto hranici," uvádí Mička.

Koupit plánuje podobně velké firmy, jako je Kara či Pietro Filipi, tedy s obratem kolem 400 milionů korun. Moc dalších podobných podniků ale v Česku není. "U nás už není moc co kupovat. Je sice možné, že tady ještě nějaký obchod dopadne, ale spíše se začínáme koukat po trzích střední a východní Evropy," říká.

Mička investuje hlavně peníze, které získal prodejem 10procentního podílu v investiční skupině DRFG. Z té se před dvěma lety stáhl a založil si vlastní společnost C2H. Tam patří kromě dvou českých módních značek i společnost Favorit Czechoslovakia. Ve výrobci luxusních jízdních kol drží Mička od loňského roku 30 procent akcií, za které zaplatil 70 milionů korun.

Do oblasti internetového obchodu investuje druhá Mičkova společnost Incomming Ventures. Kromě start-upů Liftago, Shopsys nebo Expando vložil podnikatel peníze také do aplikace Flatio, která nabízí střednědobé pronájmy bytů.

Související Infografika KDO JE MICHAL MIČKA

Související Infografika KDO JE MICHAL MIČKA