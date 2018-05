Toyota, nejziskovější globální automobilka, své akcionáře nezklamala ani v posledním účetním roce, končícím 31. března. Dosáhla rekordního čistého zisku i tržeb. Její vedení přesto není spokojeno, neboť o lepší finanční výsledek se do značné míry zasloužil slabší kurz japonského jenu, nikoliv výrazně vyšší prodej.

Japonský koncern, zahrnující také značky Lexus, Daihatsu a Hino, zvýšil čistý zisk meziročně o 36,2 procenta na 2,49 bilionu jenů, v přepočtu 489 miliard korun. Skoro desetinu z této sumy si připsal právě díky slabšímu kurzu jenu. Tržby stouply o 6,5 procenta na 29,4 bilionu jenů.

Zisková marže už není dvouciferná

Toyota hospodaří efektivněji než Volkswagen, který v roce 2017 vydělal 11,6 miliardy eur čistého (Toyota 19,3 miliardy). Její prezident Akio Toyoda však není spokojen s provozní marží, jež z dvouciferných hodnot dosahovaných před několika lety klesla na 8,2 procenta. I přesto je ve srovnání s Volkswagenem skoro dvojnásobná.

36 procent O tolik zvýšila Toyota v uplynulém účetním roce svůj čistý zisk, který v přepočtu dosáhl 19,3 miliardy eur. Volkswagen v roce 2017 vydělal 11,6 miliardy eur čistého. 10,5 milionu prodaných aut je plán japonského koncernu pro letošní rok. Šlo by tak o nový rekord. Uvedené číslo zahrnuje také značky Daihatsu a Hino.

Toyota ztrácí svoji pověstnou schopnost snižovat náklady. V uply­nulém účetním roce v přepočtu klesly asi o miliardu eur, přičemž v předchozích letech se je dařilo stlačit každý rok asi o dvě miliardy eur, poznamenává německý server Automobilwoche.de.

Prodej má být letos rekordní

Společnost zvýšila v uplynulém účetním roce odbyt o 1,8 procenta na 10,44 milionu osobních a nákladních aut. Tento ukazatel zahrnuje i její společné podniky v Číně. Volkswagen za kalendářní rok 2017 zákazníkům dodal zhruba o 300 tisíc aut více než Toyota, přitom jeho celosvětový odbyt proti roku 2016 stoupl o 4,9 procenta.

Vedení Toyoty zneklidňuje mírně klesající či stagnující prodej na klíčových trzích, především v USA, na které připadá 27 procent celkového odbytu koncernu. Japoncům se nepodařilo vyšším prodejem SUV kompenzovat menší zájem Američanů o kompaktní vozy a limuzíny. Prodeje v minulém účetním roce mírně klesly nejenom v USA a v domovském Japonsku, ale také v Asii. Mírný vzestup (o 43 tisíc aut na 968 tisíc vozů) zaznamenala pouze Evropa.

Předpověď Toyoty na nynější účetní rok (do konce března 2019) je obezřetná. Vychází z předpokladu, že kurz japonské měny posílí z průměrných loňských 111 jenů vůči americkému dolaru na 105 jenů. Tržby dosahované v zahraničí se vlivem tohoto faktoru sníží, takže celkově by měly klesnout o 1,3 procenta na 29 bilionů jenů. Pevnější kurz jenu by měl současně vést přibližně k patnáctiprocentnímu poklesu čistého zisku.

Objem prodeje se podle předpovědi Toyoty v nynějším účetním roce mírně zvýší z 10,44 zhruba na 10,5 milionu osobních a nákladních aut, což by byl historický rekord firmy.

Uvedený údaj zahrnuje také výrobu společnosti Daihatsu, známé svými malými a terénními vozy i výrobou nákladních aut Hino Motors.

Tato společnost nedávno oznámila, že se "rámcově" dohodla na partnerství s konkurenčním Volkswagenem. Mohlo by jít o kooperaci ve vývoji a výrobě jak klasických pohonů, tak pohonů hybridních a čistě elektrických, stejně tak o konektivitu (propojení s internetem) a vývoj autonomních systémů řízení.

