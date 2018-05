Když se před rokem Emmanuel Macron postavil do čela Francie, tvrdil, že bude vládnout "jako Jupiter". Po "hyperaktivním" Nicolasovi Sarkozym nebo "normálním" Francoisi Hollandovi měl přijít silný prezident, který bude podobně jako vládce bohů v římské mytologii povznesen nad každodenní politické sváry. A místo toho bude zpovzdáli určovat hlavní linie domácí a zahraniční politiky. Zatímco ještě v průběhu předvolební kampaně nevynechal jedinou příležitost objevit se v médiích, nyní si od nich udržuje distanc.

Mladý politik, který by v Česku kvůli svému nízkému věku nemohl ani kandidovat − v době voleb mu bylo 39 let −, přinesl na francouzskou politickou scénu zemětřesení. Ještě pár let před prezidentskými volbami ho v zemi galského kohouta znal jen málokdo. Přesto se mu podařilo porazit kandidáty jak tradičních stran, tak i těch, které mnozí politologové považují za populistické.

Po svém předchůdci Hollandovi, pro kterého předtím rok a půl působil jako ministr hospodářství, zdědil zemi ponořenou do pesimismu, "nemocného muže Evropy" s latentními hospodářskými problémy, jež dřívější prezidenti kvůli obavám z mocných odborů nedokázali řešit. Už do voleb šel se slibem, že Francii změní a modernizuje, a to za cenu nepopulárních změn. A svůj slib dodržel. "Macron začal reformy přijímat hned od začátku svého funkčního období," poznamenává politolog Olivier Roquan s tím, že k tomu získal od voličů silný mandát.

Přesto euforii a možná i "macronomanii" už několik měsíců po jeho zvolení vystřídalo vystřízlivění. Jeho popularita se rychle propadla a mnozí Francouzi se začali ptát, co jim přesně Macronovy reformy přinesou.

Jednotlivé reformy začaly přicházet v nebývale rychlém sledu. "Pokud vezmu jen ty v sociální oblasti, jednalo se o reformu zákoníku práce, učňovství, vzdělávacího systému, vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Příští rok Francii čekají ještě důchody. Jde to velmi rychle. Už ani odbory nevědí, čí jsou," vysvětluje ve své kanceláři sociolog Guy Groux, který působí v pařížském institutu Sciences Po. "Macron je přesvědčen, že za posledních 30 let Francie ztratila hodně času, proto musí reformy provést neodkladně. A je také třeba potvrdit autoritu státu a konečně je dotáhnout do konce," dodává Groux s tím, že Macronovi předchůdci často pod tlakem událostí ze svých plánů slevovali.

I přes propad popularity jsou Macronovi Jupiterovi hvězdy nakloněny. Těží z nebývale příznivých okolností. Finanční krize, jež odstartovala v roce 2008, změnila mentalitu Francouzů. "Lidé nyní bez silnějšího odporu přijímají reformy, které by před deseti a možná ještě před pěti lety odmítli," zdůrazňuje Groux.

Nejen to. Prezidentovi hraje do karet i jeho odlišná cesta do Elysejského paláce. Mezi ostatními politiky, kteří obvykle pomalu stoupají na mocenském žebříčku a postupně střídají různé volené funkce, vybočuje. "Všichni státníci, jako byli třeba Francois Mitterrand nebo Jacques Chirac, začínali s kariérou tak ve svých 26 nebo 27 letech a v politice pak zůstali do svých více než 70 nebo 80 let," popisuje sociolog Groux. "Aby se tak dlouho udrželi u moci, museli přijímat mnohé kompromisy. A na to si zvykly i francouzské odbory," pokračuje.

To ale není případ Macrona. Ten na rozdíl od "běžných" politiků nikdy předtím nekandidoval ve volbách. "Poprvé kandidoval − a hned uspěl − až v prezidentských volbách," vypočítává Groux s tím, že na rozdíl od ostatních tak nemusí tolik zabředávat do složitého vyjednávání a ústupků odborům. "Naprosto mění zažité představy odborů i dalších o přijímání kompromisů," dodává.

Tento přístup nejlépe vystihuje reforma pracovního trhu − vlajková loď Macronových změn, která uvolňuje sešněrovaný trh práce. Podobnou reformu se pokusili neúspěšně prosadit jeho předchůdci včetně Francoise Hollanda. Právě proti Hollandovi se před pár lety postavily odbory a na několik týdnů zablokovaly zemi. Hollande pak musel ustoupit a prosadil jen osekanou reformu.

Na rozdíl od něj Macron prosadil mnohem přísnější verzi, kterou doprovázely jen chabé protesty. "Macronova reforma je jako malá revoluce. Firmy dostaly více svobody, aby si vytvářely svá vlastní pravidla," uvádí Groux. "Je to velký krok vpřed," dodává.

Rychlý sled reforem ale doprovodila i změna politiky. "Jupiterův" styl vydržel Macronovi jen několik měsíců. Uvědomil si, že pokud nebude Francouzům více nablízku a nebude lépe vysvětlovat své kroky, může narazit na vlnu nepochopení. "Jupiter sestoupil opět na zem," komentoval to sarkasticky týdeník Paris Match. Prezident tak otočil, opět začal poskytovat rozhovory pro média i pořádat brífinky "off the record", tedy mimo záznam.

Největší Macronův test?

V posledních týdnech Macron prochází možná největším testem své dosavadní kariéry. Hodlá prosadit reformu státní železniční společnosti SNCF. Tu mnozí Francouzi považují za pověstné rodinné stříbro. Jenže podnik sužuje rostoucí dluh 46,6 miliardy eur. Cestující si zejména na lokálních tratích stále více stěžují na zpoždění.

Beze změn to podle prezidenta nepůjde. Macron plánuje osekat výhody pro nové zaměstnance. Ti stávající se těší z pravidelného růstu platů, brzkého odchodu do důchodu i z vysokých penzí. Odboráři se ale obávají, že Macron si tak jen připravuje půdu pro pozdější privatizaci SNCF, což je pro ně nepřijatelné. Zorganizovali proto sérii dvoudenních stávek. Stávkují vždy dva dny, následují tři dny běžného provozu a pak opět stávky. A tak to má trvat až do 28. června.

Macron je ale neoblomný. Odmítá odborům jakkoliv ustoupit. "S reformou SNCF je ve hře image Macrona coby velkého reformátora," upozorňuje sociolog Groux. Podle něj mohou ztratit i kdysi silné odbory, které přichází o členy a ztrácí moc. Ani ty se ale nechtějí vzdát bez boje a zvažují prodloužení stávky až do letních měsíců.

Jen stěží se dá odhadnout, jak se situace bude nadále vyvíjet. Macrona čekají další citlivé reformy, například zmíněných důchodů, které by mohly zamávat náladou veřejného mínění. "Část Francouzů se už teď domnívá, že je vláda nebere v potaz − jsou to nezaměstnaní, dělníci, ale i část střední třídy. Reformy prezidenta Macrona pak jen prohlubují nespokojenost, která tu doutná už léta," říká politolog Olivier Rouquan.

Někteří ho vidí jako "prezidenta bohatých", který prohlubuje nerovnosti. "Jejich hněv může vykrystalizovat," varuje politolog. Podle něj hrozí, že Macron podlehne falešnému dojmu, že může v reformách nadále rychle pokračovat, protože se zatím nestřetl s výrazným odporem. "To je ale podle mého riskantní postup," upozorňuje.

Macron zatím využívá toho, že proti němu v parlamentu nestojí silná opozice. Jak pravicoví Republikáni, tak socialisté jsou oslabeni. A Macron se v Národním shromáždění těší ze solidní většiny, doplňuje expertka Blanche Leridonová z pařížského think-tanku Institut Montaigne. "Je tak velmi těžké najít Macronova 'vyzývatele'. Pro prezidenta se otevírá něco jako široký bulvár. Je to ale současně i příležitost, která hodně zavazuje. Nemá tak jinou možnost než dotáhnout do konce své reformy. Hrozba, že zklame, je kvůli tomu mnohem větší, než byla u jeho předchůdců, kteří se potýkali s méně příznivými politickými podmínkami," varuje Leridonová.

Chce změnit Evropu

Reformy, které prezident doma prosazuje, mají vliv i na postavení a vyjednávací váhu Francie v Evropské unii. "Macron v prezidentských volbách zvítězil s jasně proevropským programem a to ho odlišovalo od jeho rivalů," připomíná Thomas Gomart, ředitel pařížského Institutu pro mezinárodní vztahy (IFRI). V době krize se Francie na rozdíl třeba od Španělska nebo Portugalska vyhnula výraznému utahování opasků a nepopulárním krokům. Paříž také patřila mezi země, které dlouhodobě nerespektovaly rozpočtová kritéria EU. Proto u dalších zemí ztratila svoji důvěryhodnost. Pokud ji nezíská zpět, nedokáže Macron prosadit svoji vizi EU.

Prezident například navrhuje, aby eurozóna měla společný rozpočet, ze kterého by se mohly financovat společné investiční projekty. Současně si myslí, že by z něj měly případně čerpat pomoc ty státy měnové unie, které by se dostaly do hospodářských těžkostí. Na rozpočet by měl dohlížet evropský ministr financí. S těmito plány ale některé členské země nesouhlasí. Macron narazil i u tradičních spojenců Francie, u Němců.

Francouzský prezident tak v evropské politice prozatím nedosáhl hmatatelných výsledků. Zatímco na domácí politické scéně jsou hvězdy na "Jupiterově" straně, na evropské to tak není.

Jeho proevropský projekt také dosud brzdily vnější okolnosti. "Čekalo se šest měsíců na vznik vlády v Německu, také volby v Itálii bez jasného vítěze řadu věcí zkomplikovaly. A pak byly také volby v Rakousku a Maďarsku," vyjmenovává Gomart.

Podle expertů Macron podporuje koncepci vícerychlostní Evropské unie. To znamená, že podle něj by skupina členských zemí měla pokračovat v hlubší integraci v určitých oblastech. "A jiné země by je v tomto postupu neměly blokovat," upozorňuje Gomart.

Macron doufá, že se mu na evropské úrovni se mu podaří dosáhnout podobného pokroku jako na světové scéně. Na ní se pod jeho vedením Francie opět stává jedním z nejdůležitějších hráčů. Na návštěvě USA se mu podařilo zastínit německou kancléřku Angelu Merkelovou, s Donaldem Trumpem ho pojí úzké vztahy, kdy ho americký prezident považuje za neoficiálního "mluvčího" Evropy.

"Na politické úrovni, na úrovni návrhů a idejí a také vlivu a postavení Francie na evropské a mezinárodní scéně se Macronovi podařilo dostat se do centra dění a nastolit svoji agendu," upozorňuje Morgan Guérin z pařížského think-tanku Institut Montaigne.

"Macron může vykonat jen dva prezidentské mandáty. I po skončení toho prvního by mohl dělat cokoliv. Třeba být šéfem Mezinárodního měnového fondu, Světové banky nebo čehokoliv jiného. Daří se mu získávat celosvětové renomé," upozorňuje sociolog Groux. "Francie je pro jeho ambice malá," dodává.