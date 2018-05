Kdybychom řekli, že sociální demokracie je pouhým stínem bývalé slávy, bylo by to příliš útěšné. Spadla v preferencích na šest a půl procenta, tak nízko nikdy v historii nebyla. Není divu: neví, co chce, neví, co je vlastně zač. A voliči to vnímají. Otázka holého přežití ČSSD přestává být otázkou hypotetickou.

Sociální demokracie je asi jedinou současnou partají, na kterou darmo psát satiru, protože ji píšou každým dnem svými výstupy sami vrcholoví straničtí představitelé. Pánové Hamáček a Zimola s velkou slávou dojednávají koaliční smlouvu, která de facto popírá usnesení sjezdu, že účast trestně stíhaného premiéra je "zásadní problém", a tváří se při tom, jako by vyhrávali. Senátoři ČSSD proti vládnutí s Andrejem Babišem hlasitě brblají, takže nakonec může dojít k unikátní situaci, kdy senátorský klub vládní strany bude de facto součástí opozice. A do toho místopředseda strany Jaroslav Foldyna ztropí skandál na sjezdu Putinových motorkářů a odmítá se za své extempore omluvit, i když ho k tomu vyzývá osobně předseda Hamáček. Vnitrostranická demokracie se proměnila ve vnitrostranickou anarchii. Dnešní ČSSD charakterizují tři momenty: popírání sebe sama, nesvornost a hodnotový chaos.

Ještě nikdy se nestalo, aby klopýtala k moci strana v tak bědném stavu. A vcelku se dá odhadnout, kam může rozloženou a miniaturizovanou ČSSD vládnutí s dominantním Andrejem Babišem dovést. V historii české politiky můžeme najít četné případy, kdy malou partaj vládní angažmá ve společnosti dominantního "partnera" naprosto zlikvidovalo. Jmenujme truchlivý konec ODA v letech devadesátých, smutný příběh Unie svobody, která se v letech 2002−2006 propracovala "spoluprací" s Jiřím Paroubkem k volebnímu zisku 0,30 procenta, či vzestup a tvrdý pád zelených v letech 2006−2009. V nejčistší podobě předvedly autodestrukci Věci veřejné, které poté, co v roce 2010 získaly přes deset procent, už do následujících voleb vůbec nenastoupily, neb již neexistovaly. Vláda se silnějším partnerem je obecně ošidná záležitost. A když partaj pořádně neví, co chce, a netáhne plus minus za jeden provaz, což je případ dnešní ČSSD, tak to platí dvojnásob.

Sociální demokraté se mohou utěšovat tím, že nezahynou, protože "budou hájit levicový program". Jenže těch nejlevicovějších témat se už chopil Babiš, když zvedl důchody, zavedl jízdné skoro zdarma a vylepil si to na billboardy. Mohou se utěšovat i tím, že slavjanofilské výstupy "vlastence" Foldyny přitáhnou zpět voliče, kteří utekli k SPD. Jenže široké hodnotové rozkročení může být ku prospěchu jen velkým stranám. U šestiprocentní strany hrozí, že ji rozkročení roztrhne vejpůl a pak půjde už jen o to, kdo posbírá zbytky. V tomhle stavu mířit do vlády je vpravdě zoufalý čin. Není vyloučeno, že se stane to, co před rokem ještě vypadalo jako esence škarohlídství: tedy že nejstarší česká politická strana ze scény úplně zmizí, protože voliči přestanou chápat, co vlastně reprezentuje, a proč by tedy měla existovat.

