Televize a internet bývaly dvě odlišné věci. A jsou pořád, ale čím dál tím méně. Jejich sbližování probíhá mnoha způsoby. Po optických kabelech, původně určených jen pro televizní příjem, dnes běhá také internet: tak to dělají kabelové televize. Po všemožných drátech, původně určených jen pro internet (a předtím pro telefonování), se dnes posílá také televizní signál: tomu se říká IPTV. Video je běžnou součástí toho, co sledujeme na internetu: když má samostatnou značku a obchodní model, říká se tomu OTT (over the top) a příkladem je třeba Netflix, ale nezapomeňte ani na YouTube a koneckonců na jakoukoli webovou stránku (a mobilní aplikaci), která vedle textu a obrázků obsahuje i video.

Tím to pouze začíná. Tohle je totiž jen infrastruktura, ale sbližují se i způsoby využití. Běžné televizní vysílání můžete na moderních televizorech přetáčet dozadu a vracet se k němu třeba po týdnu. Můžete ho sledovat na počítači, tabletu a telefonu. Bývá obohacené o doplňkové prvky, které zatím připomínají lepší teletext, ale stále častěji se bude podobat tomu, jak funguje web − ovšem web provázaný s ak­tuálním televizním obsahem (tomu se říká například HbbTV). A ještě si všimněte, že moderní televizory zcela samozřejmě disponují připojením k domácí wi-fi síti.

Nejpodstatnější přitom je, že na světě žije omezené množství lidí, takže na to všechno je k dispozici sedm miliard krát čtyřiadvacet hodin denně, což je zřetelně méně než objem produkce. Internet a televize si konkurují v boji o čas diváka. Pokud se generační trendy nezmění, Nova a Prima časem začnou prohrávat s YouTube a Netflixem.

Producenti obsahu tohle vědí velmi dobře a v Americe si už lámou hlavu nad lidmi, kterým říkají "cord shavers" (omezují televizi ve prospěch internetového videa), "cord cutters" (ruší ji) a "cord nevers" (mladí, kteří kabelovku či satelit nikdy ani neměli). Tento trend nevyhnutelně dorazí do Evropy. A hlava z něj bude bolet také infrastrukturní operátory.

Přesně v tomto kontextu je třeba číst akvizici UPC a dalších aktivit ve střední Evropě britskou telekomunikační společností Vodafone. Jde vlastně o pojistku, "hedging": ať převládne jakýkoli způsob vysílání a příjmu videa, operátor kombinující telekomunikační a klasické televizní služby bude za vodou. Zejména pokud k tomu přidá tvorbu vlastního obsahu − seriály, práva na sportovní přenosy, což je další poměrně pravděpodobný krok.

Velmi zřetelně z toho vykukuje monopol, což je v případě zprostředkovatele zábavy a informací vždycky důvod ke zvýšené pozornosti. V Německu bude převzetí zcela jistě předmětem sporu, přičemž nejde jen o konkurenční boj ze strany Deu­tsche Telekom, ale skutečně také o možnost výběru v budoucnosti. U nás projde fúze nejspíš hladce. Mít jednoho dodavatele dat všeho druhu může být pohodlné a za jistých okolností i cenově atraktivní. Zároveň to je však krok na nejistou půdu.

Související