Nejlepší metoda, jak studenty něco naučit, je taková, která jim umožní být u toho. Pokud jste učitelem společenských věd, platí to dvojnásob. Není nad osobní zkušenost.

Co dá studentům víc? Když jim budu hodiny vykládat, jak funguje Evropská unie? Když po nich budu chtít, aby se nazpaměť naučili názvy frakcí v Evropském parlamentu nebo principy fungování Soudního dvora Evropské unie? Nebo je užitečnější návštěva samotného evropského sídla s možností besedovat s naším europoslancem, vidět naživo parlamentní jednání a být alespoň na chvíli součástí toho všeho?

Učím základy společenských věd na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích a jednoznačně volím druhý způsob. Proto když se ke mně na začátku listopadu 2017 dostala informace o soutěži, kterou vyhlásila česká europoslankyně Dita Charanzová, rozhodla jsem se společně se třídou, že se tohoto projektu zúčastníme.

Viděla jsem v tom jen samá pozitiva. Na hodinách společně probereme, co pro studenty Evropská unie znamená, jestli vidí Českou republiku jako silného, nebo slabého člena, v čem jsou nedostatky Evropské unie. A buď jako třída natočíme video, které zvítězí, a pojedeme do Bruselu, nebo natočíme video, ze kterého budeme mít dobrý pocit, a odměnou pro nás bude vědomí, že jsme jako skupina dokázali diskutovat a rozhodnout se společně.

Zadání znělo jasně: Jak bude vypadat Evropská unie v roce 2035. Samotnou mě překvapilo, s jakými návrhy studenti přicházeli, jak svědomitě každý splnil svůj úkol, kolik času mimo školu zadání věnovali.

Práce na tomto projektu pro mne znamenala jednu zásadní věc, která by měla být cílem každého učitele základů společenských věd. "Zaktivizování" studentů. Už to nebyli jen sedící, poslouchající a poznámky si zapisující osoby, ale aktivní členové společnosti, kteří vyhledávali klady a zápory unie, přemýšleli o nich v souvislostech a dokázali plně argumentovat, proč zrovna jejich nápad je ten, který by měl být nejdůležitější. Najednou se děti, které se hádají o to, kdo bude stát první ve frontě na oběd, změnily ve studenty, kteří byli schopni přijmout argument někoho jiného.

A výsledek? Nebyla to práce, která by ukazovala jen samá pozitiva. Byl to pohled našich studentů na to, jak Evropskou unii opravdu vidí. Žádná přetvářka a vychvalování jen kvůli tomu, že chceme vyhrát. Nakonec možná i v určité kritice a upřímnosti byla naše síla, díky které se nám podařilo vyhrát a navštívit Evropský parlament v Bruselu.

V den, kdy jsem se dozvěděla, že jsme byli úspěšní, se můj pohled na situaci změnil. Začala jsem si uvědomovat, že ne každý člen naší společnosti je proevropský, že žijeme v době, kdy se vám klidně může stát, že si na vás přijde rodič stěžovat a přeje si, abyste o tématech, jako je Evropská unie, mluvili naprosto nezaujatě.

A najednou vás začnou napadat otázky. Nebudou někteří vidět soutěž jen jako prostředek k tomu, jak začít ovlivňovat mladé lidi před volbami do Evropského parlamentu, které budou příští rok? Nebude v tom někdo vidět propagaci? Neměla jsem zůstat u typické výuky, prostě jen nadiktovat poznámky? Nikoliv. Vždyť jde jen o výlet, který si naši studenti svým výkonem zasloužili, a každý z nich je natolik inteligentní, že si udělá názor sám.

Myslím, že si všichni uvědomujeme, jak je Evropská unie složitá. Pochopit její fungování, nebo se pochopení aspoň přiblížit není jednoduché a vyžaduje, když ne stoprocentní, tak alespoň devadesátiprocentní zájem o danou problematiku. Poté co studenti na vlastní kůži nasáli atmosféru Evropského parlamentu, jsem si jistá, že naše výuka už nebude probíhat stylem: Co víte o Evropské unii? − Chtějí nám zakázat rum. Jaké jsou výhody Evropské unie? − Místo pasu jen občanka. Ale bude se nést v duchu skutečných evropských hodnot a problémů.

Celkově musím říci, že jsem za soutěž, které jsme se zúčastnili, vděčná. Hlavně kvůli inspiraci pro další ročníky, jak s tématem Evropské unie začít. Nemusí to být nutně soutěž vyhlášená europoslancem. Samotný nápad, kdy jednotlivé skupiny ve třídě soutěží o prosazení svých názorů na dané téma a musí přesvědčit ostatní, je aktivitou, která by mohla studenty zajímat.