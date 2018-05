Ke dvěma zemím, dlouhodobě podezřelým z jaderného zbrojení, se zachoval Donald Trump v úterním projevu v Bílém domě rozdílně. Tak rozdílně, že to snad více nešlo.

Zatímco světu Trump oznamoval konec jaderné dohody s Íránem a teheránský režim obvinil ze snahy tajně pracovat na atomové bombě, pro komunistickou Severní Koreu měl optimistická a přívětivá slova.

Americký prezident přitom oznámil, že ministr zahraničí Mike Pompeo je na cestě do Pchjongjangu. Do severokorejské metropole dorazil podruhé během jednoho měsíce, poprvé však ještě ve funkci ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA).

Chystaný summit Trumpa a Kima ◼ USA požadují, aby se Severní Korea vzdala atomových zbraní a mezikontinentálních raket.

◼ Zatím není jasné, do jaké míry KLDR přistoupí na mezinárodní inspekce.

◼ Výměnou může severokorejský režim získat ekonomickou pomoc a dosáhnout zrušení hospodářských sankcí uvalených Radou bezpečnosti OSN.

◼ KLDR zatím nepožaduje odchod 28 tisíc amerických vojáků z Jižní Koreje. Trump však uvažuje o zmenšení kontingentu.

Vůči Íránu zaujala Trumpova administrativa tvrdý postoj, obnoví vůči němu přísné hospodářské sankce. Postup vůči Severní Koreji je nyní přesně opačný. Jednání, dobré vztahy a zrušení hospodářských sankcí.

Dobrá vůle lidu

Ministr Pompeo v Pchjongjangu připravuje plánovaný summit Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Bude to první schůzka nejvyšších představitelů těchto dvou dosud nepřátelských států v historii.

Rétorika Washingtonu se ve srovnání s loňským rokem, kdy Trump hrozil válkou a svržením režimu v KLDR, úplně otočila.

"Po desetiletí jsme byli nepřáteli. Teď doufáme, že můžeme spolupracovat na vyřešení tohoto konfliktu, na odstranění hrozeb světu a otevřít vaší zemi možnosti, jaké si její lidé zasluhují," prohlásil Pompeo po příletu do Pchjongjangu. Z letiště zamířil do hotelu Koryo, kde bydlí a zároveň jedná se severokorejskými špičkami.

Jeho protějškem při jednání byl generál Kim Jong-čol, bývalý šéf severokorejské rozvědky. Jižní Korea ho viní ze zorganizování několika útoků na jejím území. Pompeovi generál ve středu tvrdil, že důvodem ochoty Severní Koreje jednat o demontáži jejího jaderného programu nejsou ekonomické obtíže a naléhavá potřeba hospodářské pomoci. "Jde o dobrou vůli severokorejského lidu," uvedl Kim Jong-čol.

Severní Korea se dostala do obtíží poté, co se ke zpřísněným sankcím kvůli testům atomové bomby a balistických raket připojila do značné míry i Čína. Před sum­mitem Trumpa s Kim Čong-unem jsou karty rozdány jasně: pokud KLDR prokáže vůli zastavit zbrojení, dočká se ekonomické pomoci a zrušení alespoň části sankcí.

"Mají jedinečnou příležitost stát se normální zemí s normálními hospodářskými a diplomatickými vztahy s okolním světem," řekl nedávno Hospodářským novinám jihokorejský diplomat.

Propuštění Američanů

Jižní Korea a Čína jsou připraveny poskytnout Severokorejcům hospodářskou a potravinovou pomoc, jestliže rozhovory o jaderném odzbrojení pokročí.

Společnost Hyundai Motor Group se připravuje na obnovení speciální ekonomické zóny v Kesongu na hranici mezi oběma Korejemi. V zóně pracovali pro jihokorejské firmy severokorejští dělníci až do února 2016, kdy Soul kvůli napjaté situaci na poloostrově komplex uzavřel.

Japonsko je zatím méně nakloněno normalizaci vztahů s KLDR. Žádá nejprve objasnění osudu svých třinácti občanů, které severokorejská tajná služba v uplynulých desetiletích unesla. Mezi nimi byla i 13letá dívka. Režim tvrdí, že všichni zemřeli, ale takové vysvětlení Tokiu nestačí.

Severní Korea také udělala vstřícné gesto, když propustila tři vězněné Američany, misionáře a učitele korejského původu. "Ministr Pompeo a jeho 'hosté' (propuštění Američané) přistanou na letecké základně Andrews v 02:00 ráno. Přijdu je osobně přivítat," napsal včera na Twitteru Trump.

Přesné místo ani datum konání historického summitu Trumpa s Kimem stále nejsou známy. Patrně se sejdou v první polovině června buď v Singapuru, nebo v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi.