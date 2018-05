Zatímco ODS má občas potíže s vysvětlováním kontroverzních postojů poslance Václava Klause mladšího, v sociální demokracii se role "komplikovaného" člena chopil nový místopředseda strany Jaroslav Foldyna. Účastnil se roztržky s demonstranty proti akci motorkářské prokremelské skupiny Noční vlci a vzepřel se svému předsedovi Janu Hamáčkovi. Zhruba měsíc po zvolení do prestižní stranické funkce bude muset Foldyna v pátek vysvětlovat své chování nejen předsedovi Hamáčkovi, ale možná i širšímu vedení ČSSD či svému poslaneckému klubu.

Podpora organizací jako Noční vlci je v rozporu s tím, čím chce ČSSD být − tedy moderní levicovou prozápadní stranou. Europoslanec Miroslav Poche popsal Foldynu tak, že se snaží stylizovat do role českého Donalda Trumpa. "Musí to řešit vedení ČSSD i poslanecký klub," reagovala zase poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. Vysvětlení sporu s aktivisty požaduje po Foldynovi i poslanec Antonín Staněk.

Část sociálních demokratů poslanci Foldynovi vytýká při s demonstrantem proti jízdě Nočních vlků, známých svým radikálním nacionalismem. Aktivista Matin Uhlíř se ohradil proti účasti místopředsedy ČSSD na akci motorkářů a ptal se ho na válku na Ukrajině, kde podle něj zbytečně umírají ruští vojáci. Foldynova reakce byla rychlá a příkrá. Několika vulgárními slovy demonstrantovi odpověděl, že se s ním dál nehodlá bavit.

Následnou roztržku s Uhlířem Foldyna komentoval tím, že o sebe nebouchli hlavami, ale jen ťukli, když chtěl dát demonstrantovi "jazyk, protože si myslel, že je gay".

Pro Hamáčka však jeho chování bylo tak vážné, že se za ČSSD od incidentu distancoval a požádal kolegu o omluvu. "Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat," myslí si Hamáček. Chce s ním o problému hovořit v pátek. I podle prvního místopředsedy Jiřího Zimoly kolega chyboval. "I u čistě soukromých aktivit musí počítat s tím, že podle jeho chování budou lidé posuzovat celou stranu."

Ve stejný den jedná také předsednictvo strany a není vyloučené, že se část členů ČSSD ke kritice Foldyny přidá. "Když to přijde na přetřes na jakémkoli orgánu strany, tak budu apelovat na to, abychom se k těmto věcem stavěli s rozumem a nenaskakovali na spor, který vůbec nemusí existovat," zastává se naopak Foldyny místopředseda Martin Netolický.

Foldyna natočil emotivní video, v němž se odmítl omluvit. Hamáček podle něj podlehl tlaku zástupců některých neziskovek. "Člověk by neměl ohýbat páteř. Pro mě je to zásadová věc," odpověděl Foldyna na otázky HN. Z jeho reakcí je jasné, že sice věří v podporu většiny členů ČSSD, ale uvědomuje si riziko, že ho spor může připravit o křeslo místopředsedy. "Když mě vyzvou k odstoupení, tak to budu reflektovat," řekl Foldyna s tím, že Noční vlky nepovažuje za kontroverzní. "Dělají drogy? Zabíjejí? Ohrožují nějak bezpečnost našich spoluobčanů? Nic takového není."