Mýto není takový problém, jaký se z něj dělá, prohlásil Dan Ťok, když v prosinci 2014 nastupoval do funkce ministra dopravy. Po třech a půl letech jeho politické kariéry je ale zřejmé, že je to možná ještě větší problém. Stále není jasné, kdo v roli provozovatele mýtného systému nahradí firmu Kapsch, která poplatky na dálnicích vybírá od roku 2007 a podle původní smlouvy měla své služby ukončit v roce 2016. Ťokovo ministerstvo kontrakt předloni prodloužilo až do roku 2019, nyní se ale znovu dostává do časové tísně.

Plány ministerstva zarazil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který včera oznámil, že právě probíhající soutěž na nového správce mýtného systému ruší. A to kvůli podezření, že účastníci soutěže nedostali shodnou zadávací dokumentaci, která byla ministerstvem dopravy distribuována na přepisovatelných flash discích. Tvrdá přestřelka dvou státních institucí znamená, že pod stůl padá nedávný verdikt ministerstva, kterým bylo za vítěze soutěže označeno konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a slovenského provozovatele mýta SkyToll. Za své služby v příštích deseti letech žádalo po státu 10,75 miliardy korun, nejméně ze čtyř uchazečů, mezi nimiž nechyběl ani Kapsch.

Není čas ani chuť

Aktuální rozhodnutí antimonopolního úřadu není pravomocné. Ministerstvo se chystá podat rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Rafajovi − toto odvolání ale přinese další několikaměsíční zdržení. Přitom i v Ťokově hnutí ANO slábne politická vůle, aby byl tendr dokončen podle dosavadního scénáře. Zvláště vadí rozšíření mýta na dalších 900 kilometrů silnic I. třídy. Proti se postavili hejtmani, starostové i zástupci podnikatelských svazů.

10 miliard Česko získává z výběru mýta ročně přibližně deset miliard korun – využívá je Státní fond dopravní infrastruktury.

Stále více tak hrozí, že se nestihne včas najít náhradní řešení a na českých dálnicích začnou od roku 2020 jezdit kamiony zcela zdarma. Pod druhé prodloužení smlouvy se již nikdo z ministerstva nechce podepsat. "Ten, kdo by podruhé prodloužil smlouvu na provoz mýta Kapschi, by si šel už nejspíš natvrdo sednout," řekl HN již před časem ministr Ťok.

Samotný úřad však tvrdí, že výběr nového provozovatele v otevřeném řízení je stále možné zajistit, odvolává se přitom na svou vlastní analýzu. "Ujišťujeme veřejnost, že neexistuje žádné riziko, že by se byť na vteřinu přestalo mýtné vybírat, protože funkční a spolehlivý mýtný systém je a zůstává plně v majetku České republiky," tvrdí Karel Feix, generální ředitel firmy Kapsch.

Nicméně tři náhradní varianty nedávno posuzovala také firma Deloitte, poradce ministerstva, a u všech jí vyšlo, že jsou zvládnutelné až na přelomu let 2021 a 2022. Pro erární kasu je příjem z mýta významný. Činí zhruba 10 miliard ročně, o které by přišel Státní fond dopravní infrastruktury.

Je nutné nové politické rozhodnutí

Na případné vypsání nového tendru podle Dana Ťoka nezbývá mnoho času, protože pokud by měl vyhrát někdo jiný než Kapsch, neměl by už čas na přípravu pro spuštění systému. Ťok včera přesto uvedl, že ministerstvo je připraveno najít řešení: "My přece nebudeme zatěžovat občana tím, že nebudeme vybírat mýto. Já jsem přesvědčen, že cestu najdeme, a nemusí to být cesta, kde vítězem na konci bude současný provozovatel."

"Já být úředníkem ministerstva, tak nečekám, jak to dopadne s rozkladem k předsedovi ÚOHS, a dnem i nocí už připravuji náhradní plán," říká expert na mýtné systémy Ondřej Zaoral ze společnosti Inoxive. Jak ale připouští, někdo musí dát nejdříve úředníkům jasné politické zadání, jakou cestou se mají nyní vydat.

Ministerstvo dopravy bude ovšem muset zřejmě rozlousknout i jeden personální problém. Podle informací HN se už nehodlá v řešení problému angažovat náměstek Jakub Kopřiva, který byl hlavním tahounem celého tendru. "Možná ještě podá rozklad, ale pokračovat už nechce. Je dosavadním průběhem zcela znechucen," říká dobře informovaný zdroj z Ťokova úřadu o muži, který se v roce 2016 podepsal pod první prodloužení kontraktu.