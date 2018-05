Zjistit, koho volili za prezidenta studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, není těžké. Tedy aspoň soudě podle toho, čím jsou polepené stěny jejich Studentského klubu Kampa. "Chčije a chčije. Dnes budeme urážet lidi jen přes Twitter," říkají si na jedné z karikatur Miloš Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček v narážce na legendární hlášku z filmu Na samotě u lesa. Kromě Zemana s Ovčáčkem na zdech klubu visí i posměšné obrázky Václava Klause mladšího, Tomia Okamury, Andreje Babiše nebo třeba zpěváka Richarda Krajča.

V klubu je plno. Odhadem skoro stovka mladých lidí si přišla poslechnout politiky, kteří s nimi chtějí debatovat o Evropské unii. Tím nejznámějším je nedávný kandidát na prezidenta Pavel Fischer. "Naším problémem je to, že věříme kdejakým báchorkám," říká Fischer o vztahu Čechů k EU.

S Fischerem přijely i špičky české evropské politiky. A přesto účastníci debaty přiznávají, že je v podstatě neznají. Jde o předsedy evropských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, Ondřeje Benešíka a Václava Hampla. A o europoslance Pavla Svobodu, který v Evropském parlamentu jako jediný Čech předsedá jednomu z výborů.

Akce se jmenuje Co se děje v Evropě a pořádá ji Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, think-tank KDU-ČSL. "Jak víte, vzniklo PESCO jako nástroj společné obranné spolupráce," říká senátor Hampl. On i další řečníci sklouzávají ke zkratkám, frázím a obecnostem, které obvykle znají jen ti, jež se EU dlouhodobě věnují.

Ale ani po více než hodinové debatě ze sálu nikdo neodchází, lidé si znuděně nehrají se svými mobily. Ptají se. Na brexit, na rozdělení české společnosti, na Turecko. A dokonce i na PESCO. Je příznačné, že na migraci nepadne ani jeden dotaz.

"Se vší svou životní a politickou zkušeností tvrdím, že pro Česko je tím nejzásadnějším zájmem, aby bylo aktivním členem Evropské unie," vysvětluje Fischer po skončení akce, proč objíždí zemi a debatuje s lidmi o evropské integraci. "Odpůrci o EU každý den navyprávějí spoustu věcí a nesmyslů. Naopak zastánci mají pocit, že by o ní měli spíš přemýšlet. Ale oni hlavně nesmí mlčet."

Fischer patří k lidem vyděšeným tím, co si Češi o EU myslí. A říká, že s tím chce něco dělat. Rozhodně není sám − s tím, jak se odpůrcům unie podařilo dostat do veřejných debat téma možného czexitu, stoupá počet těch, kteří tomu chtějí zabránit.

"Lidé, kteří mají pocit, že nám členství v EU víc dává, než bere, vyklidili veřejný prostor. Mysleli jsme si, že tento základní fakt přece musí vidět všichni. Jenže volný prostor obsadili Václav Klaus a jeho syn, Petr Mach nebo Tomio Okamura. A dnes vidíme důsledky," říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Špicar nedávno začal o volných sobotách jezdit po Česku a debatuje se studenty nebo třeba s lidmi v hospodě. Vypráví o posezení se štamgasty v severočeském Josefově. Není příliš překvapující, že od nich slyšel velkou kritiku EU kvůli migraci nebo Řecku. Podle něj lidé často věří mýtům a nesmyslům, jsou ale ochotni vyslechnout si názory těch, kteří unii hájí. "V Josefově mi říkali, že hlas pro EU vlastně nikdy neslyšeli. Že z médií se k nim dostává jen její kritika."

České veřejné mínění podle toho vypadá. Když Britové předloni v referendu k všeobecnému překvapení odhlasovali brexit, hned se vyrojily předpovědi, že další země budou následovat. Jenže se stalo něco jiného − podpora EU u lidí napříč Evropou výrazně vzrostla. Ovšem s jednou výjimkou, a tou jsou Češi.

Právě tato situace vedla řadu politiků, ale i dalších veřejně činných lidí k tomu, že se obrazně řečeno chytili za nos. Uvědomili si, že od doby, kdy Česko v roce 2004 do EU vstoupilo, se na komunikaci s lidmi prostě vykašlali. A důsledky vidí dnes. Bojí se, že si Češi přestali uvědomovat základní pravdu − že s EU sice můžeme být v dílčích záležitostech oprávněně nespokojeni, v globálu ale k členství v ní nemáme alternativu.

Češi jsou členy EU už 14 let a za tu dobu se dopracovali pouze k hádkám, jestli czexit ano, nebo ne. Místo toho, aby politici, média, podnikatelé nebo akademické elity řešili to, jaká podoba EU je v českém zájmu či s pomocí jakých spojenců ji prosazovat, dumáme nad otázkou, zda v EU vůbec být. V zemi, která je ekonomicky naprosto závislá na přístupu na jednotný trh EU a která má historicky velmi špatné zkušenosti se svou exponovanou polohou uprostřed Evropy, to je absurdní. Ale je to realita.

Podle Špicara ale rozhodně není pozdě na to, tento stav změnit. "Lidé strašně oceňují, když za nimi někdo přijede. Už chápu, proč jsou tak úspěšní politici, kteří to dělají," shrnuje Špicar své zkušenosti s cestami po regionech. A kritizuje ty politiky, kteří si myslí, že veřejnost osloví tím, když přijdou do Otázek Václava Moravce.

Politiků, kteří to pochopili, teď přece jen přibývá. Většinou jde o europoslance, kteří mají k EU z titulu své funkce nejblíž. Mimo záznam často mluví o tom, že se mizivému zájmu a znalostem občanů o fungování unie nemůže nikdo divit. Europoslanci mají zkušenost se svými stranickými kolegy, kteří sedí v českém parlamentu. A popisují je jako lidi naprosto nepolíbené vědomostmi o unii.

Tuto skutečnost odhalila i lednová anketa HN a Aktuálně.cz. Pouze čtyři z téměř dvacítky členů poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti v ní dokázali správně odpovědět na zcela základní otázky týkající se institucí EU nebo toho, co vlastně znamenají kvóty na přijímání uprchlíků. Jestliže takovou míru neznalosti vykazují poslanci, kteří mají EU v popisu práce, situace u veřejnosti může těžko být lepší.

Data to potvrzují. Průzkum pro Evropský parlament provedený ve všech zemích Evropské unie loni v říjnu ukázal, že zájem o dění v unii má jen 36 procent Čechů. Je to nejhorší výsledek ze všech států unie, jejich průměrný výsledek je o více než 20 procentních bodů vyšší.

Mezi europoslance, kteří se to snaží změnit, patří například Dita Charanzová, nestranička zvolená za ANO. Pořádá soutěže pro střední školy, kterými se snaží vzbudit zájem studentů o EU. Letos mohli školáci napsat eseje nebo třeba poslat videa na téma, jak vidí její budoucnost. Vítězná třída se podívala do Bruselu, do jednoho ze sídel Evropského parlamentu.

V soutěži vyhráli druháci z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. Natočili video o tom, jaká podle nich bude EU v roce 2035. A vybrali si tři hlavní témata − byrokracii, migraci a digitalizaci. Žáci ve svém videu například sehráli scénku, jak v roce 2035 lidé utíkají z EU pryč, protože je tak strašná. Nebo jak bude každý potřebovat písemné povolení i na nákup kávy z automatu. "Byrokracie je možná to první, co se každému vybaví, když se mluví o tom, co je na EU špatného," vysvětluje student Lukáš Hybša. "Pojali jsme to jako nadsázku. Je jasné, že když máte společenství skoro 30 států, musíte mít nějaká společná pravidla a úředníky, kteří na ně budou dohlížet."

Taky na migraci mají 16- a 17letí gymnazisté podstatně jiné názory, než jaké momentálně převládají v české společnosti. Scénkou s utíkajícími Evropany se vysmáli tomu, jak toto téma už několik let dominuje českým debatám. Ze studentů z gymnázia nedaleko soutoku Vltavy a Malše vidí EU vyloženě kriticky jen Tomáš Koudelka. "Evropská unie se snaží celou Evropu sjednotit v jeden velký stát a smazat kulturní rozdíly v jednotlivých zemích. Chce, aby všichni měli stejné normy, prostě všechno stejné," tvrdí. I když dodává, že zatím se to sice "rozhodně neděje", ale mohlo by k tomu dojít, kdyby do unie vstoupily země, které v ní ještě nejsou.

Když ale dávám hlasovat o tom, kdo ze studentů by si přál czexit, nezvedne se ani jedna ruka. "Vystoupení z EU by byla blbost. Přijde mi, že sami bychom neměli šanci, vzhledem k tomu, jak malý jsme stát," shrnuje názor třídy Františka Žáková.

Europoslankyně Charanzová dělá své projekty cíleně se zaměřením právě na středoškoláky. Podobně jako další europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten navštěvuje každý týden minimálně jednu střední školu a se studenty mluví o tom, jak EU funguje, jaké jsou její základní instituce nebo proč evropská integrace vůbec vznikla. "Jde mi o to, aby studenti o unii přemýšleli. Netvrdím jim, že je zázračně dobrá," říká Pospíšil.

"V dnešní středoškolské generaci narůstá počet lidí, kteří mají zájem o věci veřejné, i když je třeba často vidí kriticky," myslí si Pospíšil. Do budoucna je proto optimistou. Ohledně EU plánuje i "debaty u piva", tedy setkání v regionech, kam pozve místní občany.

Akce několika jednotlivců nebo stranických think-tanků samozřejmě těžko mohou změnit nálady veřejnosti, které se vytvářejí už více než 10 let. Pro zastánce EU by bylo slibnější, pokud by v kampani za to, že pro Česko je členství v unii zásadně důležité, vystoupily třeba velké firmy, které tu zaměstnávají tisíce lidí. A to se zatím neděje.

Známe to ostatně z Británie před jejím referendem o brexitu. Tamní podniky se kvůli vyhrocené atmosféře ve společnosti bály promluvit nahlas, přestože jinak o setrvání v EU velmi stály. A nad ránem 24. června 2016 se najednou probraly do brexitového šoku. V Česku zatím respektovaní podnikatelé taky mlčí. Objevují se ale první vlaštovky, které plánují, že finančně podpoří různé osvětové kampaně nebo debaty týkající se EU. Podle informací HN jde o Českou spořitelnu a jednu z největších českých digitálních a komunikačních agentur Dark Side.

Aktivní prý bude i vláda. Premiér v demisi Andrej Babiš si vzal za svůj nápad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který vyzval, aby v každé zemi EU proběhly takzvané občanské konzultace. Vláda by se v rámci nich měla v sérii debat ptát občanů, jakou Evropskou unii chtějí. Debaty odstartovaly v Praze za účasti premiéra Babiše a budou pokračovat v jednotlivých regionech. "Pražská bublina musí mluvit se zbytkem země," říká státní tajemník pro EU Aleš Chmelař.

O tom něco ví Arnošt Marks, který měl donedávna na Úřadu vlády na starosti vědu a výzkum. V době, kdy se v Česku v letech 2003 a 2004 chystalo referendum o vstupu do EU, pracoval pro tehdejšího velvyslance EU v Praze Ramira Cibriána. Před referendem společně objeli zhruba 100 českých měst a všude vysvětlovali, co EU vlastně je a co členství v ní znamená. "Byli jsme snad v 50 domovech důchodců. Čeští politici se o ty lidi vůbec nezajímali, takže oni si vážili toho, že s nimi vůbec někdo mluví, a opravdu naslouchali," vzpomíná Marks. Tak jako tehdy on a Ramiro Cibrián se od té doby s lidmi o EU nikdo z českých politiků nebo jiných veřejně známých lidí nebavil. Důsledkem toho je, že Češi řeší czexit.