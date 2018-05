Na prostranství u pařížského Louvru se rozléhá Beethovenova Óda na radost. Ze zákulisí pomalu vystupuje muž v tmavém kabátě a rázným krokem kráčí k tribuně, která je před skleněnou pyramidou. Emmanuel Macron se před několika málo hodinami stal nejmladším prezidentem v moderních dějinách Francie a pro slavnostní projev k příznivcům si zvolil právě slavný Louvre.

Snad si ani nemohl vybrat místo, které by neslo více symboliky. Louvre býval sídlem francouzských králů a odkazuje na francouzskou okázalost a velikost. Skleněná pyramida, jež nyní prostranství dominuje, je symbolem modernity a reformátorství, připomíná někdejšího prezidenta Francoise Mitterranda, jenž tuto stavbu navzdory nesouhlasu veřejného mínění prosadil.

A výběrem Ódy na radost vzdal hold opět jak Mitterrandovi, který ji stejně jako on použil před slavnostním projevem po svém zvolení, tak i evropské integraci. Óda na radost je hymnou Evropské unie.

První hodiny po zvolení Macrona do prezidentského úřadu určily i jeho další kroky. Prezident si nadále potrpí na symboliku a historické odkazy, a to hlavně v zahraniční politice. Využil je hned několikrát.

Ruského prezidenta Vladimira Putina hostil ve Versailles, honosném sídle francouzských panovníků. Donalda Trumpa oslnil nejprve večeří v restauraci na Eiffelově věži − nejznámějším symbolu Paříže i celé Francie. A pak ještě okázalou vojenskou přehlídkou při příležitosti státního svátku 14. července. S oběma politiky, jak Trumpem, tak Putinem, Macron jedná jako rovnocenný partner.

Symboliku nesou i dary, které Macron přiváží na zahraniční návštěvy. Například čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, který na dřívější návštěvě Paříže obdivoval jezdecké umění francouzské republikánské gardy, daroval osmiletého valacha. Na svoji první oficiální cestu do Velké Británie zase přivezl slib, že Francie zapůjčí slavnou tapiserii z Bayeux, která zachycuje normandskou invazi a bitvu u Hastingsu z roku 1066. Prezident ji využije k utužení spolupráce s Velkou Británií, která je na odchodu z Evropské unie.

"Macron má solidní filozofické vzdělání. Musím připomenout, že působil i jako asistent filozofa Paula Ricoeura, který se zabýval otázkami, jak interpretovat historii," vysvětluje pro HN Thomas Gomart, ředitel pařížského Institutu pro mezinárodní vztahy (IFRI). "Na rozdíl od prezidentů Sarkozyho a Hollanda jsou veškeré diplomatické kroky, které Macron podnikne, dopředu promyšleny právě i s ohledem na jejich symbolickou váhu," dodává.

Macron vedle toho sází i na kulturní diplomacii nebo rozšíření francouzštiny. Například loni v listopadu odletěl do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, aby se tam zúčastnil slavnostního otevření tamní pobočky Louvru. Při této příležitosti prohlásil, že muzeum je "bodem rovnováhy mezi Evropou, Afrikou a Asií".

Co se týká francouzštiny, hodlá navýšit počet studentů, kteří studují na francouzských gymnáziích ve světě, nebo zlepšit výuku jazyka v Africe. "Je to paradox. Angličtina nebyla nikdy tak přítomna v Bruselu jako teď, když jednáme o brexitu. Dominanci angličtiny se můžeme vyhnout. Je to na nás," prohlásil Macron nedávno.

Symbolika i kulturní diplomacie mohou francouzskému prezidentovi pomoci v jeho ambicích. Macron má neopakovatelnou šanci stát se neoficiálním lídrem Evropy. Německá kancléřka Angela Merkelová je oslabená, zatímco Velká Británie soustřeďuje své síly na vyjednávání o odchodu z unie. Po brexitu bude přitom Francie jediným státem Evropské unie, který je stálým členem Rady bezpečnosti OSN.