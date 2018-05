Vodafone po předchozích spekulacích potvrdil nákup, který zásadně pozmění český trh s pevným internetem pro domácnosti. Britská telekomunikační společnost celkem za 18,4 miliardy eur (471 mi­liard korun) koupí německou, maďarskou, rumunskou a českou pobočku americké firmy Liberty Global. Ta pod značkou UPC v tuzemsku poskytuje internet či kabelovou televizi více než 600 tisícům lidí.

Spojením Vodafonu s UPC vznikne největší telekomunikační společnost v Evropě, která celkovou hodnotou předčí i dosud dominantní Deutsche Telekom. Kvůli posílení na německém trhu Britové UPC kupují, podstatně si ale polepší také v Česku.

Vodafone je tu zatím nejmenším ze tří hlavních mobilních operátorů. Za konkurenty přitom zaostává i proto, že je slabý na trhu s pevným internetem. Aktuálně ho od něj využívá 14 tisíc Čechů, T-Mobile a O2 ale mají stovky tisíc takových zákazníků. Koupě UPC, které je českou internetovou dvojkou, a navíc provozuje největší síť pro kabelovou televizi v zemi, ale poměry sil zásadně změní.

617 tis. klientů má v Česku firma UPC. V poskytování pevného internetu (přes 500 tisíc uživatelů) je na místním trhu dvojkou za operátorem O2. Ten má přes 750 tisíc zákazníků. Třetí T-Mobile jich má 174 tisíc. 64,6 mld. eur je současná tržní hodnota Vodafonu. Po dokončení koupě poboček UPC by se měla britská firma stát největším telekomunikačním podnikem Evropy. 25 procent je přibližný tržní podíl Vodafonu na maloobchodním mobilním trhu v Česku. Firma své výsledky za tuzemsko nezveřejňuje, vzhledem k uvedenému podílu se ale označuje za nejmenšího ze tří hlavních operátorů. V Česku má 3,78 milionu zákazníků.

"Vodafone prozatím neuměl poskytovat podobné balíčky (s mobilními službami, pevným internetem a internetovou televizí, pozn. red.) jako konkurence. To se se zmíněnou akvizicí pravděpodobně změní. Vodafone může přijít s rychlejším připojením a zkvalitněním služeb pro všechny nynější i nové zákazníky, které koupí UPC získá," míní analytik J&T Banky Milan Vaníček. "Silnější pozice Vodafonu na českém trhu ale může konkurenční boj také utlumit, což by zákazník pocítil spíše negativně," říká pro změnu hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. To, že si trh rozdělí tři velcí hráči, může ceny internetu "zabetonovat" podobně, jak tomu je u mobilních služeb.

Vodafone hodlá posílit především v Německu, kde poskytování pevného internetu vládne tamní telekomunikační koncern Deutsche Telekom. Právě ten by ale ještě mohlo do značné míry ovlivnit to, jak bude výsledné spojení Vodafonu s UPC vypadat.

Deutsche Telekom se obává, že vzniklý gigant by v Německu omezil konkurenci. "Podle mě takový obchod nezíská schválení regulátora. Není možné, aby jedna firma dominovala jak televiznímu, tak mobilnímu trhu," řekl už v únoru šéf firmy Tim Höttges. Narážel tak na skutečnost, že Vodafone už před pěti lety převzal za 7,7 miliardy eur největšího německého provozovatele kabelové televize Kabel Deutschland.

Je proto pravděpodobné, že Deutsche Telekom akvizici ještě napadne u Evropské komise, která bude mít ve schvalování obchodu poslední slovo. A může například nařídit nejrůznější podmínky, po jejichž splnění koupi povolí.

Podle šéfa českého Vodafonu Petra Dvořáka bude schvalování transakce komisi trvat od jednoho měsíce do zhruba půl roku. Do spojování s UPC se britská firma pustí až poté.

Dosavadní vlastník UPC, americká skupina Liberty Global, dosud působí na 12 evropských a více než 20 jihoamerických trzích. Jeho stažení ze střední Evropy si analytici vysvětlují novou strategií korporace, která další růst nejspíš spojí s posilováním své pozice ve Velké Británii, Irsku, Švýcarsku či v Jižní Americe.

Liberty Global z většiny vlastní americký miliardář a mediální mogul John C. Malone. Malone je největším soukromým vlastníkem půdy v USA (vlastní pozemky o celkové ploše odpovídající desetině Česka) a vzhledem ke svému angažmá v kabelovém byznyse se mu přezdívá Kabelový kovboj.

Vlastník soutěže formule 1, kterou Liberty koupila loni, si ale v minulosti vysloužil také přízvisko Darth Vader. Podle jeho protivníků se prý v byznyse chová podobně nelítostně jako hlavní postava filmové série Hvězdné války. Jeho přístup k podnikání ale zjevně přináší ovoce. Liberty Global je největší kabelovou sítí mimo USA a loni utržila 15 miliard dolarů.

