Kdo si myslí, že stát přijde Air France zachránit a vyřešit její ztráty, je na omylu. Když nebude konkurenceschopná, zmizí, šokoval Francouze začátkem tohoto týdne ministr financí Bruno Le Maire.

Jde o taktický nátlak, snahu přimět stávkující zaměstnance aerolinek k rozumu a následně k přijetí přiměřeného zvýšení platů? Nebo může Air France, společnost, s níž se potkáte na každém větším letišti, opravdu zbankrotovat?

Odpověď nám poskytne realistické zhodnocení situace skupiny Air France-KLM, v níž hrají Francouzi prim, spolu s pohledem na možnosti, které zbyly státům snažícím se "národním pokladům" pomáhat. A především pak zohlednění dramatické proměny, jíž letecký sektor v posledních desetiletích prochází.

Finanční trpaslík v kůži obra

Na světě není moc větších aerolinek než Air France-KLM. Její flotila je impozantní a na rozdíl od nízkonákladových společností, které mají letový park početnější, jsou v ní silně zastoupeny velké dálkové stroje. Ty mají výrazně vyšší hodnotu než "jednouličkové" stroje, typicky Airbusy 320 a Boeingy 737 určené na krátké a střední tratě, a při vhodném nasazení také mnohem víc vydělávají.

To je vidět na tržbách. V tomto parametru je v Evropě jen jedna společnost, německá Lufthansa, větší. Air France-KLM ale zas o tolik nezaostává a ani ztráta na tři americké giganty není propastná.

Ale z hlediska hodnoty, kterou pro své majitele představuje, je to vlastně trpaslík. Dnes má společnost, která stále provozuje letadla jak v tradičním markingu Air France, tak v líbivé modři KLM, tržní kapitalizaci kolem tří a půl miliardy dolarů.

Oproti "naší" ČSA, na jejíž ovládnutí stačily desítky milionů dolarů, to vypadá jako astronomická suma. Ovšem realitu ukáže srovnání s králem nízkonákladového segmentu, v Irsku sídlícím Ryanairem. Těchto aerolinek létajících takřka výhradně po Evropě si burza cení na 22 miliard dolarů, šestkrát víc než kolosu vzniklého spojením francouzského a nizozemského národního přepravce, dvou tradičních aerolinek s hustou světovou sítí linek a prvotřídními flotilami moderních letadel.

Větší hodnotu má dokonce i easyJet a porovnání s Deltou Airlines vypovídá o poměru sil ještě víc: ta představuje pro akcionáře dokonce víc než desetinásobnou hodnotu celé Air France-KLM.

Jak to, že z úctyhodných tržeb akcionáři nevidí nic? Důvodem jsou velké náklady a především tlak konkurence. Z jedné strany zavedeným aerolinkám ujídají z koláče agresivní nízkonákladovky, z druhé strany vyzobávají rozinky rychle rostoucí dopravci se sídlem na Blízkém východě v čele s Emirates. Těm se sice vyčítá, že neférově těží z více či méně skrytých dotací od států, v nichž sídlí, ale to cestující většinou nevnímají a dají se komfortem v podobě nových letadel a nadstandardní kuchyně na palubě přesvědčit ke změně a přechodu ke konkurenci.

Dvouhlavý francouzsko-nizozemský obr má navíc tradičně výrazně víc zaměstnanců než srovnatelná konkurence − tvoří takřka stotisícovou armádu. Víc lidí pracuje jen pro Lufthansu. Výkonnější a mnohem výdělečnější Delta si vystačí s osmdesáti tisíci zaměstnanci.

Každé zvyšování platů v situaci, kdy je firma v červených číslech, je tedy problém. Podíl provozních nákladů na tržbách je u Air France nezvykle vysoký, dosahuje 94 procent. Rychlý růst personálních výdajů tak může skromný provozní zisk rychle vygumovat. Proto je opatrnost managementu aerolinek pochopitelná. O to víc, že do zisku se firma nedostala ani v ideálních podmínkách posledních let, kdy se sešly nízké úroky, levné palivo a světová konjunktura, která takřka automaticky zajišťuje větší zájem cestujících.

Jenže i letecké odbory mají silné argumenty. Produktivita obou divizí, francouzské i nizozemské, v posledních letech rostla a s ní i čas strávený ve vzduchu. V roce 2016 přitom platy zůstaly stejné a loni se personální náklady zvedly o dvě procenta. Navíc po pilotech a personálu je dnes v Evropě sháňka a platy přidávají i jinde. Nebo ruší linky, to když se jim piloty nepodaří udržet.

Výsledek střetu managementu s odbory bude zaručeně hodně drahý. Podle nejnovějšího odhadu stávka za vyšší platy, s níž se potýká francouzská divize, bude stát zhruba 400 milionů eur. Vidina zisku, natož dividend, je znovu v mlze.

Znovu rozdělit? Ale jak?

Není divu, že akcie firmy dál klesají. Jen v pondělí propadly o 14 procent a jsou nyní na polovině hodnoty ze začátku ledna. Předkrizové maximum dosažené před 11 lety je pak naprosto v nedohlednu, nyní akcie nemají ani pětinovou hodnotu. Investory aktuálně děsí bezvládí, které nastalo poté, co kvůli odporu odborů a prohranému vnitrofiremnímu referendu rezignoval výkonný šéf Air France Jean-Marc Janaillac.

Proslulá francouzská ochota stávkovat za každých okolností je dlouhodobě kamenem u nohy. Rozpory jsou cítit i v rámci skupiny. Když před třemi a půl lety stávkovali, pro změnu, piloti Air France, ztráty dopadly i na KLM. Stávku tehdy kritizovali i nizozemští odboráři a nakousli dokonce variantu opětovného oddělení KLM z celku vzniklého v roce 2004.

Jenže to prakticky není možné. Současná Air France-KLM nevznikla fúzí, ale převzetím nizozemského dopravce. K oddělení, které samo o sobě vůbec nezaručuje lepší výsledky, je potřeba především bohatý zájemce. A tím by nemohl být kvůli evropským regulím nikdo z USA ani třeba z Číny. Navíc existence samostatného národního dopravce je v zemích střední velikosti riziková sama o sobě.

Sabena, Alitalia i PanAm straší

Pohled na evropský trh letecké dopravy nabízí naprosto odlišný obrázek než před dvaceti lety. Na přelomu tisíciletí zbankrotovala řada aerolinek s bohatou historií, například Sabena či Swissair. Na jejich troskách sice vznikli nástupci, ale jsou výrazně menší. Krach, dokonce opakovaný, postihl i národního dopravce tak velkého státu, jako je Itálie. I ve východní části kontinentu se zavedené značky dostaly pod tlak. Minulostí je maďarský Malév, ČSA je kvůli manažerským kiksům a megalomanským plánům jen vlastním stínem.

Ani světoví giganti nemají nic jistého. Příkladem rychlého pádu do nicoty může být Pan American (PanAm). Firma s kořeny ve 20. letech byla dlouhá desetiletí vedoucí silou na mezinárodních leteckých linkách. Od jednoduchých plovákových strojů se rychle propracovala k majestátním létajícím člunům, které byly na konci 30. let symbolem dálkových letů do exotických končin. Hned po válce rozjela ve velkém transatlantické lety, přičemž do Evropy už létala převážně rychlými vrtulovými letadly. Byla i průkopníkem tryskového pohonu v komerčních podmínkách a proslula velkou flotilou legendárních Boeingů 747. Populární jumbo mělo v barvách PanAm dokonce premiéru.

Nezdálo se, že by něco mohlo zavedenou značku ohrozit. Jenže PanAm měla dlouhodobou slabinu − zanedbatelná přítomnost na americkém vnitrostátním trhu. Když se na konci 70. let letecký byznys zrušením tuhých regulací naprosto změnil a konkurence se vydala na mezinárodní linky, PanAm reagovala koupí National Airlines. Měl to být tah desetiletí, ale výsledkem byla finanční katastrofa. Odlišná firemní kultura, neslučitelné letecké flotily a řada manažerských chyb znásobily tíhu dluhů, které firma kvůli převzetí udělala.

Na počátku roku 1991, v době vysokých cen ropy, PanAm zátěž nezvládla a zbankrotovala. Často se jako důvod uvádí negativní publicita spojená s atentátem v Lockerbie, po němž se trosky v barvách PanAm roky objevovaly na stamilionech obrazovek, ale to byla jen poslední kapka. Firma zmizela, protože se nepřizpůsobila změněným podmínkám.

Air France-KLM je stále ve výrazně lepší situaci. Ale spoléhat na záchranu v podobě otevřených státních subvencí už nemůže, ač je francouzská vláda stále největším akcionářem. Brzdou jsou nejen evropská pravidla, ale i stav francouzského rozpočtu, který pravidla eurozóny splňoval naposledy v roce 2007. Miliardy eur jsou potřeba jinde než v bezedné díře v podobě nekonkurenceschopných aerolinií.

