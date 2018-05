Na svůj profil na LinkedInu si Lucie Brešová před pár dny jako svou aktuální profesní aktivitu napsala: sabbatical. V překladu to znamená neplacené volno. A znamená to také, že od května už z pozice výkonné ředitelky nešéfuje vyhledávači a prodejci letenek Kiwi.com.

"Před čtyřmi roky jsem se přidala k Oliveru Dlouhému, abych postavila infrastrukturu pro jeho nápady. Poslední dobu jsem se snažila firemní strukturu nastavit tak, aby má role v ní už vůbec nebyla potřeba, týmy fungovaly beze mě, a to se podařilo," říká Brešová, která je jednou z laureátek ankety Hospodářských novin TOP ženy Česka. Konkrétně v roce 2017 se stala vítězkou kategorie start-up.

"Budu fungovat ve vzdálenější poradenské roli. Přímo v managementu mě nikdo nevystřídá, moje dosavadní role se rozmělní na víc lidí," dodává čtyřiatřicetiletá manažerka. "V akcionářské roli jako společník ale zatím zůstávám," říká majitelka necelého jednoho procenta akcií firmy.

Není nicméně tajemstvím, že Kiwi.com s loňským obratem ve výši téměř 18 miliard korun je na prodej. Firma, kde má největší podíl právě zmíněný zakladatel Oliver Dlouhý a mezi dalšími akcionáři jsou třeba bývalý šéf ČEZ Martin Roman nebo zakladatel portálu Centrum.cz Ondřej Tomek, hledá nového investora. Spolupráce s poradenskými firmami při chystaném prodeji byla v posledních měsících hlavní agendou Brešové. "Můžu potvrdit, že o prodeji se jedná, všichni společníci jsou ohledně toho ve shodě. I já jsem připravena svůj díl prodat," poznamenává.

Spekuluje se, že mezi zájemci o Kiwi.com jsou strategičtí investoři včetně například konkurenční americké společnosti Kayak. Cena by se podle odhadů mohla vyšplhat až na deset miliard korun. Mezitím ale Kiwi.com dál pracuje na svém rozvoji. Kromě prodeje letenek koncovým zákazníkům by se firma ráda zlepšila ve spolupráci s firmami, které by prostřednictvím vyhledávače Kiwi samy s letenkami obchodovaly.

Brešová, nyní už více vzdálena od denního běhu Kiwi.com, plánuje pauzu do září. Mezitím chce promyslet co dál. "V podstatě hledám něco takového, jako bylo ve svých začátcích Kiwi. Věc, která mi bude dávat smysl, s lidmi, s nimiž mě to bude bavit. Kiwi trochu zpomalilo. Stala se z toho korporace, což mě už tolik nebaví."

Absolventka oboru strategie a finance na prestižní pařížské univerzitě Sciences Po se ke Kiwi přidala hned v jeho začátcích, ještě když se firma jmenovala Skypicker. "Myslela jsem, že při té práci zvládnu i jiné věci, ale bylo to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Rostlo to strašně rychle, z 30 lidí na 300, z 300 na 800, obratově to rostlo také neskutečně rychle, loni jsme se meziročně zdvojnásobili, letos to bude podobné. Další vedlejšák bylo až dítě," bilancuje matka dnes více než ročního syna Jana.

Role matky ji v kariéře údajně nijak nelimitovala. "Pracovala jsem v podstatě až do porodu. Jen první zhruba tři měsíce po narození syna jsem měla práci volnější. Před porodem jsem rozdělila projekty kolegům a po pár měsících je přišla zkontrolovat," říká.

Chtěla by prý podporovat ženy, aby se nebály kombinovat kariéru s rodičovstvím. Připouští však, že ne všude to jde a v internetové firmě typu Kiwi.com je to přirozeně snazší než jinde. "Teď si díky dítěti myslím, že zvládám víc věcí. Dřív jsem si myslela, jak nejsem zaneprázdněná, až s dítětem jsem zjistila, kolik jsem měla času," poznamenává.

Právě práce s dětmi a se vzděláním by mohl být do budoucna směr, kterým se Brešová vydá. Vede ji k tomu i zkušenost se studiem ve Francii, které bylo podle ní zcela jiným typem vzdělávání, než je zvykem v Česku. "Bylo to hodně spojené s praxí, přednášeli nám odborníci z praxe, jako třeba bývalý francouzský ministr průmyslu Dominique Strauss-Kahn," vzpomíná. "To, že budou děti vědět, že se něco stalo, ale nevědět proč, je v dnešním světě nikam neposune. Souvisí to i s nástupem umělé inteligence. Hodnota člověka bude v jeho kritickém myšlení a schopnosti umělou inteligenci řídit."

